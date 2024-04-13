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АПЛ. Манчестер Сити - Лутон 5:1. Видео голов и обзор матча

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АПЛ. Манчестер Сити - Лутон 5:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 33-м туре АПЛ "Манчестер Сити" не почувствовал сопротивления от "Лутона". Победа 5:1 полностью соответствует событиям на поле. Еще в первом тайме горожане нанесли 19 ударов по воротам, в то время как соперник - ни одного. В общем, статистика такова: владение мячом - 74% на 26%, удары - 37 на 4.

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Команда Гваридолы вышла на 1-е место АПЛ, однако у "Арсенала" и "Ливерпуля" матчи этого тура еще впереди.

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

"Манчестер Сити" - "Лутон" 5:1

Голы: Хасиока 2 (авт.), Ковачич 64, Холанд 76, Доку 87, Гвардиол 90+3 - Баркли 81

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Виктор Иванчук
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