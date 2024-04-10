  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити интересуется вингером Вулверхэмптона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити интересуется вингером Вулверхэмптона

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Манчестер Сити интересуется вингером Вулверхэмптона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Еще не так давно, прошлым летом, горожане приобрели за более 50 млн евро Матеуша Нуньеша из "Вулверхэмптона". В ближайшее трансферное окно еще один игрок волков может уйти в том же самом направлении.

Руководство "Манчестер Сити" проявляет интерес к вингеру "Вулверхэмптона" Педру Нету. Впрочем, горожане могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны клубов Саудовской Аравии, которые также претендуют на игрока. Кроме того, агент футболиста встречался с несколькими клубами в течение последних нескольких месяцев, чтобы обсудить потенциальную сделку. Клубы из Премьер-лиги, Европы и Саудовской Аравии установили контакт по его подписанию летом.

Добавим, что Педру Нету в этом сезоне провел 23 матча, в которых он отметился 3 голами и 11 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 55 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Энцо Фернандес: Хочу вернуть себе ту форму, в которой я находился на ЧМ-2022
yellow-arrow
Защитником Униона интересуются клубы АПЛ
yellow-arrow
Ньюкасл близок к продлению контракта со своим полузащитником
Вулверхэмптон Саудовская Аравия Манчестер Сити Педру Нету
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости