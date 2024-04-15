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Ливерпуль повторил клубный антирекорд 25-летней давности
Нетипично для одного из грандов АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" пропустил в каждой из последних девяти игр английской Премьер-лиги на домашнем "Энфилде", отмечает статистический портал Opta.
В прошлый раз мерсисайдская команда имела аналогичные серии в мае 1996-го и в декабре 1999-го годов.
Напомним, подопечные Юргена Клоппа потерпели домашнее поражение в матче 33-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (0:1).
На данный момент "Ливерпуль" занимает третье место в турнирной таблице национального чемпионата, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на два очка.
9 - Liverpool have now conceded in each of their last nine Premier League games at Anfield; their joint-longest run at home without a clean sheet in the competition (also 9 in December 1996 and May 1999). Uphill. pic.twitter.com/xmJVYLw3af— OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2024
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