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Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Готов ли Александр Зинченко помочь своей команде в ответственный момент сезона?
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник Александр Зинченко все еще продолжает работать над возвращением своей оптимальной формы накануне наиболее ответственных матчей своей команды в сезоне.
Матч против "Астон Виллы" выглядит одним из таких. Доверит ли ему Микель Артета место в стартовом составе? Учитывая продолжение борьбы на двух фронтах одновременно, все может быть.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 14 апреля.
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Английская Премьер-лига. 33 тур.
14 апреля. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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