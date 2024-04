Забарный выйдет в старте Борнмута на матч с Манчестер Юнайтед

Украинский защитник Илья Забарный попал в стартовую 11-ку "Борнмута" на поединок против "Манчестер Юнайтед".

Последний раз Илья оставался на замене 6-го января, когда "вишенки" играли с "КПР" в Кубке Англии. Тот матч завершился победой команды Забарного, а сам игрок вышел на поле на 84-й минуте для удержания результата (2:3).

Our team for #BOUMUN ????



Let's go ???????? pic.twitter.com/3dtLgUS2zz