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Алексис Мак Аллистер повторил достижение Стивена Джеррарда в Ливерпуле
Аргентинец просто в ударе
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашний поединок "Ливерпуль"-"Шеффилд", который завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев, помог мерсисайдцам вновь возглавить турнирную таблицу АПЛ. Впрочем, при счете 1:1 команда Юргена Клоппа рисковала потерять решающие очки в борьбе за чемпионство пока на поле не вышел Мак Аллистер, который установил интересное достижение.
По информации Football Transfers, аргентинец, который отметился победным голом в ворота "Шеффилда", забивал или ассистировал в каждом из последних шести матчей "Ливерпуля". Ни один полузащитник красных не достигал такого результата со времен Стивена Джеррарда в 2013 году.
"The impact he can have is massive, " Klopp said of Mac Allister, who is the first Liverpool midfielder to score or assist in six consecutive games since Steven Gerrard in 2013 https://t.co/HTy4TAlGDE— The National (@TheNationalNews) April 5, 2024
В общем, Алексис Мак Аллистер в этом сезоне отметился 6 голами и 7 передачами в 36 сыгранных матчах.
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