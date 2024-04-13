  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Переиграли полностью

АПЛ. Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 33-м туре АПЛ "Ньюкасл" разгромил "Тоттенхэм" со счетом 4:0. Хозяева продемонстрировали великолепную игру и создали много моментов. Что нельзя сказать о "шпорах", которые из-за этого выступления покидают топ-четверку.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Ньюкасл" - "Тоттенхэм" 4:0

Голы: Исак (30, 51), Гордон (32), Шер (87)

По теме
yellow-arrow
Владельцы Челси продали отели на Стемфорд Бридж своей же компании ради ФФП
yellow-arrow
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 14.04.2024
обзор матчей Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости