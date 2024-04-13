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АПЛ. Борнмут – Манчестер Юнайтед 2:2. Гости спасаются благодаря Фернандешу

Англия
Обновлено

“Манкунианцы” вполне заслуживали поражения, но Бруну выручил МЮ

АПЛ. Борнмут – Манчестер Юнайтед 2:2. Гости спасаются благодаря Фернандешу

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Виталити Стедиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Тони Харрингтон

"Манчестер Юнайтед" дожился до того, что приезжает в гости к "Борнмуту" в статусе андердога. Более того, своей игрой в матче он подтверждает такой анализ букмекеров. "Вишенки" заслуживали на победу, однако реализация желает оставлять лучшего. А также МЮ снова повезло. Но обо всем по порядку.

После нереализованного момента хозяев на седьмой минуте (выручил Магуайр) они забили уже на 16-й. Главный бомбардир команды Доминик Соланке отличился 17-м голом в текущем сезоне. После потери Гарначо мяч дошел до нападающего, который в противостоянии с 19-летним Камбвалой обыграл Онана.

Это еще не всё. В период с 19 по 29 минуты хозяева минимум трижды могли увеличивать преимущество в счете. Провал за провалом в обороне гостей, однако и нереализация от хозяев присутствовала. Дважды парировал Онана, еще один раз Синистерра пробил совсем рядом со штангой.

Логика в футбол не играет, как и МЮ сегодня. Но все равно гости на 31 минуте забили гол первым же ударом в створ ворот. Сначала удар Фернандеша был заблокирован, но через несколько мгновений мяч снова дошел до Бруну. Со второго раза он попал.

Прошло всего пять минут, как "Борнмут" снова вышел вперед. Клюйверт оказался не на своей позиции, но смог сместиться в центр и пробить мимо Онана. Второй гол в последних трех матчах для нидерландца.

К концу тайма обе команды еще и обменялись ударами в перекладину. А на старте второй половины эмоции улеглись. Все было спокойно, вплоть до момента на 64 минуте.

МЮ неоткуда получил право пенальти: мяч случайно попал в руку Смиту. Он ею не играл, но преградил путь снаряду к Рашфорду. Фернандеш оформил дубль, разведя вратаря и мяч по углам. В пятый раз Бруну забивает минимум восемь голов в одном розыгрыше АПЛ.

Впоследствии было видно, что хозяева уже наелись. Но на исходе едва не получили возможность на победу. После падения Кристи на грани штрафной арбитр указал на точку. Правда, после пересмотра VAR решение было изменено, и “Борнмут” пробивал штрафной. Долго готовились к старту, но Унал просто попал в стенку. Не повезло.

"Борнмут" остался на 12 месте АПЛ, а "Манчестер Юнайтед" благодаря ничьей сравнялся с "Ньюкаслом". Правда, МЮ все равно идет на седьмом месте с 10 зачетными пунктами отрыва от зоны Лиги чемпионов.

"Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" 2:2

Голы: Соланке 16, Клюйверт 36 – Фернандеш 31, 65 (пен.)

Борнмут: Нету – Смит (Ааронс 70), Забарный, Сенеси, Керкез – Кук, Кристи – Уаттара (Февр 70), Клюйверт (Унал 76), Синистерра (Келли 39) – Соланке

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Камбвалла, Магуайр, Уан-Биссака – Каземиро, Мейну (Маунт 78) – Гарначо (Диалло 46), Фернандеш, Рашфорд – Хойлунд

Предупреждения: Сенеси 33, Кристи 87, Кук 87, Нету 90+1

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