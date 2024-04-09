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Источник: Ливерпуль достиг устной договорённости с тренером Спортинга Аморимом

Англия

Переговоры продвигаются

Источник: Ливерпуль достиг устной договорённости с тренером Спортинга Аморимом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим согласился возглавить "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, английский клуб уже достиг устной договоренности с 39-летним специалистом. Срок действия предложенного контракта - до лета 2027 года. Отмечается, что португалец также входит в шорт-лист мюнхенской "Баварии" и лондонского "Челси".

Под руководством Аморима "Спортинга" выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022). Его трудовое соглашение с "зелёно-белыми" рассчитано до середины 2026 года.

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Опубликовал: Александр Бураков
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