Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании Джеррэда Брэнтуэйта

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании центрального защитника "Эвертона" Джеррэда Брэнтуэйта. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, новый совладелец клуба Джим Рэтклифф видит в Брэнтуэйте одного из основных игроков для перестройки команды. "МЮ" готов заплатить около 90 миллионов евро за защитника. Отмечается, что "Реал Мадрид" и "Арсенал" также проявляют интерес к игроку.

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Напомним, за этот сезон Брэнтуэйт сыграл в 28 матчах в чемпионате Англии, в которых забил 2 гола. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.