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Брайтон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Роберто Де Дзерби против Микеля Артеты
Getty Images / Global Images Ukraine
Недавно "Брайтон" имел шанс повлиять на чемпионскую гонку в этом сезоне, когда противостоял "Ливерпулю". Все-таки, мерсисайдцы забрали свою победу, хотя и пропустили в том матче первыми.
Теперь у Де Дзерби есть шанс отобрать очки у еще одного претендента на чемпионство, но способны ли они на это? "Арсенал" в прекрасной форме, остановить их будет очень трудно.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 6 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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