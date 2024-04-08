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Оконфузились против аутсайдера. Шеффилд Юнайтед – Челси 2:2. Видео голов и обзор матча

Англия

"Пенсионеры" потеряли два очка

Оконфузились против аутсайдера. Шеффилд Юнайтед – Челси 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 32 тура чемпионата Англии последняя команда турнирной таблицы "Шеффилд Юнайтед" встречалась с середняком соревнования "Челси". "Пенсионеры" вышли вперед на 11 минуте, но в середине первого тайма "Шеффилд" сравнял счет. На 66-й минуте лондонцы снова повели в цифрах на табло, но в компенсированное время пропустили. Украинец Михаил Мудрик получил от Почеттино 17 минут, включая экстра-тайм.

"Шеффилд Юнайтед" - "Челси" 2:2

Голы: Богл 32, Макберни 90+3 – Силва 11, Мадуэке 66

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Челси (Лондон) Шеффилд Юнайтед Михаил Мудрик
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