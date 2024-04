АПЛ. Борнмут – Манчестер Юнайтед 2:2. Гости спасаются благодаря Фернандешу

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Виталити Стедиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Тони Харрингтон

"Манчестер Юнайтед" дожился до того, что приезжает в гости к "Борнмуту" в статусе андердога. Более того, своей игрой в матче он подтверждает такой анализ букмекеров. "Вишенки" заслуживали на победу, однако реализация желает оставлять лучшего. А также МЮ снова повезло. Но обо всем по порядку.

После нереализованного момента хозяев на седьмой минуте (выручил Магуайр) они забили уже на 16-й. Главный бомбардир команды Доминик Соланке отличился 17-м голом в текущем сезоне. После потери Гарначо мяч дошел до нападающего, который в противостоянии с 19-летним Камбвалой обыграл Онана.

Это еще не всё. В период с 19 по 29 минуты хозяева минимум трижды могли увеличивать преимущество в счете. Провал за провалом в обороне гостей, однако и нереализация от хозяев присутствовала. Дважды парировал Онана, еще один раз Синистерра пробил совсем рядом со штангой.

Логика в футбол не играет, как и МЮ сегодня. Но все равно гости на 31 минуте забили гол первым же ударом в створ ворот. Сначала удар Фернандеша был заблокирован, но через несколько мгновений мяч снова дошел до Бруну. Со второго раза он попал.

Прошло всего пять минут, как "Борнмут" снова вышел вперед. Клюйверт оказался не на своей позиции, но смог сместиться в центр и пробить мимо Онана. Второй гол в последних трех матчах для нидерландца.

???? @afcbournemouth are back in the lead! Justin Kluivert is on the scoresheet this time, as his powerful strike makes it's way in at the near post ???? #BOUMUN pic.twitter.com/Er12t8Jf5T

К концу тайма обе команды еще и обменялись ударами в перекладину. А на старте второй половины эмоции улеглись. Все было спокойно, вплоть до момента на 64 минуте.

МЮ неоткуда получил право пенальти: мяч случайно попал в руку Смиту. Он ею не играл, но преградил путь снаряду к Рашфорду. Фернандеш оформил дубль, разведя вратаря и мяч по углам. В пятый раз Бруну забивает минимум восемь голов в одном розыгрыше АПЛ.

Впоследствии было видно, что хозяева уже наелись. Но на исходе едва не получили возможность на победу. После падения Кристи на грани штрафной арбитр указал на точку. Правда, после пересмотра VAR решение было изменено, и “Борнмут” пробивал штрафной. Долго готовились к старту, но Унал просто попал в стенку. Не повезло.

"Борнмут" остался на 12 месте АПЛ, а "Манчестер Юнайтед" благодаря ничьей сравнялся с "Ньюкаслом". Правда, МЮ все равно идет на седьмом месте с 10 зачетными пунктами отрыва от зоны Лиги чемпионов.

What a day in the contest for European places!



⚫️ Newcastle claim a big four-goal win against Spurs

???? Man Utd have to come from behind to draw against Bournemouth



And Aston Villa, West Ham, and Chelsea are all still to play in Matchweek 33 ???? pic.twitter.com/pwSVlIaEcG