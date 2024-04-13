Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0. Видео голов и обзор матча
Переиграли полностью
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 33-м туре АПЛ "Ньюкасл" разгромил "Тоттенхэм" со счетом 4:0. Хозяева продемонстрировали великолепную игру и создали много моментов. Что нельзя сказать о "шпорах", которые из-за этого выступления покидают топ-четверку.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
АПЛ, 33-й тур
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
"Ньюкасл" - "Тоттенхэм" 4:0
Голы: Исак (30, 51), Гордон (32), Шер (87)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Матч Александрия — Динамо прервали из-за воздушной тревоги
- Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Александрия - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Барселона готова летом выкупить звездного португальца из Манчестер Сити. Подробности трансфера
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн