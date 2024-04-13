АПЛ. Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0. Видео голов и обзор матча

В 33-м туре АПЛ "Ньюкасл" разгромил "Тоттенхэм" со счетом 4:0. Хозяева продемонстрировали великолепную игру и создали много моментов. Что нельзя сказать о "шпорах", которые из-за этого выступления покидают топ-четверку.

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АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Ньюкасл" - "Тоттенхэм" 4:0

Голы: Исак (30, 51), Гордон (32), Шер (87)