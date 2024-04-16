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Нападающим Борнмута интересуются конкуренты из АПЛ
Об этом сообщает Football Insider
Getty Images / Global Images Ukraine
Подопечные Андони Ираолы приятно поражают своей игрой и результатами в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. "Борнмут" уже себе обеспечил прописку на следующий сезон и может теперь не переживать о борьбе за выживание.
Некоторые игроки "вишен" находятся на радаре у конкурентов из чемпионата. В частности, "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Вест Хэм" заинтересованы в потенциальной сделке со звездой "Борнмута" Домиником Соланке, который поражает своей результативностью. "Молотобойцы" являются давними поклонниками нападающего и пытались приобрести его прошлым летом. Теперь к ним в борьбе за подписание англичанина присоединятся лондонские соперники "Тоттенхэм" и "Арсенал", которые также проявляют интерес к нему.
Добавим, что Доминик Соланке в этом сезоне провел 36 поединков, где отметился 19 голами и 4 ассистами.
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