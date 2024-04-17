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Тоттенхэм заинтересовался форвардом Манчестер Юнайтед
Англичане уже планируют летние трансферы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Некоторые клубы начали планировать летние трансферы, в том числе и "Тоттенхэм".
Клуб заинтересовался нападающим "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем, но им придется конкурировать с "Ювентусом", который также наблюдает за игрой 28-летнего футболиста.
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Антони в нынешнем сезоне за "Манчестер Юнайтед" сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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