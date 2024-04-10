Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон может уволить главного тренера Шона Дайча
Причина - потенциальные новые владельцы клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Ириски последние несколько сезонов находятся в кризисе. Это не только игровой кризис клуба, который уже третий сезон подряд борется за выживание, но также у команды есть большие финансовые проблемы, из-за чего им уже несколько раз снимали очки за нарушение ФФП. Впрочем, это не последние изменения, которых может коснуться "Эвертон".
По информации Football Insider, потенциальные владельцы ирисок 777 Partners планируют уволить Шона Дайча, если и когда завершится их поглощение клуба. Американская группа заключила сделку о поглощении с председателем правления Фархадом Мошири в сентябре прошлого года, но беспокойство относительно источников финансирования задерживает одобрение Премьер-лиги. Считается, что 777 Partners хочет иметь нового менеджера, который сможет заинтересовать болельщиков более привлекательной игрой команды.
Добавим, что "Эвертон" сейчас находится на 16-й позиции, опережая лишь на 2 очка "Лутон", который находится в зоне вылета. Следующая игра ирисок состоится 15 апреля на выезде против "Челси".
Популярное сейчас
- Разве это не пенальти? В Баварии прокомментировали эпизод с детской ошибкой игроков Арсенала
- Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились
- "Лунин допустил серьезную ошибку, но это на него не повлияло". Marca оценила игру украинца в матче с Сити
- Рой Кин - о словах тен Хага после матча с Ливерпулем: Похоже, он выпил пару бокалов вина
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО