Эриксен потерял сознание, игрока унесли со стадиона. Матч Дания - Финляндия остановлен

В матче первого тура группового этапа сборная Дании играет против команды Финляндии.

В концовке первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен без контакта с другим игроком повалился на газон. На 43-й минуте встречи арбитр остановил игру, а на поле выбежали врачи.

Медики 10 минут пытались привести полузащитника в чувства, сделали массаж сердца хавбеку, после чего медицинский персонал растянул ширму и в окружении футболистов Дании унес Эриксена из стадиона. Матч приостановлен из-за неотложной медицинской помощи.

Болельщики остаются на трибунах в тишине. Диктор по стадиону "Паркен" объявил, что как только будут новости, это будет объявлено по арене.

Внимание. Видео не рекомендовано к просмотру несовершеннолетним и лицам с неустойчивой психикой

Incredible player. Praying that he is okay. Eriksen just collapsed on the field pic.twitter.com/BOshYNlKcE