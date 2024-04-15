АПЛ. Челси – Эвертон 6:0. Показательная экзекуция от Коула Палмера

Это был первый матч "Эвертона" после того, как они узнали о новом наказании от Премьер-лиги и снятия очередных двух зачетных пунктов. Команда Дайча уже ранее показывала, как умеет реагировать на такие неприятные новости, поэтому "Челси" явно остерегался своего соперника накануне.

В стартовом составе как Почеттино, так и Дайч, нашли место для украинцев и на поле оказались сразу Михаил Мудрик и Виталий Миколенко. Забегая вперед следует отметить, что далеко не они сегодня были яркими героями в составах своих команд.

Все началось с активного и высокого прессинга от "ирисок", который немного сбивал с собственного темпа игроков "Челси". Хозяева не всегда успевали за собственными соперниками и пропускали атаки, одна из которых едва не завершилась пропущенным голом. После прострела от Янга Норберту Бету должен был замыкать момент результативным ударом, впрочем пробил мимо ворот. Это был действительно хороший шанс.

Но после этого началось настоящее соло-шоу от Коула Палмера. Сначала он разыграл красивую комбинацию после эффектного обыгрыша Брантуэйта, ему удачно подыграл Джексон и ударом из-за пределов штрафной площадки Коул попал в дальний угол ворот Пикфорда. 1:0.

Впоследствии еще одна атака от "Челси", на этот раз по флангу Михаила Мудрика, который получил хороший пас под забегание от Кайседо и отдал пас в центр, там Джексон пробил по воротам, но Пикфорд потянул удар, вот только с добиванием головой от Палмера голкипер уже не справился и это 2:0. Далее Пикфорд уже откровенно поплыл, когда вышел далеко из ворот и отдал неточный пас в простой ситуации. Коул перехватил и пока ворота были пустыми, пробил издали. Точный удар означал, что Палмер оформил хет-трик. Это самый быстрый хет-трик для футболиста "Челси" в эру Премьер-лиги.

Невероятную форму набрал Коул, начиная с марта. 10 голов на его счету за этот период и переоценить его важность для "синих" просто невозможно. После нескольких попыток от "Эвертона" вернуться в игру, под занавес первого тайма Кукурелья подал в штрафную и Николя Джексон красиво принял мяч первым касанием, а вторым с распорота отправил круглого в сетку ворот Пикфорда. 4:0. С таким счетом команды ушли на перерыв.

"Эвертон" откровенно разваливался в обороне под натиском Палмера и компании. Виталий Миколенко хоть и не допустил индивидуальных ошибок, но он был частью защитного механизма, который не работал. Что касается Мудрика, то в первом тайме особой активности от него вспомнить трудно. Вот во второй половине после того, как он протащил мяч по центру, то отдал классный пас под удар Палмеру, который мог оформить и покер, впрочем, на этот раз Джордан Пикфорд спас.

Самый большой скандал во втором тайме произошел после того, как Нони Мадуэке заработал пенальти (позже оказалось, что пенальти поставили за фол против Палмера секундой ранее). Вот только Мадуэке очень хотел сам пробить этот пенальти, он едва не подрался с Джексоном и Палмером за это право. Впрочем Нони оттянули и подошел к точке автор хет-трика, который все-таки оформил покер. Очередной реализованный пенальти от Палмера и он догоняет Эрлинга Холанда в списке лучших бомбардиров АПЛ этого сезона.

Вскоре после этого Палмера все же покинул поле, решил поберечь его силы Маурисио Почеттино, впрочем, настал звездный час для другого игрока. Для воспитанника "Челси" Алфи Гилхриста, который в этом сезоне вообще впервые сыграл в Английской Премьер-лиге, а сегодня забил свой первый гол за "Челси". Подобные эпизоды не забываются никогда. А на табло уже светилось уже 6:0.

Во втором тайме команда Дайча не то, что не проснулась, она просто опустила руки и позволила своему сопернику делать все, что только угодно. Это было уничтожение вообще без шансов. К слову, это также был первый матч за последние 7, в котором "Челси" не пропустил ни одного гола. Что также звучит как чудо. Благодаря этой победе команды Почеттино хоть и остается на 9-м месте, но вплотную приближается к "Вест Хэму", имея 2 матча в запасе. Вся борьба за еврокубки только впереди. А Дайчу нужно думать о следующем матче, очки его команде крайне необходимы, ведь зона вылета маячит на горизонте.

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Челси" — "Эвертон" 6:0

Голы: Палмер (13, 18, 29, 64, с пенальти), Джексон (44), Гилхрист (90+1)

"Челси": Петрович — Гюсто (Гилхрист, 88), Силва, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Галлахер — Мадуэке (Чуквуэмека, 72), Палмер (Казадеи, 80), Мудрик (Чилуэлл, 80) — Джексон (Вашингтон, 88)

"Эвертон": Пикфорд — Коулман (Паттерсон, 46 / Годфри, 90+2), Тарковски, Брантуэйт (Кин, 57), Миколенко — Янг, Онана (Гомеш, 46), Гарнер (Гаррисон, 46), Макнил — Дукуре — Бету

Предупреждения: Мудрик (40) — Гарнер (28), Янг (36), Тарковски (57), Кин (66)