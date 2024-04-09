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Официально: Брайтон продлил контракт со своим опорником

Англия

Гиншелвуд подписал новый договор с английским клубом

Официально: Брайтон продлил контракт со своим опорником

brighton

Новина українською

"Брайтон" продлил сотрудничество со своим опорным полузащитником Джеком Гиншелвудом.

Игрок подписал новый контракт, который действует до июня 2028 года.

"Я очень рад за Джека и его семью. Он заслуживает новый договор. Мы очень скучаем по нему и с нетерпением ждем его возвращения к игре", - сказал главный тренер Роберто де Дзерби.

Джек за "Брайтон" во всех турнирах этого сезона сыграл 23 матча, в которых забил 3 гола.

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Источник:
brighton
Опубликовал: Екатерина Власова
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