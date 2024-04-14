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АПЛ. Ливерпуль - Кристал Пэлэс 0:1. Видео гола и обзор матча
Снова поражение на своем поле
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" не добывает ни одного зачетного балла в матче с "Кристал Пэлас". Алиссон, Диогу Жота и Александер-Арнольд, которые вернулись в состав, также не помогли спастись. Обе команды нанесли кучу ударов по воротам, но результативным получился лишь один. "Ливерпуль" много владел мячом, давил, но безрезультатно.
Таким образом, мерсисайдцы отпускают в турнирной таблице на 2 очка "Манчестер Сити" и ждут результата игры "Арсенала".
АПЛ, 33-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 0:1
Гол: Эзе (14)
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