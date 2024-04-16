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Нападающим Борнмута интересуются конкуренты из АПЛ

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Нападающим Борнмута интересуются конкуренты из АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Подопечные Андони Ираолы приятно поражают своей игрой и результатами в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. "Борнмут" уже себе обеспечил прописку на следующий сезон и может теперь не переживать о борьбе за выживание.

Некоторые игроки "вишен" находятся на радаре у конкурентов из чемпионата. В частности, "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Вест Хэм" заинтересованы в потенциальной сделке со звездой "Борнмута" Домиником Соланке, который поражает своей результативностью. "Молотобойцы" являются давними поклонниками нападающего и пытались приобрести его прошлым летом. Теперь к ним в борьбе за подписание англичанина присоединятся лондонские соперники "Тоттенхэм" и "Арсенал", которые также проявляют интерес к нему.

Добавим, что Доминик Соланке в этом сезоне провел 36 поединков, где отметился 19 голами и 4 ассистами.

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Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Доминик Соланке Борнмут Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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