Алексис Мак Аллистер повторил достижение Стивена Джеррарда в Ливерпуле

Вчерашний поединок "Ливерпуль"-"Шеффилд", который завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев, помог мерсисайдцам вновь возглавить турнирную таблицу АПЛ. Впрочем, при счете 1:1 команда Юргена Клоппа рисковала потерять решающие очки в борьбе за чемпионство пока на поле не вышел Мак Аллистер, который установил интересное достижение.

По информации Football Transfers, аргентинец, который отметился победным голом в ворота "Шеффилда", забивал или ассистировал в каждом из последних шести матчей "Ливерпуля". Ни один полузащитник красных не достигал такого результата со времен Стивена Джеррарда в 2013 году.

"The impact he can have is massive, " Klopp said of Mac Allister, who is the first Liverpool midfielder to score or assist in six consecutive games since Steven Gerrard in 2013 https://t.co/HTy4TAlGDE