Ноттингем Форест будет вынужден продать центрального защитника

Проблемы "красно-белых" с финансовым фэйр-плей дают о себе знать. Клуб будет вынужден распрощаться с несколькими своими важными игроками, чтобы улучшить свое финансовое положение.

По информации издания, "Ноттингем" возможно, будут вынуждены санкционировать продажу своего защитника Мурилло на фоне неопределенности относительно их прибыли и стабильности. Считается, что другие клубы АПЛ и по всей Европе следят за центральным защитником после его исключительной кампании на "Сити Граунд".

Добавим, что Мурилло в этом сезоне сыграл 31 поединок и отметился 2 результативными передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 25 млн евро.