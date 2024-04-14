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Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Готов ли Александр Зинченко помочь своей команде в ответственный момент сезона?

Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник Александр Зинченко все еще продолжает работать над возвращением своей оптимальной формы накануне наиболее ответственных матчей своей команды в сезоне.

Матч против "Астон Виллы" выглядит одним из таких. Доверит ли ему Микель Артета место в стартовом составе? Учитывая продолжение борьбы на двух фронтах одновременно, все может быть.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 14 апреля.

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Английская Премьер-лига. 33 тур.

14 апреля. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Арсенал" — "Астон Вилла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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