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Зинченко будет играть с первых минут в матче 33-го тура АПЛ

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Зинченко будет играть с первых минут в матче 33-го тура АПЛ

Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий

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Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко попал в стартовую 11-ку команды на матч против "Астон Виллы". Это поединок 33-го тура АПЛ.

Игра "Арсенал" - "Астон Вилла" пройдет на стадионе "Эмирейтс". Начало в 18:30.

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Источник:
Арсенал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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