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Клуб Премьер-Лиги получил наказание за нарушение правил
У Шеффилд Юнайтед будет изъято два очка
Getty Images / Global Images Ukraine
У "Шеффилд Юнайтед" под юрисдикцией Английской футбольной лиги (EFL) будет изъято два очка в начале следующего сезона 2024/25.
EFL объявила о предстоящих отчислениях баллов и штрафе в размере 310 455 фунтов стерлингов после того, как "Шеффилд Юнайтед" просрочил ряд платежей другим клубам в течение кампании 2022-2023 годов.
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Ожидается, что английский клуб вылетит во второй дивизион, где они и получат наказание в минус два очка.
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Источник:the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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