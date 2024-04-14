Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Украинский защитник Александр Зинченко все еще продолжает работать над возвращением своей оптимальной формы накануне наиболее ответственных матчей своей команды в сезоне.

Матч против "Астон Виллы" выглядит одним из таких. Доверит ли ему Микель Артета место в стартовом составе? Учитывая продолжение борьбы на двух фронтах одновременно, все может быть.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 14 апреля.

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Английская Премьер-лига. 33 тур.

14 апреля. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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