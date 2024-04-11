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Клуб Премьер-Лиги получил наказание за нарушение правил

Англия
Обновлено

У Шеффилд Юнайтед будет изъято два очка

Клуб Премьер-Лиги получил наказание за нарушение правил

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У "Шеффилд Юнайтед" под юрисдикцией Английской футбольной лиги (EFL) будет изъято два очка в начале следующего сезона 2024/25.

EFL объявила о предстоящих отчислениях баллов и штрафе в размере 310 455 фунтов стерлингов после того, как "Шеффилд Юнайтед" просрочил ряд платежей другим клубам в течение кампании 2022-2023 годов.

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Ожидается, что английский клуб вылетит во второй дивизион, где они и получат наказание в минус два очка.

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Английская Премьер-лига Шеффилд Юнайтед
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Источник:
the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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