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АПЛ. Ливерпуль - Кристал Пэлэс 0:1. Видео гола и обзор матча

Англия

Снова поражение на своем поле

АПЛ. Ливерпуль - Кристал Пэлэс 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" не добывает ни одного зачетного балла в матче с "Кристал Пэлас". Алиссон, Диогу Жота и Александер-Арнольд, которые вернулись в состав, также не помогли спастись. Обе команды нанесли кучу ударов по воротам, но результативным получился лишь один. "Ливерпуль" много владел мячом, давил, но безрезультатно.

Таким образом, мерсисайдцы отпускают в турнирной таблице на 2 очка "Манчестер Сити" и ждут результата игры "Арсенала".

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 0:1

Гол: Эзе (14)

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex 66 (Кременчук)
14.04.2024 в 20:30
Лівер зливає Клопа?..я не розумію при такій статистиці поразка
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Комментарии 1
avatar
alex 66 (Кременчук)
14.04.2024 в 20:30
Лівер зливає Клопа?..я не розумію при такій статистиці поразка
Ответить
0
0

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