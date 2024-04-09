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Официально: Брайтон продлил контракт со своим опорником
Гиншелвуд подписал новый договор с английским клубом
brighton
"Брайтон" продлил сотрудничество со своим опорным полузащитником Джеком Гиншелвудом.
Игрок подписал новый контракт, который действует до июня 2028 года.
"Я очень рад за Джека и его семью. Он заслуживает новый договор. Мы очень скучаем по нему и с нетерпением ждем его возвращения к игре", - сказал главный тренер Роберто де Дзерби.
Джек за "Брайтон" во всех турнирах этого сезона сыграл 23 матча, в которых забил 3 гола.
We're pleased to announce that Jack Hinshelwood has signed a new contract that runs until June 2028! ????????— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 9, 2024
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