Клуб Премьер-Лиги получил наказание за нарушение правил

У "Шеффилд Юнайтед" под юрисдикцией Английской футбольной лиги (EFL) будет изъято два очка в начале следующего сезона 2024/25.

EFL объявила о предстоящих отчислениях баллов и штрафе в размере 310 455 фунтов стерлингов после того, как "Шеффилд Юнайтед" просрочил ряд платежей другим клубам в течение кампании 2022-2023 годов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ожидается, что английский клуб вылетит во второй дивизион, где они и получат наказание в минус два очка.