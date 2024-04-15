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Ноттингем Форест будет вынужден продать центрального защитника

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ноттингем Форест будет вынужден продать центрального защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Проблемы "красно-белых" с финансовым фэйр-плей дают о себе знать. Клуб будет вынужден распрощаться с несколькими своими важными игроками, чтобы улучшить свое финансовое положение.

По информации издания, "Ноттингем" возможно, будут вынуждены санкционировать продажу своего защитника Мурилло на фоне неопределенности относительно их прибыли и стабильности. Считается, что другие клубы АПЛ и по всей Европе следят за центральным защитником после его исключительной кампании на "Сити Граунд".

Добавим, что Мурилло в этом сезоне сыграл 31 поединок и отметился 2 результативными передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 25 млн евро.

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Ноттингем Форест
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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