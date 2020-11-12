Венгрия - Исландия 2:1. Мадьяры супердраматично выходят на Евро

Победителю этой пары изначально не светило ничего хорошего. На Евро он должен был сыграть в одной группе с Португалией, Францией и Германией.

Тем не менее, зарубились венгры и исландцы неплохо. Тон игре задал быстрый и курьезный гол - Петер Гулачи буквально закинул мяч в собственные ворота после несложного удара Гильфи Сигурдссона со штрафного.

Этот мяч дал возможность исландцам перейти к излюбленной глубокой обороне и контратакам. Венгры же вынуждены были раскрываться и штурмовать плотные ряды викингов, что даже командам значительно более высокого класса обычно дается с трудом. Для контекста, бронзовые призеры ЧМ бельгийцы недавно еле вымучили победу 2:1.

Но венгры реально старались и создали немало, как для такого матча. Вилли Орбан опасно бил после углового, но в руки голкиперу. Были неплохие прорывы у Холандера слева; дважды хорошо прикладывался со штрафных Доминик Собослаи, но в первом случае мяч пролетел чуть выше, а во втором его потащил Хальдорссон. И это только в первом тайме.

Исландцы же с каждой минутой действовали все более закрыто, почти не выходили из собственной штрафной, и справедливость в том, что они не достояли, есть. Нельзя так уныло проводить решающие минуты.

Венгры перевернули игру перед самым свистком. Спасителем команды стал темнокожий защитник Лоик Него, подкарауливший отскок в чужой вратарской на 88-й минуте. Лет десять назад он выступал за французскую молодежку, но карьера у него не задалась, и с 2015-го парень бегает за "Гонвед". Его натурализацией Мадьяры сорвали джек-пот. Ну а на 92-й минуте чудо-проход совершил главный талант венгерского футбола за много лет Доминик Собослаи. Если вы не видели этот мяч, то бегом это исправляйте, он того стоит.

В общем, фантастическая развязка. Понятное дело, что на Евро венграм уготована роль груши для топов, но здесь и сейчас они реально молодцы, их надо хвалить. А вот Исландия, кажется, деградирует. Скорость у нее пропала, острота. Остался только "автобус" с выносами, да и тот, как видим, сбоит, если хорошенько прижать.

Будапешт. "Ференц Пушкаш"

Венгрия - Исландия - 2:1

Голы: Него, 88, Собослаи, 90+2 - Г. Сигурдссон, 11

Венгрия: Гулачи - Ботка, Орбан, Ат. Салай - Фиола (Ловренчич, 61), Кальмар (Шигер, 61), Надь (Него, 84), Собослаи, Холендер (Николич, 72) - Саллай, Ад. Салай (Кеньвеш, 84)

Исландия: Хальдорссон - Палссон, Арнасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон - Й. Гудмундссон (Бедварссон, 73), Сигурйонссон (Ингасон, 88), Гунарссон (Скуласон, 82), Бьярнасон - Г. Сигурдссон, Финнбогасон (А. Гудмундссон, 73)

Предупреждения: Ат. Салай, 64 - Г. Сигурдссон, 5