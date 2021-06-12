  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2020
  3. Что изменил де Бур и фактор Депая. Анализ соперника Украины от тренера из Нидерландов
В тренде
ЕВРО-2020
ЕВРО-2020

ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Что изменил де Бур и фактор Депая. Анализ соперника Украины от тренера из Нидерландов

ЕВРО-2020
(1 голосов)

Бывший тренер Карпат рассказал о нынешней сборной Нидерландов

Что изменил де Бур и фактор Депая. Анализ соперника Украины от тренера из Нидерландов

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Возглавлявший "Карпаты" в разгар сезона-2011/12 и в начале следующего Павел Кучеров после отъезда из Львова вернулся домой в Нидерланды. В этой стране он живет много лет, изучив местный футбол практически досконально. Поэтому кому, как ни ему, знать все плюсы и минусы будущего соперника команды Андрея Шевченко?

- После громких успехов в 70-х годах новый всплеск достижений сборной Нидерландов на разных уровнях пришелся на период с конца 80-х и до середины минувшего десятилетия. Однако в финальной части чемпионата Европы 2016 года, как и на чемпионате мира 2018 года "оранжевые" не участвовали. Чем объяснили бы этот факт?

- Самое главное, наверное, это приход в футбол больших денег. Он сыграл негативную роль для развития голландского футбола. Прежде всего потому, что талантливые игроки стали очень быстро растаскиваться ведущими футбольными странами, способными больше заплатить или даже переплатить. По этой причине в Нидерландах практически пропала прослойка футболистов в возрасте 25-27 лет. Если говорить о 1988-м годе, когда голландская сборная стала чемпионом Европы, победив СССР в финале, то стоит взглянуть на состав ПСВ (Эйндховен) и посмотреть, какие футболисты в нем играли! Или же взять амстердамский "Аякс" образца 1995 года, в котором был гармоничный сплав опыта и молодости. В отличие от указанных успешных периодов, в прошлом десятилетии почти все нарушилось.

Естественно, футболисты стали недоразвиваться, стало много пропадать больших талантов, которые не попадали в первые команды голландских клубов. Ничего другого им не оставалось, как уезжать за границу. Там они не получали необходимой игровой практики, не имели возможности из-за конкуренции развиваться и получать соответствующие деньги. Понятное дело, в связи с этим нидерландский футбол, что называется, просел. Как на клубном уровне, так и в сборной. Только после прихода в 2018 году на пост главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана подросло поколение игроков (преимущественно из "Аякса"), которое на несколько лет задержалось на Родине, оперилось и возмужало. Во главе с Куманом эта плеяда футболистов вернула те традиции, которые вызывали гордость за голландский футбол. Сейчас ситуация иная. Все увидим в воскресном матче Нидерланды – Украина.

- Что, по-вашему, изменилось в игре сборной Нидердандов с приходом на пост главного тренера Франка де Бура, сменившего Рональда Кумана?

- Отношения между футболистами и нынешним тренером стали несколько другими, чем были при Рональде Кумане. Я считаю, что для голландских футболистов Куман добавил 20-30 процентов в игре и отношении к своим профессиональным обязанностям. Он сделал так, что приезжавшие в расположение национальной сборной игроки выкладывались на все сто процентов. Благодаря этому они выдали хороший отрезок в поединках с топовыми сборными в заключительные годы прошлого десятилетия. Казалось бы, все идет нормально, однако Рональд Куман неожиданно покинул сборную и перебрался в "Барселону". Франк де Бур - совершенно другой тренер, другая личность. На мой взгляд, нидерландская сборная при нем немного сдала. Полагаю, это на руку сборной Украины.

Что изменил де Бур и фактор Депая. Анализ соперника Украины от тренера из Нидерландов - изображение 1

- Такое понятие, как психология победителей, к нидерландской национальной команде нынешнего образца применимо?

- Считаю, что нет. Снова позволю себе вспомнить период того же Кумана. Психология при нем была бы крепче, да и уверенность тоже. И дело вовсе не в том, что Франк де Бур, что его команда обыграет Украину со счетом 3:1. Нужно смотреть на игру и ее качество, а также как взаимодействуют команда и как играют ее футболисты. Сейчас совершенно другая ситуация, чем три или два года назад. Тем не менее, нидерландская сборная по-прежнему остается фаворитом. В ней больше классных по части индивидуального мастерства футболистов. Учитывая еще и тот факт, что Нидерланды играют с Украиной дома, должны настраиваться на победу. Но в реальности ситуация не совсем простая, и голландцам нужно будет очень постараться, чтобы первый матч на Евро-2020 провести как можно успешнее. Ведь дебют очень важен.

- Какое впечатление сложилось у вас о готовности сборной Нидерландов на основании сыгранных в июне двух товарищеских матчей – с Шотландией (2:2) и Грузией (3:0)?

- Непонятное. Нидерландская команда не показывала хорошего уровня игры. Тем более, что состав менялся – Франк де Бур давал шанс разным футболистам. Очень важный игрок в плане организации атаки и контроля мяча, который определяет скорость развития атакующих действий – Дейли Блинд. Это своего рода "динамо" сборной Нидерландов, от которого будет очень многое зависеть. Разумеется, если он будет нормально себя чувствовать после долгого перерыва, из-за которого продолжительное время не играл. Тот факт, что в последней игре с Грузией Блинд сыграл один тайм, для голландцев хорошая новость. Нынешние Нидерланды по-прежнему ищут и состав, и свою игру. Поэтому говорить о том, что "мы Украину разорвем", нет оснований.

Что изменил де Бур и фактор Депая. Анализ соперника Украины от тренера из Нидерландов - изображение 2

- Кто из игроков нынешней сборной Нидерландов является ключевыми фигурами, без которых ее состав трудно представить?

- Это Френки де Йонг и Мемфис Депай. Первый из них ключевой игрок средней линии. Через него строится игра, и многое будет зависеть от того, как она будет протекать, насколько эффективно он ее будет контролировать и взаимодействовать с партнерами. А второй является ключевым исполнителем в линии атаки. Он единственный футболист, который весьма опасен у чужих ворот. Депай может забить – и он забивает. Правда, есть еще Джорджиньо Вейналдум. Однако де Йонг и Депай – две сильные основные фигуры, от которых будет зависеть игра сборной Нидерландов.

- Насколько зависима игра нидерландской команды от присутствия ее лидера - Вирджила ван Дейка?

- Это, безусловно, большая потеря. За последние года четыре ван Дейк стал топовым футболистом – как на клубном уровне, играя в английской Премьер-лиге за "Ливерпуль", так и на уровне сборных. За это время Вирджил набрался опыта и не боится брать на себя роль лидера. Для Нидерландов на предстоящем Евро-2020 отсутствие на поле этого защитника, конечно же, будет серьезной кадровой потерей. Ведь ван Дейк, как игрок, как капитан команды и как личность для "оранжевых" является очень важной фигурой.

- О других кадровых проблемах команды Франка де Бура вам известно?

- Из-за травмы не будет принимать участия в турнире полузащитник Донни ван де Бек. Хотя я не считаю, что для голландской сборной это такая уж большая проблема. Он игрок ротации, к тому же, имеет за спиной не очень удачный сезон в "Манчестер Юнайтед". Понятное дело, что для него неучастие в футбольном форуме такого уровня – спортивная трагедия. Но я думаю, что игра сборной от него не зависит. Не попал в заявку команды на Евро-2020 из-за коронавируса вратарь Яспер Силессен. Однако не считаю, что его отсутствие при наличии двух других сильных голкиперов может сказаться на надежности поста номер один. Уверен, что Мартин Стекеленбург в роли основного вратаря сыграет достойно. Это он показал в последнее время в играх за "Аякс".

Что изменил де Бур и фактор Депая. Анализ соперника Украины от тренера из Нидерландов - изображение 3

- В какой форме ныне находится один из самых авторитетных исполнителей – Мемфис Депай?

- Депай – игрок качественный, европейского уровня. Но мне кажется, что ему не хватает стабильности. От того, как Мемфис будет настроен и как пойдет у него игра во многом будут зависеть действия его партнеров на поле. На мой взгляд, когда тренером сборной Нидерландов был уже упомянутый Рональд Куман, Депай играл полезнее и выкладывался намного больше. Сейчас он в большей степени игрок момента, а не всего матча. Поэтому от него можно ожидать все, что угодно - в том числе блеклой игры и незаметности на поле.

- Во все времена Нидерланды были богаты на молодые таланты, которые впоследствии становились классными футболистами. Кого из нынешнего поколения "оранжевых" вы выделили бы?

- Полузащитника Райана Гравенберха из "Аякса", которому 19 лет. Парень в этом сезоне еще успел сыграть пять-семь матчей за дубль амстердамского клуба в первом дивизионе чемпионата Нидерландов. После этого он начал играть в главной команде, и не исключаю, что в ходе чемпионата сможет стать и основным игроком. Гравенберх из молодых ребят сейчас считается самым топовым футболистом.

- Как вы думаете, на каких исполнителей Франк де Бур будет делать основную ставку в матче с Украиной?

- Полагаю, как и тренерский штаб сборной Украины – на среднюю линию. Впереди же будет большая надежда на Депая. Он, бесспорно, является ключевой фигурой. Вообще по поводу линии атаки скажу, что в Нидерландах было много дискуссий насчет нападающего Ваута Вегхорста. Сначала он не попадал в список Франка де Бура, а в преддверии Евро2020 все же оказался в национальной команде и провел в основном составе два матча в связке с Депаем. Как мне кажется, эта связка не совсем удачная. С лидером нападения голландцев должен играть более маневренный, скоростной и техничный футболист. Вегхорст же является игроком, который должен выходить на поле и решать задачу. Его сильные качества – умение продавить, протаранить соперника, навести шороху в чужой штрафной площадке. Но с другой стороны, против Вегхорста легче обороняться, так как у него нет непредсказуемости в действиях, скорости и дриблинга. И все же новообразованная связка выглядит несколько странной. Не могу себе представить, что тренер сборной что-то в канун старта первенства поменяет. Несмотря на имевшиеся варианты, Франк де Бур все же принял решение в пользу Депая и Вегхорста.

Что изменил де Бур и фактор Депая. Анализ соперника Украины от тренера из Нидерландов - изображение 4
Ваут Вегхорст, фото - Getty Images

Что касается полузащиты, то твердые места в основе имеют Джорджиньо Вейналдум и Френки де Йонг – игроки, которые будут помогать Депаю в атаке. Скорее всего, с ними будет играть Мартин де Рон, так как с большой вероятностью можно предполагать, что Дейли Блинд будет использован на месте левого центрального защитника. Хотя помимо оборонительных функций он может играть и в полузащите. Открытым остается лишь вопрос по одной или двум позициям – в частности, с левым защитником. На этом месте играли и Оуэн Вейндал, и Натан Аке, и Патрик ван Ахолт. Стало быть, есть сразу три кандидата.

- По какой схеме, по вашему мнению, будет играть сборная Нидерландов в матче против украинцев?

- По ней вроде все ясно, так как не думаю, что голландцы изменят своей последней схеме – 5-3-2.

- Как расцениваете шансы каждой из команд в борьбе за выход из группы?

- Думаю, что Нидерланды и Украина имеют все предпосылки для этого. Первая игра для каждой из команд будет очень важной, и победа в ней сыграет значимую роль для дальнейших позиций в турнирной таблице. Голландцы и украинцы имеют достаточный потенциал и качество для того, чтобы выйти из группы.

Что изменил де Бур и фактор Депая. Анализ соперника Украины от тренера из Нидерландов - изображение 5

- Если предположить, что вам пришлось выступить в роли консультанта Андрея Шевченко, на чем акцентировали бы его внимание в первую очередь?

- Надеюсь, что мы с ним, как люди одной профессии, мыслим одинаково. Самое главное для сборной Украины – не сильно прижиматься к своим воротам. А еще сыграть максимально дисциплинированно, постараться не проиграть середину поля и продуктивно использовать пространство и контратаки. Это может позволить добиться результата – забить мяч. У Украины для этого все есть, особенно если учесть, что у нее очень хорошая полузащита. В ней сейчас играют как опытные игроки, так и ребята помоложе. Все они футболисты европейского уровня, и это козырь команды Андрея Шевченко. Роману Яремчуку, как единственному форварду, будут помогать игроки с флангов и середины поля. А вот линия обороны меня немного беспокоит. Прежде всего из-за отсутствия достаточного международного опыта. Поэтому и обращаю внимание на то, чтобы к своим воротам близко не прижиматься. Нужно сыграть тактически грамотно и дисциплинированно. И, конечно же, постараться очень четко, быстро и неожиданно сыграть в атаке.

- Что пишет нидерландская пресса о готовности своей сборной к Евро-2020?

- Мнение двоякое. Никто в двух товарищеских матчах не увидел сильной игры сбалансированной команды, чтобы ощутить уверенность и спокойствие относительно результата. Такой уверенности нет, так как все прекрасно понимают, что предстоящий соперник очень серьезный. Украина – команда, способная удивить. Причем, не только голландцев, а и другие сборные, с кем предстоит сыграть как в группе, так и в случае выхода в следующий раунд. Так что "оранжевым" ко встрече с украинской сборной нужно хорошо подготовиться, должным образом настроиться и держать ухо востро. При этом хозяевам предстоящего поединка постараться как можно больше доминировать. Особенно когда происходит переход при потере мяча, когда им будет завладевать Украина. И чем дольше голландцы не смогут забить, тем тяжелее и опаснее им придется. В этом матче Нидерланды хоть и считаются по разным причинам фаворитом, Украина может удивить. У нее есть все шансы, чтобы добиться хорошего результата.

- Как складываются ваши тренерские дела?

- На клубном уровне я пока никого не тренирую. Однако на этом жизнь не заканчивается. На данный момент занимаюсь индивидуальной подготовкой молодых футболистов – от 16 до 21 года. Поддерживаю себя как тренер и скаут. Вернуться же к тренерскому ремеслу в команде еще не созрел. Если уж возвращаться к нему, то это должно быть с удовольствием и с хорошими возможностями.

Что изменил де Бур и фактор Депая. Анализ соперника Украины от тренера из Нидерландов - изображение 6

- Свою работу в "Карпатах" иногда вспоминаете?

- Если сравнивать те "Карпаты" с сегодняшними, то это небо и земля. О периоде работы в львовском клубе у меня остались приятные воспоминания. Все ведь познается в сравнении. Тогда, в начале минувшего десятилетия, у "Карпат" все же был профессиональный уровень, и это нельзя не отметить. Хотя при этом было много трудностей, и к сожалению, клуб в итоге пришел туда, куда он шел… Увы, я все это предвидел.

- На игру в Амстердам приехать планируете?

- Нет. Все-таки в период пандемии, в который мы все попали, предпочитаю смотреть футбол в спокойной домашней обстановке. А вот исходя из того, как будет развиваться чемпионат Европы в дальнейшем – посмотрим. Все может быть.

- Чего ожидаете от предстоящего матча Нидерланды - Украина?

- Было бы здорово, если бы обе команды показали хорошую игру и подарили радость болельщикам. Ведь многие люди уже давно не были на стадионах и вообще замучились от проблем, связанных с пандемией. Важно, чтобы Украина не боялась играть и не отсиживалась в обороне. У нее достаточно класса и хороших футболистов. Хотелось бы, чтобы игра проходила на встречных курсах, и все мы увидели хороший футбол. Если так оно и будет – нас ждет интересный матч. Победит в нем тот, кто будет сильнее, удачливее и кому повезет.

- Прогноз на матч не рискнете сделать?

- Как сложится игра, тяжело предугадать. У голландцев шансов и обязательств для достижения положительного результата больше, чем у сборной Украины. Могу лишь сказать, что в этом матче забьют обе команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Нидерланды Национальная сборная Украины Евро-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.