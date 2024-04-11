ФА выдвинула обвинения главному тренеру Вулверхэмптона

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения главному тренеру "Вулверхэмптона" Гари О'Нилу за непристойное/угрожающее поведение.

Это связано с реакцией специалиста на поражение его команды от "Вест Хэма" со счетом 2:1. Подопечные Гари не смогла сравнять гол из-за спорного решения VAR.

После этого О'Нил поспорил с арбитрами, а позже дал комментарий относительно этой ситуации.