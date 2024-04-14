АПЛ. Ливерпуль - Кристал Пэлэс 0:1. Видео гола и обзор матча

"Ливерпуль" не добывает ни одного зачетного балла в матче с "Кристал Пэлас". Алиссон, Диогу Жота и Александер-Арнольд, которые вернулись в состав, также не помогли спастись. Обе команды нанесли кучу ударов по воротам, но результативным получился лишь один. "Ливерпуль" много владел мячом, давил, но безрезультатно.

Таким образом, мерсисайдцы отпускают в турнирной таблице на 2 очка "Манчестер Сити" и ждут результата игры "Арсенала".

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 0:1

Гол: Эзе (14)