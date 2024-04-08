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Вслед за Зинченко. Миколенко попал в сборную 32-го тура АПЛ от WhoScored
Теперь на левом фланге обороны другой украинец
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попал в символическую сборную 32-го тура АПЛ по версии WhoScored.
Миколенко отыграл полный матч против "Бернли" (1:0), совершив 5 удачных подкатов, 5 выбиваний и 1 отбор мяча. WhoScored оценил выступление латераля на 7.5 баллов.
MVP тура стал полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне - 9.9 балла.
Напомним, что по итогам прошлого тура в символическую сборную АПЛ вошел Александр Зинченко.
Символическая сборная 32-го тура АПЛ по версии WhoScored:
Голкипер: Мартин Дубравка ("Ньюкасл")
Защитники: Педро Порро ("Тоттенхэм"), Микки де Вен ("Тоттенхэм"), Фабиан Шер ("Ньюкасл"), Виталий Миколенко ("Эвертон")
Полузащитники: Джеймс Таверньер ("Борнмут"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джордан Кларк ("Лутон"), Луис Диас ("Ливерпуль")
Форварды: Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Кай Гаверц ("Арсенал")
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