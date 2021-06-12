Что изменил де Бур и фактор Депая. Анализ соперника Украины от тренера из Нидерландов

Возглавлявший "Карпаты" в разгар сезона-2011/12 и в начале следующего Павел Кучеров после отъезда из Львова вернулся домой в Нидерланды. В этой стране он живет много лет, изучив местный футбол практически досконально. Поэтому кому, как ни ему, знать все плюсы и минусы будущего соперника команды Андрея Шевченко?

- После громких успехов в 70-х годах новый всплеск достижений сборной Нидерландов на разных уровнях пришелся на период с конца 80-х и до середины минувшего десятилетия. Однако в финальной части чемпионата Европы 2016 года, как и на чемпионате мира 2018 года "оранжевые" не участвовали. Чем объяснили бы этот факт?

- Самое главное, наверное, это приход в футбол больших денег. Он сыграл негативную роль для развития голландского футбола. Прежде всего потому, что талантливые игроки стали очень быстро растаскиваться ведущими футбольными странами, способными больше заплатить или даже переплатить. По этой причине в Нидерландах практически пропала прослойка футболистов в возрасте 25-27 лет. Если говорить о 1988-м годе, когда голландская сборная стала чемпионом Европы, победив СССР в финале, то стоит взглянуть на состав ПСВ (Эйндховен) и посмотреть, какие футболисты в нем играли! Или же взять амстердамский "Аякс" образца 1995 года, в котором был гармоничный сплав опыта и молодости. В отличие от указанных успешных периодов, в прошлом десятилетии почти все нарушилось.

Естественно, футболисты стали недоразвиваться, стало много пропадать больших талантов, которые не попадали в первые команды голландских клубов. Ничего другого им не оставалось, как уезжать за границу. Там они не получали необходимой игровой практики, не имели возможности из-за конкуренции развиваться и получать соответствующие деньги. Понятное дело, в связи с этим нидерландский футбол, что называется, просел. Как на клубном уровне, так и в сборной. Только после прихода в 2018 году на пост главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана подросло поколение игроков (преимущественно из "Аякса"), которое на несколько лет задержалось на Родине, оперилось и возмужало. Во главе с Куманом эта плеяда футболистов вернула те традиции, которые вызывали гордость за голландский футбол. Сейчас ситуация иная. Все увидим в воскресном матче Нидерланды – Украина.

- Что, по-вашему, изменилось в игре сборной Нидердандов с приходом на пост главного тренера Франка де Бура, сменившего Рональда Кумана?

- Отношения между футболистами и нынешним тренером стали несколько другими, чем были при Рональде Кумане. Я считаю, что для голландских футболистов Куман добавил 20-30 процентов в игре и отношении к своим профессиональным обязанностям. Он сделал так, что приезжавшие в расположение национальной сборной игроки выкладывались на все сто процентов. Благодаря этому они выдали хороший отрезок в поединках с топовыми сборными в заключительные годы прошлого десятилетия. Казалось бы, все идет нормально, однако Рональд Куман неожиданно покинул сборную и перебрался в "Барселону". Франк де Бур - совершенно другой тренер, другая личность. На мой взгляд, нидерландская сборная при нем немного сдала. Полагаю, это на руку сборной Украины.

- Такое понятие, как психология победителей, к нидерландской национальной команде нынешнего образца применимо?

- Считаю, что нет. Снова позволю себе вспомнить период того же Кумана. Психология при нем была бы крепче, да и уверенность тоже. И дело вовсе не в том, что Франк де Бур, что его команда обыграет Украину со счетом 3:1. Нужно смотреть на игру и ее качество, а также как взаимодействуют команда и как играют ее футболисты. Сейчас совершенно другая ситуация, чем три или два года назад. Тем не менее, нидерландская сборная по-прежнему остается фаворитом. В ней больше классных по части индивидуального мастерства футболистов. Учитывая еще и тот факт, что Нидерланды играют с Украиной дома, должны настраиваться на победу. Но в реальности ситуация не совсем простая, и голландцам нужно будет очень постараться, чтобы первый матч на Евро-2020 провести как можно успешнее. Ведь дебют очень важен.

- Какое впечатление сложилось у вас о готовности сборной Нидерландов на основании сыгранных в июне двух товарищеских матчей – с Шотландией (2:2) и Грузией (3:0)?

- Непонятное. Нидерландская команда не показывала хорошего уровня игры. Тем более, что состав менялся – Франк де Бур давал шанс разным футболистам. Очень важный игрок в плане организации атаки и контроля мяча, который определяет скорость развития атакующих действий – Дейли Блинд. Это своего рода "динамо" сборной Нидерландов, от которого будет очень многое зависеть. Разумеется, если он будет нормально себя чувствовать после долгого перерыва, из-за которого продолжительное время не играл. Тот факт, что в последней игре с Грузией Блинд сыграл один тайм, для голландцев хорошая новость. Нынешние Нидерланды по-прежнему ищут и состав, и свою игру. Поэтому говорить о том, что "мы Украину разорвем", нет оснований.

- Кто из игроков нынешней сборной Нидерландов является ключевыми фигурами, без которых ее состав трудно представить?

- Это Френки де Йонг и Мемфис Депай. Первый из них ключевой игрок средней линии. Через него строится игра, и многое будет зависеть от того, как она будет протекать, насколько эффективно он ее будет контролировать и взаимодействовать с партнерами. А второй является ключевым исполнителем в линии атаки. Он единственный футболист, который весьма опасен у чужих ворот. Депай может забить – и он забивает. Правда, есть еще Джорджиньо Вейналдум. Однако де Йонг и Депай – две сильные основные фигуры, от которых будет зависеть игра сборной Нидерландов.

- Насколько зависима игра нидерландской команды от присутствия ее лидера - Вирджила ван Дейка?

- Это, безусловно, большая потеря. За последние года четыре ван Дейк стал топовым футболистом – как на клубном уровне, играя в английской Премьер-лиге за "Ливерпуль", так и на уровне сборных. За это время Вирджил набрался опыта и не боится брать на себя роль лидера. Для Нидерландов на предстоящем Евро-2020 отсутствие на поле этого защитника, конечно же, будет серьезной кадровой потерей. Ведь ван Дейк, как игрок, как капитан команды и как личность для "оранжевых" является очень важной фигурой.

- О других кадровых проблемах команды Франка де Бура вам известно?

- Из-за травмы не будет принимать участия в турнире полузащитник Донни ван де Бек. Хотя я не считаю, что для голландской сборной это такая уж большая проблема. Он игрок ротации, к тому же, имеет за спиной не очень удачный сезон в "Манчестер Юнайтед". Понятное дело, что для него неучастие в футбольном форуме такого уровня – спортивная трагедия. Но я думаю, что игра сборной от него не зависит. Не попал в заявку команды на Евро-2020 из-за коронавируса вратарь Яспер Силессен. Однако не считаю, что его отсутствие при наличии двух других сильных голкиперов может сказаться на надежности поста номер один. Уверен, что Мартин Стекеленбург в роли основного вратаря сыграет достойно. Это он показал в последнее время в играх за "Аякс".

- В какой форме ныне находится один из самых авторитетных исполнителей – Мемфис Депай?

- Депай – игрок качественный, европейского уровня. Но мне кажется, что ему не хватает стабильности. От того, как Мемфис будет настроен и как пойдет у него игра во многом будут зависеть действия его партнеров на поле. На мой взгляд, когда тренером сборной Нидерландов был уже упомянутый Рональд Куман, Депай играл полезнее и выкладывался намного больше. Сейчас он в большей степени игрок момента, а не всего матча. Поэтому от него можно ожидать все, что угодно - в том числе блеклой игры и незаметности на поле.

- Во все времена Нидерланды были богаты на молодые таланты, которые впоследствии становились классными футболистами. Кого из нынешнего поколения "оранжевых" вы выделили бы?

- Полузащитника Райана Гравенберха из "Аякса", которому 19 лет. Парень в этом сезоне еще успел сыграть пять-семь матчей за дубль амстердамского клуба в первом дивизионе чемпионата Нидерландов. После этого он начал играть в главной команде, и не исключаю, что в ходе чемпионата сможет стать и основным игроком. Гравенберх из молодых ребят сейчас считается самым топовым футболистом.

- Как вы думаете, на каких исполнителей Франк де Бур будет делать основную ставку в матче с Украиной?

- Полагаю, как и тренерский штаб сборной Украины – на среднюю линию. Впереди же будет большая надежда на Депая. Он, бесспорно, является ключевой фигурой. Вообще по поводу линии атаки скажу, что в Нидерландах было много дискуссий насчет нападающего Ваута Вегхорста. Сначала он не попадал в список Франка де Бура, а в преддверии Евро2020 все же оказался в национальной команде и провел в основном составе два матча в связке с Депаем. Как мне кажется, эта связка не совсем удачная. С лидером нападения голландцев должен играть более маневренный, скоростной и техничный футболист. Вегхорст же является игроком, который должен выходить на поле и решать задачу. Его сильные качества – умение продавить, протаранить соперника, навести шороху в чужой штрафной площадке. Но с другой стороны, против Вегхорста легче обороняться, так как у него нет непредсказуемости в действиях, скорости и дриблинга. И все же новообразованная связка выглядит несколько странной. Не могу себе представить, что тренер сборной что-то в канун старта первенства поменяет. Несмотря на имевшиеся варианты, Франк де Бур все же принял решение в пользу Депая и Вегхорста.

Ваут Вегхорст, фото - Getty Images

Что касается полузащиты, то твердые места в основе имеют Джорджиньо Вейналдум и Френки де Йонг – игроки, которые будут помогать Депаю в атаке. Скорее всего, с ними будет играть Мартин де Рон, так как с большой вероятностью можно предполагать, что Дейли Блинд будет использован на месте левого центрального защитника. Хотя помимо оборонительных функций он может играть и в полузащите. Открытым остается лишь вопрос по одной или двум позициям – в частности, с левым защитником. На этом месте играли и Оуэн Вейндал, и Натан Аке, и Патрик ван Ахолт. Стало быть, есть сразу три кандидата.

- По какой схеме, по вашему мнению, будет играть сборная Нидерландов в матче против украинцев?

- По ней вроде все ясно, так как не думаю, что голландцы изменят своей последней схеме – 5-3-2.

- Как расцениваете шансы каждой из команд в борьбе за выход из группы?

- Думаю, что Нидерланды и Украина имеют все предпосылки для этого. Первая игра для каждой из команд будет очень важной, и победа в ней сыграет значимую роль для дальнейших позиций в турнирной таблице. Голландцы и украинцы имеют достаточный потенциал и качество для того, чтобы выйти из группы.

- Если предположить, что вам пришлось выступить в роли консультанта Андрея Шевченко, на чем акцентировали бы его внимание в первую очередь?

- Надеюсь, что мы с ним, как люди одной профессии, мыслим одинаково. Самое главное для сборной Украины – не сильно прижиматься к своим воротам. А еще сыграть максимально дисциплинированно, постараться не проиграть середину поля и продуктивно использовать пространство и контратаки. Это может позволить добиться результата – забить мяч. У Украины для этого все есть, особенно если учесть, что у нее очень хорошая полузащита. В ней сейчас играют как опытные игроки, так и ребята помоложе. Все они футболисты европейского уровня, и это козырь команды Андрея Шевченко. Роману Яремчуку, как единственному форварду, будут помогать игроки с флангов и середины поля. А вот линия обороны меня немного беспокоит. Прежде всего из-за отсутствия достаточного международного опыта. Поэтому и обращаю внимание на то, чтобы к своим воротам близко не прижиматься. Нужно сыграть тактически грамотно и дисциплинированно. И, конечно же, постараться очень четко, быстро и неожиданно сыграть в атаке.

- Что пишет нидерландская пресса о готовности своей сборной к Евро-2020?

- Мнение двоякое. Никто в двух товарищеских матчах не увидел сильной игры сбалансированной команды, чтобы ощутить уверенность и спокойствие относительно результата. Такой уверенности нет, так как все прекрасно понимают, что предстоящий соперник очень серьезный. Украина – команда, способная удивить. Причем, не только голландцев, а и другие сборные, с кем предстоит сыграть как в группе, так и в случае выхода в следующий раунд. Так что "оранжевым" ко встрече с украинской сборной нужно хорошо подготовиться, должным образом настроиться и держать ухо востро. При этом хозяевам предстоящего поединка постараться как можно больше доминировать. Особенно когда происходит переход при потере мяча, когда им будет завладевать Украина. И чем дольше голландцы не смогут забить, тем тяжелее и опаснее им придется. В этом матче Нидерланды хоть и считаются по разным причинам фаворитом, Украина может удивить. У нее есть все шансы, чтобы добиться хорошего результата.

- Как складываются ваши тренерские дела?

- На клубном уровне я пока никого не тренирую. Однако на этом жизнь не заканчивается. На данный момент занимаюсь индивидуальной подготовкой молодых футболистов – от 16 до 21 года. Поддерживаю себя как тренер и скаут. Вернуться же к тренерскому ремеслу в команде еще не созрел. Если уж возвращаться к нему, то это должно быть с удовольствием и с хорошими возможностями.

- Свою работу в "Карпатах" иногда вспоминаете?

- Если сравнивать те "Карпаты" с сегодняшними, то это небо и земля. О периоде работы в львовском клубе у меня остались приятные воспоминания. Все ведь познается в сравнении. Тогда, в начале минувшего десятилетия, у "Карпат" все же был профессиональный уровень, и это нельзя не отметить. Хотя при этом было много трудностей, и к сожалению, клуб в итоге пришел туда, куда он шел… Увы, я все это предвидел.

- На игру в Амстердам приехать планируете?

- Нет. Все-таки в период пандемии, в который мы все попали, предпочитаю смотреть футбол в спокойной домашней обстановке. А вот исходя из того, как будет развиваться чемпионат Европы в дальнейшем – посмотрим. Все может быть.

- Чего ожидаете от предстоящего матча Нидерланды - Украина?

- Было бы здорово, если бы обе команды показали хорошую игру и подарили радость болельщикам. Ведь многие люди уже давно не были на стадионах и вообще замучились от проблем, связанных с пандемией. Важно, чтобы Украина не боялась играть и не отсиживалась в обороне. У нее достаточно класса и хороших футболистов. Хотелось бы, чтобы игра проходила на встречных курсах, и все мы увидели хороший футбол. Если так оно и будет – нас ждет интересный матч. Победит в нем тот, кто будет сильнее, удачливее и кому повезет.

- Прогноз на матч не рискнете сделать?

- Как сложится игра, тяжело предугадать. У голландцев шансов и обязательств для достижения положительного результата больше, чем у сборной Украины. Могу лишь сказать, что в этом матче забьют обе команды.