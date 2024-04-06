Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В последнем матче накануне международного перерыва в марте на "Олд Траффорд" приехал "Ливерпуль" в рамках Кубка Англии. Тогда манкунианцы в непростом матче в экстра-таймах вырвали победу на последних минутах.

Наверное, наставник "Манчестер Юнайтед" был бы не против повторить подобный результат и снова обыграть Юргена Клоппа, но теперь на кону для Юргена будет стоять гораздо больше, поскольку погоня за чемпионство в самом разгаре.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 7 апреля.

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