Как попасть на Евро-2020? Какой протокол? Куда пустят украинцев? Отвечаем на главные вопросы

До чемпионата Европы осталось очень мало времени, а вопросы по билетам и передвижению по странам, где состоятся игры, всё ещё актуальны. UA-Футбол собрал все самые важные вопросы, ответы на которые нужно знать перед выездом.

Насколько информация в этой статье актуальна?

Правила ковид-протоколов, а также въездов в страны изменяется практически еженедельно, если не чаще. По возможности мы постараемся дополнять материал по мере поступления новых новостей.

Можно ли ещё приобрести билеты?

Пожалуй, самый банальный вопрос. Ответ на него категоричен - нет. Но существуют нюансы.

Первый. Британское правительство сейчас рассматривает возможность увеличения квоты болельщиков на решающие поединки турнира. Продаваться билеты будут онлайн в порядке “живой очереди”. Однако приоритетное право получат те, чьи билеты были аннулированы ранее.

Второй. Если наша сборная выйдет в плей-офф, на каждую последующую стадию турнира УЕФА открывает дополнительную квоту билетов. Новые продажи не будут зависеть от предыдущих. Поэтому даже если у вас ранее аннулировались билеты, это не означает, что в случае выхода в плей-офф вы их получите.

Где сыграет сборная Украины?

На групповом этапе команда Андрея Шевченко, как известно, проведёт три поединка. Первый из них - в Нидерландах против хозяев. Затем две встречи в Бухаресте: сперва с Северной Македонией, после чего с австрийцами.

С этапом плей-офф традиционно сложнее. Нужно угадывать, потому что неизвестно, на каком месте финиширует наша сборная. Первая и вторая строчка гарантированно дают право сыграть в следующем раунде, если финишируем третьими, есть варианты и по выходу дальше, и по месту проведения игр. Если максимально коротко, то расклады получаются такие.

1/8 финала

финишируем первыми - Будапешт, 27 июня.

вторыми - Лондон, 26 июня.

третьими - 28 июня в Бухаресте или 29 июня в Глазго.

Как вы понимаете, дальше расклады тоже вилами по воде и также зависят от того, какими мы закончим групповой этап. Но мы их всё равно распишем, чтобы вы могли ориентироваться. Итак.

1/4 финала

финишируем первыми - Баку, 3 июля.

вторыми - Мюнхен, 2 июля.

третьими - 2 июля в Санкт-Петербурге или 3 июля в Риме.

Полуфинал и финал

Лондон, 6 и 7 июля (полуфиналы), 11 июля (финал).

Можно ли попасть в страны, где сыграет сборная Украины?

Здесь всё индивидуально для каждой страны и зависит от правительства. Давайте разберём в том порядке, где будет играть наша команда.

Нидерланды. Въезд в Нидерланды из Украины запрещён даже если вы въезжаете в страну на авто. Но украинские болельщики, которые проживают в странах Евросоюза или Шенгенской зоны, смогут попасть на игру, ведь из этих стран разрешён въезд в Нидерланды.

Румыния. 27 мая Украина вошла в зону низкого эпидемиологического риска, поэтому въезд в страну из Украины разрешён.

Азербайджан. Въезд в страну запрещён кроме болельщиков из Турции, Швейцарии, Великобритании (Уэльс). Эти три страны сыграют на групповом этапе на местном Олимпийском стадионе. Кроме того, въезд в страну будет разрешён болельщикам команд-четвертьфиналистов, которые свой поединок проведут в Баку.

Германия. Въезд запрещён.

Италия. Въезд запрещён.

Россия. Владельцы билетов на матчи Евро-2020 могут въезжать в страну без оформления визы. Однако нужно будет оформить “Паспорт болельщика”.

Англия. Въезд из Украины разрешён.

Я поеду в Нидерланды на авто через всю Европу. Так можно?

Запрет распространяется на любой въезд в страну из Украины. Исключение, как уже было сказано, только если вы въезжаете в страну из территории Шенгенской зоны. Как нам сообщил организатор Украинского Фан Посольства Олег Солдатенко, на матч в Амстердаме приедет несколько сотен украинских болельщиков из других стран Европы, у которых есть право на въезд в “оранжевую” страну.

Какая заполняемость будет на стадионах?

Каждое правительство индивидуально подходило к решению этого вопроса. Просто дадим списком:

Будапешт - 100%

Санкт-Петербург и Баку - по 50%

Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Рим, Севилья - от 25 до 45%

Мюнхен - 22%

Лондон - 25% на групповом этапе и 1/8 финала. Дальнейшая квота будет определена позже.

Какой протокол посещения матчей?

Для того, чтобы попасть на стадион, в каждой стране нужно соблюдать определённые требования. При себе нужно иметь мобильный билет, справку об отрицательном тесте на COVID-19, удостоверение личности и защитную маску.

Ниже пройдёмся только по странам, где будет играть украинская сборная и куда въезд из нашей страны разрешён.

Групповой этап

Нидерланды. Тесты бесплатные, но сдавать их нужно только в день игры. Тест берётся мазком из носа. Необходимо записаться на тест на специальном портале здесь или через приложение CoronaCheck. На сайте, когда будете записываться на тест, укажите специальный код матча. Код матча Нидерланды - Украина: EURO 2020tvt1. Также нужно установить приложение CoronaCheck на смартфон и сгенерировать в нём специальный QR-код по коду, который придёт в письме на электронную почту с результатом теста. Именно этот QR-код нужно будет показывать при входе на арену, когда попросят результат исследования на коронавирус.

Румыния. Для входа на стадион потребуется отрицательный тест на COVID-19, подтверждение вакцинации или сертификат об иммунитете, который действует в течение трёх месяцев. Срок теста должен быть максимум 72 часа. Обязательно нужно обратиться с результатом теста в специальные медицинские пункты (их адреса будут определены позже) и получить браслет, который вместе с билетом и удостоверением личности будет обязательным при входе на стадион.

Плей-офф

Венгрия. Вход на стадион возможен только при наличии теста на ковид, который был сдан в течение 72 часов до входа на стадион, или справка о перенесённой инфекции (не старше шести месяцев) или опять-таки справка о вакцинации. Сайт венгерского правительства не дал ответа, распространяется ли вакцинация в Украине на венгерскую территорию. Но будьте готовы к отрицательному ответу на этот вопрос из-за отсутствия взаимного соглашения между странами.

Россия. Сайт УЕФА утверждает, что тест на коронавирус для посещения стадиона не нужно. Однако при входе на арену в Петербурге будут измерять температуру. Кроме того, вместо удостоверения личности понадобится Fan ID - это ламинированная карта с фото и личными данными.

Азербайджан. Пресс-служба УЕФА не сообщает, понадобится ли для входа на арену тест на коронавирус. Информация об этом станет известна позже.

Великобритания (Англия и Шотландия). На данный момент нет информации, понадобится ли для входа на стадион отрицательный тест на коронавирус или справка о вакцинации. Она будет добавлена позже.

Как быть, если я хочу задержаться на два матча в Бухаресте?

Для ответа на этот вопрос мы обратились к организатору Украинского Фан Посольства Олегу Солдатенко: “По истечению срока в 72 часа можно будет сдать экспресс-тест в Бухаресте или где угодно на территории Румынии и при отрицательном результате срок пребывания продлевается на 72 часа".

Как найти украинских болельщиков в Амстердаме и Бухаресте?

В обоих случаях будут определены так называемые митинг-пойнты (места встречи). Обычно это большие пабы или бары с летними террасами в центре города. Места и их адреса будут определены позже. Также в дни матчей будет работать горячая линия для наших болельщиков.

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