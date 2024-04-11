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ФА выдвинула обвинения главному тренеру Вулверхэмптона
У Гари О'Нила есть время до понедельника, чтобы ответить на обвинения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения главному тренеру "Вулверхэмптона" Гари О'Нилу за непристойное/угрожающее поведение.
Это связано с реакцией специалиста на поражение его команды от "Вест Хэма" со счетом 2:1. Подопечные Гари не смогла сравнять гол из-за спорного решения VAR.
После этого О'Нил поспорил с арбитрами, а позже дал комментарий относительно этой ситуации.
"Это было ужасное решение. Они могут придумать какое-то объяснение, но я никогда им не поверю".
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