АПЛ. Брайтон – Арсенал 0:3. Разгром чаек

Английская Премьер-лига, 32 тур

"Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Джон Брукс

Второй раз в текущем сезоне "Арсенал" побеждает "Брайтон", не пропустив ни одного гола. Чайки до перерыва еще держались, а вот после него вообще расклеились. Что не скажешь о "канониров".

Подопечные Артеты держали защиту соперника в напряжении со стартового до финального свистка. Уже на второй минуте лондонцы создали момент благодаря стандарту – Габриэл не попал в створ ворот с нескольких метров. Впоследствии Сака и Жезус также не реализовали свои шансы, пробив мимо ворот.

На время "канониры" уменьшили интенсивность атак, однако на 31 минуте наступление стало поразительным. Жезус поймал на себе фол Лемпти в чужой штрафной – арбитр указал на точку. Сака ударом с пенальти развел голкипера и мяч по углам.

Bukayo Saka gives @Arsenal the lead from the penalty spot!



He has now scored nine of his 10 Premier League penalties, including each of his last five ????#BHAARS pic.twitter.com/WU7gaMtss2 — Premier League (@premierleague) April 6, 2024

Не заметили упоминания об опасных атаках "Брайтона"? До перерыва угроз хозяева сопернику не создали, а во втором тайме вообще забыли об опасности. В то же время "Арсенал" продолжал давить.

На 48 минуте подача нашла голову Жезуса, но он снова не попал в створ – мяч пролетел рядом со штангой. Через 14 минут "канониры" забили второй. Хаверц снова оправдал доверие Артеты. В этот раз немец завершил комбинацию, замкнув прострел Жоржинью. 10-й гол Кая в сезоне.

Артета сразу заменил фланги атак. Впоследствии укрепил и защиту, выпустив Томиясу вместо Зинченко. Украинец сегодня, как всегда, играл поближе к центру, но ничем особенным не запомнился.

Логично, что мог бы быть финальный штурм от “Брайтона”, но… Команда Де Дзерби сегодня и до 0:2 играла безыдейно. Отрыв в два мяча еще больше повлиял на "чаек". Пусть и под конец матча они находились на чужой половине, однако просто "для галочки". Эти атаки принесли пользу только гостям.

"Арсенал" забил третий благодаря великолепному контрнаступлению. Игроки "Брайтона" слишком высоко поднялись на ворота "канониров", чем воспользовался свежий Троссард. Он сбежал на свидание с голкипером и перекинул его. Забил бывшей команде. Праздновал сдержанно.

Давид Рая в пятом выездном матче АПЛ подряд оставил свои ворота сухими – он стал первым испанским голкипером, кому удалось это достижение. Да и в общей сложности гости допустили сегодня лишь два удара в створ своих ворот. Защиту Рая также должен поблагодарить.

Закономерный разгром, выводящий "канониров" снова на первое место. Завтра “Арсенал” будет болеть за “Манчестер Юнайтед”, который на “Олд Траффорд” примет “Ливерпуль”. А “Брайтон” ухудшил свою разницу забитых-пропущенных и опустился на 10 место – “Челси” теперь девятый.

Arsenal win 3-0 away at Brighton ✅

Man City win 4-2 away at Crystal Palace ✅



Over to you, @LFC... pic.twitter.com/KiXJWcagdA — Premier League (@premierleague) April 6, 2024

"Брайтон" – "Арсенал" 0:3

Голы: Сака 33 (пен.), Хаверц 62, Троссард 86

Брайтон: Вербругген – Лемпти, ван Геке, Данк, Эступиньян – Балеба, Гросс – Адингра, Модер (Буонанотте 63), Энкисо (Жуан Педро 63) – Уелбек (Фати 76)

Арсенал: Рая – Вайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу 72) – Эдегор (Вийера 89), Жоржинью, Райс – Сака (Мартинелли 64), Хаверц (Нкетиа 89), Жезус (Троссард 64)

Предупреждения: Балеба 76 – Салиба 79