Ливерпуль повторил клубный антирекорд 25-летней давности

"Ливерпуль" пропустил в каждой из последних девяти игр английской Премьер-лиги на домашнем "Энфилде", отмечает статистический портал Opta.



В прошлый раз мерсисайдская команда имела аналогичные серии в мае 1996-го и в декабре 1999-го годов.

Напомним, подопечные Юргена Клоппа потерпели домашнее поражение в матче 33-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (0:1).

На данный момент "Ливерпуль" занимает третье место в турнирной таблице национального чемпионата, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на два очка.

