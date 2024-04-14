АПЛ. Ливерпуль сенсационно проигрывает на Энфилде, а Фулхэм одолевает молотобойцев

Команда Юргена Клоппа после позорного поражения на "Энфилде" в четверг принимала у себя дома "Кристал Пэлас", который не знает побед в последних 5 официальных матчах. Учитывая продолжение борьбы за титул, этот матч был чрезвычайно важным. Параллельно также играли "Вест Хэм" и "Фулхэм". Давайте разбираться, что произошло в этих двух матчах!

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 0:1

Гол: Эзе (14)

"Ливерпуль": Алиссон — Брэдли (Александер-Арнолд, 48), Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс (Эллиотт, 83), Эндо (Собослай, 46), Мак Аллистер — Салах, Нуньес (Гакпо, 66), Диас (Жота, 66)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Клайн (Уорд, 77), Андерсен, Лерма — Муньос, Уортон, Хьюз (Ридевальд, 77), Митчелл — Олисе (Айю, 68), Матета (Эдуар, 90), Эзе (Шлупп, 77)

Предупреждения: Джонс (71)

Это был день возвращений для "Ливерпуля", ведь в стартовый состав вернулся Алиссон Бекер, а на скамейке запасных оказались Трент Александер-Арнолд и Диогу Жота. После поражения против "Аталанты" все еще активнее заговорили о важности борьбы за титул АПЛ для команды Клоппа и домашний матч против "Кристал Пэлас" выглядел как потенциальная легкая прогулка для мерсисайдцев.

От того куда интереснее было смотреть это матч, когда за первые 20 минут "орлы" зажали своего соперника к воротам и смогли забить красивый гол в начале встречи. Классно открылся и забежал по флангу Тайрик Митчелл, которого не успел накрыть Ватару Эндо и прострел в центр, где все защитники банально забыли о Ээберчи Эзе, а тот с легкостью переправил круглого в сетку ворот. 0:1.

Интересно и то, как через несколько минут счет едва не стал 0:2, впрочем Энди Робертсон успел вынести мяч с линии ворот после удара от Матета. К подобным паническим стартам матчей и пропущенным голам "Ливерпуль" уже привык. Казалось, что это очередной матч, в котором они пропустят первыми, а потом уже привычно отыграются и вырвут победу.

После 20-й минуты Луис Диас и компания начали просыпаться, неплохой удар от Эндо попал в перекладину, удар от Диаса в акробатическом прыжке отбил Хендерсон. То есть моменты наконец начали появляться, вот только с реализацией были проблемы. Эти проблемы перешли и на второй тайм, когда Дарвин Нуньес с убойной позиции пробил точно в голкипера, хотя подобное просто необходимо реализовывать.

Однако не стоит думать, что у "Кристал Пэлас" вообще ничего не было. Эта команда периодически выскакивала в свои контратаки и полностью без работы Алиссона и линию обороны не оставляла. Впрочем чем ближе стрелка часов приближалась к финальному свистку, тем больше нарастал натиск от мерсисайдцев и тем меньше хотя бы полумоментов было у "Пэлас".

Как на 72-й минуте Диогу Жота, который вышел на замену, не забил с нескольких метров по воротам без голкипера - вопрос риторический. Тот момент стал олицетворением того, насколько слабая реализация у хозяев поля была сегодня. Натаниэл Клайн, бывший игрок "Ливерпуля", невероятным образом заблокировал удар от португальца. С другой стороны, через 2 минуты Матета был обязан забивать второй гол в ворота Алиссона, буквально с метра он пробивал, но бразильский голкипер сумел отбить этот удар рукой.

Еще несколько сумасшедших моментов у ворот Дина Хендерсона также не завершились хотя бы одним точным ударом и в итоге мы имеем очередную сенсацию на "Энфилде". Второе поражение мерсисайдцев на своем поле за 4 дня. Это хороший шанс для "Арсенала" оторваться от мерсисайдцев на 3 балла в случае своей победы, а что касается "Манчестер Сити", то они уже опережают команду Клоппа на 2 балла. Вот такая сенсация от ребят Оливера Гласнера.

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Вест Хэм" — "Фулхэм" 0:2

Голы: Перейра (9, 72)

"Вест Хэм": Фабьянски — Цоуфал (Джонсон, 69), Мавропанос (Зума, 60), Агерд, Эмерсон — Уорд-Прауз (Соучек, 69), Альварес — Кудус, Ингз, Пакета — Антонио (Эрси, 82 / Корне, 90+1)

"Фулхэм": Лено — Кастань, Адарабиойо, Бесси, Робинсон — Палинья (Рид, 90+8), Лукич — Ивоби (Де Кордова-Рид, 72), Перейра (Уилсон, 74), Виллиан (Траоре, 90+2) — Муниз (Броя, 90+2)

Предупреждения: Пакета (90+7) — Перейра (61), Де Кордова-Рид (81)

В другом матче, который проходил параллельно с битвой на "Энфилде", встречалось две лондонские команды. "Вест Хэм" принимал у себя дома "Фулхэм" и без особого сопротивления проиграл эту игру. Два мяча на счету у Андреаса Перейры, который забил как в первом, так и во втором таймах.

Важно отметить дебют в АПЛ игрока молодежки "Вест Хэма" Джорджа Эрси, который буквально через несколько минут после выхода получил тяжелую травму головы, поэтому его сразу же заменили. Вот такие ужасные дебюты могут происходить. Здоровья молодому футболисту.

А что касается того, как подобный результат повлиял на турнирную таблицу, то "Вест Хэм" остался на 8-й строчке, а "Фулхэм" поднялся на 12-ю.