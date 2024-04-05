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Алексис Мак Аллистер повторил достижение Стивена Джеррарда в Ливерпуле

Англия

Аргентинец просто в ударе

Алексис Мак Аллистер повторил достижение Стивена Джеррарда в Ливерпуле

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчерашний поединок "Ливерпуль"-"Шеффилд", который завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев, помог мерсисайдцам вновь возглавить турнирную таблицу АПЛ. Впрочем, при счете 1:1 команда Юргена Клоппа рисковала потерять решающие очки в борьбе за чемпионство пока на поле не вышел Мак Аллистер, который установил интересное достижение.

По информации Football Transfers, аргентинец, который отметился победным голом в ворота "Шеффилда", забивал или ассистировал в каждом из последних шести матчей "Ливерпуля". Ни один полузащитник красных не достигал такого результата со времен Стивена Джеррарда в 2013 году.

В общем, Алексис Мак Аллистер в этом сезоне отметился 6 голами и 7 передачами в 36 сыгранных матчах.

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Стивен Джеррард Ливерпуль Алексис Мак Аллистер
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Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Александр Гресь
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