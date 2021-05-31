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Как попасть на Евро-2020? Какой протокол? Куда пустят украинцев? Отвечаем на главные вопросы

ЕВРО-2020
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Как попасть на Евро-2020? Какой протокол? Куда пустят украинцев? Отвечаем на главные вопросы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

До чемпионата Европы осталось очень мало времени, а вопросы по билетам и передвижению по странам, где состоятся игры, всё ещё актуальны. UA-Футбол собрал все самые важные вопросы, ответы на которые нужно знать перед выездом.

Насколько информация в этой статье актуальна?

Правила ковид-протоколов, а также въездов в страны изменяется практически еженедельно, если не чаще. По возможности мы постараемся дополнять материал по мере поступления новых новостей.

Можно ли ещё приобрести билеты?

Пожалуй, самый банальный вопрос. Ответ на него категоричен - нет. Но существуют нюансы.

Первый. Британское правительство сейчас рассматривает возможность увеличения квоты болельщиков на решающие поединки турнира. Продаваться билеты будут онлайн в порядке “живой очереди”. Однако приоритетное право получат те, чьи билеты были аннулированы ранее.

Второй. Если наша сборная выйдет в плей-офф, на каждую последующую стадию турнира УЕФА открывает дополнительную квоту билетов. Новые продажи не будут зависеть от предыдущих. Поэтому даже если у вас ранее аннулировались билеты, это не означает, что в случае выхода в плей-офф вы их получите.

Где сыграет сборная Украины?

На групповом этапе команда Андрея Шевченко, как известно, проведёт три поединка. Первый из них - в Нидерландах против хозяев. Затем две встречи в Бухаресте: сперва с Северной Македонией, после чего с австрийцами.

С этапом плей-офф традиционно сложнее. Нужно угадывать, потому что неизвестно, на каком месте финиширует наша сборная. Первая и вторая строчка гарантированно дают право сыграть в следующем раунде, если финишируем третьими, есть варианты и по выходу дальше, и по месту проведения игр. Если максимально коротко, то расклады получаются такие.

1/8 финала

финишируем первыми - Будапешт, 27 июня.
вторыми - Лондон, 26 июня.
третьими - 28 июня в Бухаресте или 29 июня в Глазго.

Как вы понимаете, дальше расклады тоже вилами по воде и также зависят от того, какими мы закончим групповой этап. Но мы их всё равно распишем, чтобы вы могли ориентироваться. Итак.

1/4 финала

финишируем первыми - Баку, 3 июля.
вторыми - Мюнхен, 2 июля.
третьими - 2 июля в Санкт-Петербурге или 3 июля в Риме.

Полуфинал и финал

Лондон, 6 и 7 июля (полуфиналы), 11 июля (финал).

Можно ли попасть в страны, где сыграет сборная Украины?

Здесь всё индивидуально для каждой страны и зависит от правительства. Давайте разберём в том порядке, где будет играть наша команда.

Нидерланды. Въезд в Нидерланды из Украины запрещён даже если вы въезжаете в страну на авто. Но украинские болельщики, которые проживают в странах Евросоюза или Шенгенской зоны, смогут попасть на игру, ведь из этих стран разрешён въезд в Нидерланды.

Румыния. 27 мая Украина вошла в зону низкого эпидемиологического риска, поэтому въезд в страну из Украины разрешён.

Азербайджан. Въезд в страну запрещён кроме болельщиков из Турции, Швейцарии, Великобритании (Уэльс). Эти три страны сыграют на групповом этапе на местном Олимпийском стадионе. Кроме того, въезд в страну будет разрешён болельщикам команд-четвертьфиналистов, которые свой поединок проведут в Баку.

Германия. Въезд запрещён.

Италия. Въезд запрещён.

Россия. Владельцы билетов на матчи Евро-2020 могут въезжать в страну без оформления визы. Однако нужно будет оформить “Паспорт болельщика”.

Англия. Въезд из Украины разрешён.

Я поеду в Нидерланды на авто через всю Европу. Так можно?

Запрет распространяется на любой въезд в страну из Украины. Исключение, как уже было сказано, только если вы въезжаете в страну из территории Шенгенской зоны. Как нам сообщил организатор Украинского Фан Посольства Олег Солдатенко, на матч в Амстердаме приедет несколько сотен украинских болельщиков из других стран Европы, у которых есть право на въезд в “оранжевую” страну.

Какая заполняемость будет на стадионах?

Каждое правительство индивидуально подходило к решению этого вопроса. Просто дадим списком:

Будапешт - 100%
Санкт-Петербург и Баку - по 50%
Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Рим, Севилья - от 25 до 45%
Мюнхен - 22%
Лондон - 25% на групповом этапе и 1/8 финала. Дальнейшая квота будет определена позже.

Какой протокол посещения матчей?

Для того, чтобы попасть на стадион, в каждой стране нужно соблюдать определённые требования. При себе нужно иметь мобильный билет, справку об отрицательном тесте на COVID-19, удостоверение личности и защитную маску.

Ниже пройдёмся только по странам, где будет играть украинская сборная и куда въезд из нашей страны разрешён.

Групповой этап

Нидерланды. Тесты бесплатные, но сдавать их нужно только в день игры. Тест берётся мазком из носа. Необходимо записаться на тест на специальном портале здесь или через приложение CoronaCheck. На сайте, когда будете записываться на тест, укажите специальный код матча. Код матча Нидерланды - Украина: EURO 2020tvt1. Также нужно установить приложение CoronaCheck на смартфон и сгенерировать в нём специальный QR-код по коду, который придёт в письме на электронную почту с результатом теста. Именно этот QR-код нужно будет показывать при входе на арену, когда попросят результат исследования на коронавирус.

Румыния. Для входа на стадион потребуется отрицательный тест на COVID-19, подтверждение вакцинации или сертификат об иммунитете, который действует в течение трёх месяцев. Срок теста должен быть максимум 72 часа. Обязательно нужно обратиться с результатом теста в специальные медицинские пункты (их адреса будут определены позже) и получить браслет, который вместе с билетом и удостоверением личности будет обязательным при входе на стадион.

Плей-офф

Венгрия. Вход на стадион возможен только при наличии теста на ковид, который был сдан в течение 72 часов до входа на стадион, или справка о перенесённой инфекции (не старше шести месяцев) или опять-таки справка о вакцинации. Сайт венгерского правительства не дал ответа, распространяется ли вакцинация в Украине на венгерскую территорию. Но будьте готовы к отрицательному ответу на этот вопрос из-за отсутствия взаимного соглашения между странами.

Россия. Сайт УЕФА утверждает, что тест на коронавирус для посещения стадиона не нужно. Однако при входе на арену в Петербурге будут измерять температуру. Кроме того, вместо удостоверения личности понадобится Fan ID - это ламинированная карта с фото и личными данными.

Азербайджан. Пресс-служба УЕФА не сообщает, понадобится ли для входа на арену тест на коронавирус. Информация об этом станет известна позже.

Великобритания (Англия и Шотландия). На данный момент нет информации, понадобится ли для входа на стадион отрицательный тест на коронавирус или справка о вакцинации. Она будет добавлена позже.

Как быть, если я хочу задержаться на два матча в Бухаресте?

Для ответа на этот вопрос мы обратились к организатору Украинского Фан Посольства Олегу Солдатенко: “По истечению срока в 72 часа можно будет сдать экспресс-тест в Бухаресте или где угодно на территории Румынии и при отрицательном результате срок пребывания продлевается на 72 часа".

Как найти украинских болельщиков в Амстердаме и Бухаресте?

В обоих случаях будут определены так называемые митинг-пойнты (места встречи). Обычно это большие пабы или бары с летними террасами в центре города. Места и их адреса будут определены позже. Также в дни матчей будет работать горячая линия для наших болельщиков.

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В статье: Билеты
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.