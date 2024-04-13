Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Манчестер Сити - Лутон 5:1. Видео голов и обзор матча
Уверенно и безальтернативно
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 33-м туре АПЛ "Манчестер Сити" не почувствовал сопротивления от "Лутона". Победа 5:1 полностью соответствует событиям на поле. Еще в первом тайме горожане нанесли 19 ударов по воротам, в то время как соперник - ни одного. В общем, статистика такова: владение мячом - 74% на 26%, удары - 37 на 4.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Команда Гваридолы вышла на 1-е место АПЛ, однако у "Арсенала" и "Ливерпуля" матчи этого тура еще впереди.
Английская Премьер-лига, 33-й тур
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Джон Брукс
"Манчестер Сити" - "Лутон" 5:1
Голы: Хасиока 2 (авт.), Ковачич 64, Холанд 76, Доку 87, Гвардиол 90+3 - Баркли 81
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Очередной гол Довбика. Жирона открывает счет в матче против Атлетико Мадрид. Видео
- Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Десна все еще рассчитывает получить свой процент от продажи Мудрика в Челси
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО