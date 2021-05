Официально: Ханси Флик возглавит сборную Германии после ЕВРО

Сегодня, 25 мая, официально стало известно о том, что Ханси Флик станет новым главным тренером национальной сборной Германии. Назначение состоится сразу после ЕВРО-2020. Он заменит на посту Йоахима Лева.

56-летний специалист уже работал в стане Бундестим ассистентом (2006-2014) и спортивным директором (2014-2017). Также он ранее тренировал "Хоффенхайм" и Бамменталь".

Флик возглавил "Баварию" в 2019 году и выиграл с ней 6 трофеев. С Ханси мюнхенцы взяли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Они почти смогли повторить рекорд "Барселоны", которая выиграла шесть трофеев за 2009-й год.

