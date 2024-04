АПЛ. Брайтон – Арсенал 0:3. Разгром чаек

Английская Премьер-лига, 32 тур

"Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Джон Брукс

Второй раз в текущем сезоне "Арсенал" побеждает "Брайтон", не пропустив ни одного гола. Чайки до перерыва еще держались, а вот после него вообще расклеились. Что не скажешь о "канониров".

Подопечные Артеты держали защиту соперника в напряжении со стартового до финального свистка. Уже на второй минуте лондонцы создали момент благодаря стандарту – Габриэл не попал в створ ворот с нескольких метров. Впоследствии Сака и Жезус также не реализовали свои шансы, пробив мимо ворот.

На время "канониры" уменьшили интенсивность атак, однако на 31 минуте наступление стало поразительным. Жезус поймал на себе фол Лемпти в чужой штрафной – арбитр указал на точку. Сака ударом с пенальти развел голкипера и мяч по углам.

Bukayo Saka gives @Arsenal the lead from the penalty spot!



He has now scored nine of his 10 Premier League penalties, including each of his last five ????#BHAARS pic.twitter.com/WU7gaMtss2