  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль повторил клубный антирекорд 25-летней давности
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль повторил клубный антирекорд 25-летней давности

Англия

Нетипично для одного из грандов АПЛ

Ливерпуль повторил клубный антирекорд 25-летней давности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" пропустил в каждой из последних девяти игр английской Премьер-лиги на домашнем "Энфилде", отмечает статистический портал Opta.

В прошлый раз мерсисайдская команда имела аналогичные серии в мае 1996-го и в декабре 1999-го годов.

Напомним, подопечные Юргена Клоппа потерпели домашнее поражение в матче 33-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (0:1).

На данный момент "Ливерпуль" занимает третье место в турнирной таблице национального чемпионата, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на два очка.

По теме
yellow-arrow
Гвардиола - о чемпионской гонке АПЛ: Ман Сити любит играть под давлением
yellow-arrow
Суперкомпьютер оценил шансы Ман Сити на победу в АПЛ в 70% - сколько у Арсенала с Ливерпулем?
yellow-arrow
Ливерпуль хочет приобрести этим летом вингера Спортинга
АПЛ Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон) статистика
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости