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Холанд придумал ритуал, который приносит удачу Манчестер Сити
Эрлинг не перестаёт удивлять
Getty Images / Global Images Ukraine
В одном из эпизодов документального фильма Netflix под названием Together: Treble Winners был показан ритуал команды на удачу – полив дерева бонсай.
Отмечается, что эта идея принадлежит нападающему "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду.
"Я в какой-то степени несу за него ответственность. Дерево нужно поливать, давать ему правильный свет. Команда получает энергию от него. Мы вытягиваем её наружу, и она впитывается в наши тела. Это приносит команде удачу", — сказал норвежский форвард.
Контракт Холанда с "Сити" рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежец провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 29 забитыми мячами и шестью результативными передачами.
haaland brought bonsai tree in physio room so players can get energy from it and it brings them good luck and everyone loved it and started taking care of bonsai as well ???????? pic.twitter.com/wWtlclljGp— gruzin haaland (@pruzinhaaland) April 2, 2024
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