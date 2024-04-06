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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эрик тен Хаг намерен обыграть "Ливерпуль" во второй раз за последние 3 недели
Getty Images / Global Images Ukraine
В последнем матче накануне международного перерыва в марте на "Олд Траффорд" приехал "Ливерпуль" в рамках Кубка Англии. Тогда манкунианцы в непростом матче в экстра-таймах вырвали победу на последних минутах.
Наверное, наставник "Манчестер Юнайтед" был бы не против повторить подобный результат и снова обыграть Юргена Клоппа, но теперь на кону для Юргена будет стоять гораздо больше, поскольку погоня за чемпионство в самом разгаре.
Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 7 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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