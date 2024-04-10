Манчестер Сити интересуется вингером Вулверхэмптона

Еще не так давно, прошлым летом, горожане приобрели за более 50 млн евро Матеуша Нуньеша из "Вулверхэмптона". В ближайшее трансферное окно еще один игрок волков может уйти в том же самом направлении.

Руководство "Манчестер Сити" проявляет интерес к вингеру "Вулверхэмптона" Педру Нету. Впрочем, горожане могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны клубов Саудовской Аравии, которые также претендуют на игрока. Кроме того, агент футболиста встречался с несколькими клубами в течение последних нескольких месяцев, чтобы обсудить потенциальную сделку. Клубы из Премьер-лиги, Европы и Саудовской Аравии установили контакт по его подписанию летом.

Добавим, что Педру Нету в этом сезоне провел 23 матча, в которых он отметился 3 голами и 11 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 55 млн евро.