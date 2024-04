Холанд придумал ритуал, который приносит удачу Манчестер Сити

В одном из эпизодов документального фильма Netflix под названием Together: Treble Winners был показан ритуал команды на удачу – полив дерева бонсай.

Отмечается, что эта идея принадлежит нападающему "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду.

Контракт Холанда с "Сити" рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежец провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 29 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

