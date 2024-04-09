Официально: Брайтон продлил контракт со своим опорником

"Брайтон" продлил сотрудничество со своим опорным полузащитником Джеком Гиншелвудом.

Игрок подписал новый контракт, который действует до июня 2028 года.

"Я очень рад за Джека и его семью. Он заслуживает новый договор. Мы очень скучаем по нему и с нетерпением ждем его возвращения к игре", - сказал главный тренер Роберто де Дзерби.

Джек за "Брайтон" во всех турнирах этого сезона сыграл 23 матча, в которых забил 3 гола.