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Вслед за Зинченко. Миколенко попал в сборную 32-го тура АПЛ от WhoScored

Англия

Теперь на левом фланге обороны другой украинец

Вслед за Зинченко. Миколенко попал в сборную 32-го тура АПЛ от WhoScored

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попал в символическую сборную 32-го тура АПЛ по версии WhoScored.

Миколенко отыграл полный матч против "Бернли" (1:0), совершив 5 удачных подкатов, 5 выбиваний и 1 отбор мяча. WhoScored оценил выступление латераля на 7.5 баллов.

MVP тура стал полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне - 9.9 балла.

Напомним, что по итогам прошлого тура в символическую сборную АПЛ вошел Александр Зинченко.

Символическая сборная 32-го тура АПЛ по версии WhoScored:

Голкипер: Мартин Дубравка ("Ньюкасл")

Защитники: Педро Порро ("Тоттенхэм"), Микки де Вен ("Тоттенхэм"), Фабиан Шер ("Ньюкасл"), Виталий Миколенко ("Эвертон")

Полузащитники: Джеймс Таверньер ("Борнмут"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джордан Кларк ("Лутон"), Луис Диас ("Ливерпуль")

Форварды: Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Кай Гаверц ("Арсенал")

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символическая сборная тура Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Виталий Миколенко
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Опубликовал: Александр Бураков
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