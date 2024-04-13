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Забарный выйдет в старте Борнмута на матч с Манчестер Юнайтед

Англия
Обновлено

Новое испытание

Забарный выйдет в старте Борнмута на матч с Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник Илья Забарный попал в стартовую 11-ку "Борнмута" на поединок против "Манчестер Юнайтед".

Последний раз Илья оставался на замене 6-го января, когда "вишенки" играли с "КПР" в Кубке Англии. Тот матч завершился победой команды Забарного, а сам игрок вышел на поле на 84-й минуте для удержания результата (2:3).

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Поединок 33-го тура АПЛ "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" начнется в 19:30.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Виктор Иванчук
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