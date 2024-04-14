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Александер Исак стал первым игроком Ньюкасла, забившим 20+ голов за последние 20 лет

Англия

Швед просто поражает своей игрой

Александер Исак стал первым игроком Ньюкасла, забившим 20+ голов за последние 20 лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчерашний поединок АПЛ "Ньюкасл"-"Тоттенхэм" закончился разгромной победой "сорок" - 4:0. За хозяев тогда дважды забил Александер Исак и тем самым не только помог команде покорить оппонента, но и отметился интересным достижением.

По данным Squawka, шведский нападающий стал первым игроком, который в течение сезона забил 20+ голов во всех соревнованиях в высшем дивизионе за "Ньюкасл" со времен Алана Ширера в сезоне 2003/04. Кроме того, Исак стал четвертым игроком, который забил в шести подряд домашних матчах Премьер-лиги за "сорок" после Ширера (15 в 1996-97 годах), Эндрю Коула (восемь в 1993-94 годах) и Леса Фердинанда (шесть в 1995-96 годах).

Также форвард "Ньюкасла", вместе со Златаном Ибрагимовичем в сезоне 2016-17, достиг отметки в 17 голов, что является наибольшим количеством голов, забитых шведом в одном сезоне АПЛ. Уже 24 апреля Александер Исак может опередить Златана, где "сороки" будут играть на выезде против "Кристал Пэлас".

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Алан Ширер Ньюкасл Александер Исак
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Александр Гресь
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