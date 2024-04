Источник: Ливерпуль достиг устной договорённости с тренером Спортинга Аморимом

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим согласился возглавить "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, английский клуб уже достиг устной договоренности с 39-летним специалистом. Срок действия предложенного контракта - до лета 2027 года. Отмечается, что португалец также входит в шорт-лист мюнхенской "Баварии" и лондонского "Челси".

Под руководством Аморима "Спортинга" выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022). Его трудовое соглашение с "зелёно-белыми" рассчитано до середины 2026 года.

