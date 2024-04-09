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Челси хочет приобрести вингера Атлетика из Бильбао

Англия
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Об этом сообщает Football Insider

Челси хочет приобрести вингера Атлетика из Бильбао

Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на большую трансферную кампанию прошлым летом, синие не впечатляют своими результатами и большое количество атакующих игроков, кроме Палмера, не оправдывают ожиданий. Руководство "Челси" снова будет искать возможность усилить атаку команды и один из потенциальных новичков сейчас выступает в Примере.

По информации издания, лондонский клуб хочет заключить сделку с вингером "Атлетика" Нико Уильямсом. В контракте игрока с баскским клубом есть пункт об отступных на сумму 50 миллионов евро. Считается, что "Челси" решил сделать ставку на трансфер испанца после того, как внимательно наблюдал за его выступлениями в кампании 2023-24 гг.

Добавим, что Нико Уильямс в этом сезоне провел 30 поединков, где отметился 6 голами и 14 передачами. Также игрок недавно помог "Атлетику" получить Кубок Короля, где в серии послематчевых пенальти переиграли "Мальорку".

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Атлетик (Бильбао) Челси (Лондон) Нико Уильямс
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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