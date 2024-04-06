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Де Брюйне забил 100-й гол за Манчестер Сити
Фундамент команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне в матче против "Кристал Пэлас" отметился дублем. Эти голы стали для бельгийца 99-м и 100-м за "Манчестер Сити".
Хавбек вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров клуба. На второй строчке - Рахим Стерлинг с 131-м голом. На первом месте размещается Серхио Агуэро (260 голов).
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"Горожане" победили "Кристал Пэлас" на выезде со счетом 2:4. Команда Пепа Гвардиолы поднялась на 2-е место место в турнирной таблице АПЛ.
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