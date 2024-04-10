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Эвертон может уволить главного тренера Шона Дайча

Англия

Причина - потенциальные новые владельцы клуба

Эвертон может уволить главного тренера Шона Дайча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ириски последние несколько сезонов находятся в кризисе. Это не только игровой кризис клуба, который уже третий сезон подряд борется за выживание, но также у команды есть большие финансовые проблемы, из-за чего им уже несколько раз снимали очки за нарушение ФФП. Впрочем, это не последние изменения, которых может коснуться "Эвертон".

По информации Football Insider, потенциальные владельцы ирисок 777 Partners планируют уволить Шона Дайча, если и когда завершится их поглощение клуба. Американская группа заключила сделку о поглощении с председателем правления Фархадом Мошири в сентябре прошлого года, но беспокойство относительно источников финансирования задерживает одобрение Премьер-лиги. Считается, что 777 Partners хочет иметь нового менеджера, который сможет заинтересовать болельщиков более привлекательной игрой команды.

Добавим, что "Эвертон" сейчас находится на 16-й позиции, опережая лишь на 2 очка "Лутон", который находится в зоне вылета. Следующая игра ирисок состоится 15 апреля на выезде против "Челси".

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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