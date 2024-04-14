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Зинченко будет играть с первых минут в матче 33-го тура АПЛ
Болеем за лондонцев?
Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко попал в стартовую 11-ку команды на матч против "Астон Виллы". Это поединок 33-го тура АПЛ.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 14, 2024
???? Zinchenko steps in at the back
???? Jesus joins the front line
⚡️ Trossard back in the line-up
Focused on the task in hand ???? pic.twitter.com/H7fcWGOFe0
Игра "Арсенал" - "Астон Вилла" пройдет на стадионе "Эмирейтс". Начало в 18:30.
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Источник:Арсенал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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