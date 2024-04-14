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Клопп о 0:1 от Кристал Пэлас: вы могли бы стоять здесь в другой день и видеть те же самые мячи в воротах

Англия

Поражение неприемлемое, учитывая борьбу за чемпионство

Клопп о 0:1 от Кристал Пэлас: вы могли бы стоять здесь в другой день и видеть те же самые мячи в воротах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" после домашнего разгромного поражения в Лиге Европы от "Аталанты", настраивался показать положительный результат с "Кристал Пэлас" сегодня. Впрочем, подопечные Юргена Клоппа не смогли переиграть "орлов" и уступили со счетом 0:1. Тренер мерсисайдцев после матча заявил, сегодняшняя игра выдалась сложной для его команды.

"У "Кристал Пэлас" было слишком много футбольных моментов, когда мы бежали в неправильном направлении. Статистика первого тайма не будет такой замечательной, как статистика второго тайма. Я думаю, что это было довольно очевидно, что мы не сыграли хороший первый тайм. Мы хотели реакции, и мы увидели реакцию. Во втором тайме мы попытались изменить расстановку и динамику, что не было сложно для "Кристал Пэлас". Вы могли бы стоять здесь в другой день и видеть те же самые мячи в воротах, и мы бы говорили о победе 4:1, но футбол так не устроен. Во втором тайме "Кристал Пэлас" повезло, что мы их не наказали, но именно поэтому мы стоим здесь без очков, а "Кристал Пэлас" имеет три", - сказал Клопп в послематчевом интервью BBC "Match of the Day".

Добавим, что "Ливерпуль" после 32 сыгранных матчей занимает третье место, отставая от "Манчестер Сити" на два очка, который находится на первой строчке с 73 пунктами.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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