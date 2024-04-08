Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оконфузились против аутсайдера. Шеффилд Юнайтед – Челси 2:2. Видео голов и обзор матча
"Пенсионеры" потеряли два очка
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 32 тура чемпионата Англии последняя команда турнирной таблицы "Шеффилд Юнайтед" встречалась с середняком соревнования "Челси". "Пенсионеры" вышли вперед на 11 минуте, но в середине первого тайма "Шеффилд" сравнял счет. На 66-й минуте лондонцы снова повели в цифрах на табло, но в компенсированное время пропустили. Украинец Михаил Мудрик получил от Почеттино 17 минут, включая экстра-тайм.
"Шеффилд Юнайтед" - "Челси" 2:2
Голы: Богл 32, Макберни 90+3 – Силва 11, Мадуэке 66
Популярное сейчас
- Арсенал вырвался на первое место, Тоттенхэм - в топ-4, Челси девятый. Турнирная таблица АПЛ
- Шахтер - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Роскошная жена и теннис. Давид Де Хеа наслаждается жизнью без футбола. ВИДЕО
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО