Тоттенхэм заинтересовался форвардом Манчестер Юнайтед

Некоторые клубы начали планировать летние трансферы, в том числе и "Тоттенхэм".

Клуб заинтересовался нападающим "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем, но им придется конкурировать с "Ювентусом", который также наблюдает за игрой 28-летнего футболиста.

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Антони в нынешнем сезоне за "Манчестер Юнайтед" сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.