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Забарный выйдет в старте Борнмута на матч с Манчестер Юнайтед
Новое испытание
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник Илья Забарный попал в стартовую 11-ку "Борнмута" на поединок против "Манчестер Юнайтед".
Последний раз Илья оставался на замене 6-го января, когда "вишенки" играли с "КПР" в Кубке Англии. Тот матч завершился победой команды Забарного, а сам игрок вышел на поле на 84-й минуте для удержания результата (2:3).
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Our team for #BOUMUN ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 13, 2024
Let's go ???????? pic.twitter.com/3dtLgUS2zz
Поединок 33-го тура АПЛ "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" начнется в 19:30.
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Источник:Борнмут
Опубликовал: Виктор Иванчук
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