Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ноттингем Форест будет вынужден продать центрального защитника
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Проблемы "красно-белых" с финансовым фэйр-плей дают о себе знать. Клуб будет вынужден распрощаться с несколькими своими важными игроками, чтобы улучшить свое финансовое положение.
По информации издания, "Ноттингем" возможно, будут вынуждены санкционировать продажу своего защитника Мурилло на фоне неопределенности относительно их прибыли и стабильности. Считается, что другие клубы АПЛ и по всей Европе следят за центральным защитником после его исключительной кампании на "Сити Граунд".
Добавим, что Мурилло в этом сезоне сыграл 31 поединок и отметился 2 результативными передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 25 млн евро.
Популярное сейчас
- Лунин раскритиковал судейство в матче с Мальоркой - известны слова украинца
- Байер стал 23-м клубом, выигравший чемпионат Германии за последние 100 лет
- Матч Канзас-Сити - Интер Майами стал одним из самых посещаемых в истории МЛС
- Клопп о 0:1 от Кристал Пэлас: Вы могли бы стоять здесь в другой день и видеть те же самые мячи в воротах
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского