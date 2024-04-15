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Гвардиола - о чемпионской гонке АПЛ: Ман Сити любит играть под давлением

Англия

Коуч "горожан" отметил волевые качества своих подопечных

Гвардиола - о чемпионской гонке АПЛ: Ман Сити любит играть под давлением

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за звание чемпиона Англии по итогам сезона-2023/2024.

"Моим футболистам нравится играть под давлением, когда всё висит на волоске. Я почти уверен, что мы будем бороться до конца, потому что я вижу их лица на перед каждым матчем, и наблюдаю за тем, как они к ним готовятся.

Значит ли это, что мы обязательно станем чемпионами Премьер-лиги? Нет-нет. Я этого не говорю. Но мы будем конкурировать - это точно", - цитирует Пепа BBC.

После 33-го тура "Сити" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая "Арсенал" и "Ливерпуль" на два очка.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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