Александер Исак стал первым игроком Ньюкасла, забившим 20+ голов за последние 20 лет

Вчерашний поединок АПЛ "Ньюкасл"-"Тоттенхэм" закончился разгромной победой "сорок" - 4:0. За хозяев тогда дважды забил Александер Исак и тем самым не только помог команде покорить оппонента, но и отметился интересным достижением.

По данным Squawka, шведский нападающий стал первым игроком, который в течение сезона забил 20+ голов во всех соревнованиях в высшем дивизионе за "Ньюкасл" со времен Алана Ширера в сезоне 2003/04. Кроме того, Исак стал четвертым игроком, который забил в шести подряд домашних матчах Премьер-лиги за "сорок" после Ширера (15 в 1996-97 годах), Эндрю Коула (восемь в 1993-94 годах) и Леса Фердинанда (шесть в 1995-96 годах).

Alexander Isak is the first player to score 20+ goals across all competitions in a top-flight season for Newcastle since Alan Shearer in 2003/04. ???????? pic.twitter.com/sJVMJrukIy