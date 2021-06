Игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии пропустит ЕВРО из-за травмы

Пресс-служба "МЮ" сообщает, что Мейсон Гринвуд выбывает из предварительной заявки сборной Англии на ЕВРО. Гарет Саутгейт не сможет рассчитывать на футболиста из-за травмы. Ранее повреждение помешало Гринвуду сыграть на ЕВРО U-21 в марте.

Таким образом, Мейсон точно останется в расположении "красных дьяволов" и будет готовиться к следующему сезону.

Exclusive: Jesse Lingard has not been included in Gareth Southgate’s final 26-man England squad for Euro 2020 despite 28yo midfielder’s impressive half-season on loan with West Ham from Manchester United #EURO2020 #ENG #MUFC #WHUFC https://t.co/N4sXxO0pHw