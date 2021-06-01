Бельгия на Евро: Поломанные звёзды, постаревшее золотое поколение и дыра в защите

Бельгия начнёт Евро в статусе лидера мирового рейтинга ФИФА и третьего главного фаворита турнира по мнению букмекеров. Но многое в лагере команды Роберто Мартинеса вызывает вопросы: преемника для Компани так и не нашли, ряд звёзд были травмированы весь сезон и их кондиции оставляют желать лучшего, а некоторые ключевые игроки и вовсе, похоже, прошли свой пик. На наших глазах золотое поколение "красных дьяволов" неожиданно состарилось, и предстоящее европейское первенство может стать для них одной из последних возможностей выиграть что-то вместе.

Историческая справка

Предстоящее Евро станет для Бельгии шестым в истории. "Красные дьяволы" здорово выстрелили на первом для себя европейском первенстве в 1972-м, сходу взял бронзовые медали. Через 8 лет бельгийцы и вовсе установили своё высшее достижение на данный момент, добравшись до финала, где уступили сборной ФРГ (1:2).

В 21-м веке Бельгия участвовала в финальном соревновании лишь однажды, дойдя до четвертьфинала в 2016-м году. До этого "красные дьяволы" пропустили целых три Евро, а в 2000-м участвовали в статусе одного их хозяев турнира, вылетев на групповом раунде. Теперь у Бельгии есть все шансы переписать новейшую историю сборной, доказав, что "бронза" на минувшем ЧМ не была случайностью.

Путь на Евро

Бельгия первой добыла путёвку на Евро-2020, катком пройдясь по своим соперникам в в квалификации. В отборочном турнире коллектив Роберто Мартинеса попал в откровенно слабую группу I, где их главными соперниками выступили Россия и Шотландия. Помимо этого, там были Казахстан, Кипр и Сан-Марино. Как итог – 10 побед в 10 матчах и общая разница мячей 40:3. Русские сумели забить бельгийцам по разу в каждой из игр, но получили 7 мячей в ответ, шотландцы просто получили 7 безответных, а в ворота Сан-Марино так вообще положили целых 13 голов. Словом, в квалификации "красным дьяволам" особо потеть не пришлось, и команда по большей части была занята набивкой статистики, которая вышла впечатляющей.

Тактика

Роберто Мартинес продолжает быть верен своей излюбленной схеме 3-4-3, игру в которой он прививал команде с самого начала сотрудничества, а именно с уже далекого 2016-го года. Наставник буквально пару раз пробовал играть 3-5-2 в два форварда в товарищеских матчах, но быстро отказался от этой идеи. К схеме в 4 защитника за всё это время обратился лишь раз, а именно в 1/4 финала ЧМ-2018, когда "дьяволы" прошли Бразилию (2:1), но это было скорее исключение из правил, направленное на нейтрализацию конкретных угроз соперника.

Схема 3-4-3 позволяет не только замаскировать ряд недостатков состава, но и подчеркнуть ряд положительных сторон. Начнём с обороны. Алдервейрелд и Вертонген очень уверенно чувствуют себя на мяче, как и тот же Денайер, которого приучил к коротким розыгрышам от ворот Руди Гарсия в "Лионе". Но пожалуй кроме Алдервейрелда никто не может дать должной надёжности сзади, поэтому хорошо, что их сразу трое – количество порой таки переходит в качество. Кроме Кастаня на позиции латералей положиться особо не на кого. Его конкурент по правому краю Тома Менье провёл крайне неоднозначный сезон в "Боруссии" Д, а слева Мартинесу и вовсе приходится рассчитывать на номинальных вингеров Карраско и Торгана Азара. Опять-таки, выручает тройка ЦЗ, позволяющая вингбекам занимать более высокие позиции, а порой даже и забыть о своих оборонительных обязанностей, если речь об Карраско/Т. Азаре, ведь сзади в полуфлангах будут страховать парочка Тоби и Яна из "Тоттенхэма".

В центре поля имеем дуэт Тилеманс-Витцель. Хавбек "Лестера" выступает в роли глубинного плеймейкера, в то время как его коллега из Дортмунда выполняет огромный объём черновой работы и ситуативно исполняете кучу вспомогательных функций. Дендонкер может заменить Витцеля, а Ванакен быть альтернативной опцией, дающие рывки в штрафную вторым темпом, но в целом основную связку будут трогать лишь в крайних обстоятельствах. Хотя здоровье Акселя вызывает вопросы.

А вот впереди у бельгийцев играет роскошное трио Азар-Де Брюйне-Лукаку, посоперничать с которым могут только линии атак французов или англичан. Две "свободные десятки" при поддержке Тилеманса созидают из центра, в то время как на острие дежурит монструозный Лукаку, опасный как в быстрых атаках, так и в позиционных. Ромелу можно использовать как столба для выхода из обороны, он и сам рад убежать от соперника, либо открыться под кросс, либо опуститься глубже и подыграть партнёру, придавая грандиозную вариативность своей команде. И это при поддержке КДБ, готового отдать любую передачу на свете или ударить издали и Азара, коллекционирующего оппонентов вблизи себя, создавая пространство для партнёров.

Главная звезда

В нынешнем составе "красных дьяволов" хочется выделить сразу трёх экс-игроков "Челси". Тибо Куртуа провёл шикарный сезон в "Реале", вместе с Модричем и Бензема на своей спине дотянув безнадежный Мадрид в полуфинал ЛЧ и до финиша чемпионской гонки за Ла Лигу. Умение великолепно провести краткий отрезок для Тибо не проблема – именно его яркий перфоманс на ЧМ-2018 помог Куртуа трудоустроиться в королевском клубе. Также достоин упоминания Ромелу Лукаку. Под руководством Конте громила раскачался до элитного страйкера, наводящего ужас на всю Серию А своей вариативностью. Теперь Ром умеет ещё и сыграть в подыгрыше, больше не транжирит моменты и всё так же пугающе быстр и силён.

Но главная звезда этой сборной – Кевин Де Брюйне. Великолепного хавбека "Манчестер Сити" можно смело записывать в число лучших полузащитников мира в последние год-полтора. Если Лукаку научился почти всему, то Кевин может на поле вообще всё. В "Сити" Де Брюйне создаёт тонну моментов для партнёров, продвигает мяч вперёд пасами и на дриблинге, исполняет свои убийственные кроссы, бьёт издали и руководит прессингом команды. Абсолютная суперзвезда и главная надежда Роберто Мартинеса в этом турнире, от которого будет зависеть очень многое.

Кто удивит

Нынешний состав Бельгии – один из самых сыгранных на Евро. С прошлого крупного турнира "красные дьяволы" лишились разве что Венсана Компани, в остальном Мартинес собрал практически идентичный ростер. Незаметно средний возраст сборной перевалил за 29 лет, поэтому из молодых кроме Жереми Доку выделить некого. 19-летний вингер "Ренна" прилично смотрится в сборной, куда заслужил вызов благодаря классному дебютному сезону в Лиге 1, но помимо пары выходов на замену ждать большего от юного дриблёра не нужно.

Из теневых героев стоит сказать о Тимоти Кастане из "Лестера", которых добавит надёжности сзади и остроты впереди со своего правого фланга. Его успехи в "Аталанте" списывали на тактический гений Гасперини, но Тимоти удалось и в рамках АПЛ доказать свою бесспорную полезность на обоих половинах поля. Отличная физика позволяет Кастаню самостоятельно выпахивать всю бровку, добавляем к этому умение отобрать мяч, исполнить кросс и завершить атаку, а также умение своевременно ворваться в штрафную – та ещё головная боль для соперников.

Недостающее звено

На Мундиаль-2018 Мартинес не взял Наингголана, чем многих шокировал на родине. Этой команде и сейчас не помешал бы пиковый Раджа, да ему 33 года и свои лучшие годы в карьере он оставил позади. На этот раз наставник не стал разбрасываться кадрами и взял всех сильнейших. Вопросы вызывает лишь отсутствие в заявке одного из лучших киперов Бундеслиги Куна Кастельса, проявившего себя как отличного шот-стоппера в последние годы. Но при живом Куртуа о Кастельсе никто и не вспомнит.

Ложка дёгтя

Против Бельгии на Евро могут сыграть два фактора – здоровье ключевых игроков и дыра в обороне. Из-за травм капитан коллектива Эден Азар в последний раз надевал футболку в 2019-м году, Аксель Витцель лишь недавно пережил разрыв ахилла и не играл с января, а Кевин Де Брюйне в финале ЛЧ сломал нос и глазницу, и его команде скорее всего придётся обходиться без лидера на групповом этапе. Вторая проблема – центр защиты. Венсану Компани так и не было найдено адекватной замены, поэтому с собой взяли даже престарелого Вермалена. Основному трио Вертонген-Денайер-Алдервейрелд явно не хватает скорости. Из-за этого линию обороны придётся опускать, а вместе с ним пострадает и прессинг команды – либо Мартинес станет встречать соперников ниже, либо неизбежно появятся провалы в центре поля из-за отсутствия компактности.

Прогноз на Евро-2020

Из группы Бельгия выходить обязана. В их квартете лишь Дания способна навязать борьбу, в то время как Россия и Финляндия проблем доставить не должны. Дальше многое будет зависеть от сроков восстановления Де Брюйне и того, как быстро Эден Азар и Витцель наберут форму. На бумаге "красные дьяволы" остаются третьим главным фаворитом турнира и ожидаются как минимум в полуфинале. Если все основные смогут показать свой лучший футбол, а проблемы в обороне удастся замаскировать, то с этой целью "красные дьяволы" должны справиться, хотя многое будет зависеть от жребия.