Официально: Брайтон продлил контракт со своим опорником

"Брайтон" продлил сотрудничество со своим опорным полузащитником Джеком Гиншелвудом.

Игрок подписал новый контракт, который действует до июня 2028 года.

Джек за "Брайтон" во всех турнирах этого сезона сыграл 23 матча, в которых забил 3 гола.

We're pleased to announce that Jack Hinshelwood has signed a new contract that runs until June 2028! ????????