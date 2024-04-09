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Источник: Ливерпуль достиг устной договорённости с тренером Спортинга Аморимом
Переговоры продвигаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим согласился возглавить "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, английский клуб уже достиг устной договоренности с 39-летним специалистом. Срок действия предложенного контракта - до лета 2027 года. Отмечается, что португалец также входит в шорт-лист мюнхенской "Баварии" и лондонского "Челси".
Под руководством Аморима "Спортинга" выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022). Его трудовое соглашение с "зелёно-белыми" рассчитано до середины 2026 года.
????News Rúben #Amorim | Been told there’s a verbal agreement in principle with Liverpool now!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 9, 2024
➡️ Amorim wants to join #LFC next season and Liverpool was pushing for him in the last weeks
➡️ He can sign a contract until 2027 - confirmed!
Final negotiations with @SportingCP… pic.twitter.com/0Itu7IaJw7
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