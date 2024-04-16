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Пикфорд и Гарнер среди пяти игроков Эвертона, которые могут покинуть клуб летом
Об этом сообщает Football Insider
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В этом сезоне "ирискам" грозит реальная угроза понижения в классе в Премьер-лиге, ведь они находятся на расстоянии двух очков от зоны вылета. Кроме того, с "Эвертона" в этом сезоне было снято восемь очков за нарушение ФФП.
По информации издания, вероятнее всего пятеро футболистов могут покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Джаррадом Брентвейтом и Амаду Онана интересуются различные топ-клубы АПЛ и Европы. Слухи, что они могут покинуть "Эвертон", не угасают в течение последних нескольких месяцев в различных СМИ. Этих футболистов будет удержать трудно.
Кроме того, мерсисайдский клуб могут покинуть Доминик Калверт-Льюин и Джеймс Гарнер. Что касается нападающего, "Эвертон" уже выставил ценник в размере 40 млн фунтов стерлингов, а к полузащитнику ранее проявляли интерес "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".
Также в списке возможного трансфера на выход называют лидера команды "Эвертона" Джордана Пикфорда. За него руководство клуба потребует от 30 до 40 млн фунтов стерлингов в случае интереса со стороны потенциальных покупателей. Впрочем, голкипер несомненно является очень ценным игроком клуба, чем кто-либо другой. Болельщики, безусловно, будут очень обеспокоены тем, что ждет их в будущем, если Пикфорд покинет клуб в конце сезона.
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