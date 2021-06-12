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Эриксен потерял сознание, игрока унесли со стадиона. Матч Дания - Финляндия остановлен

ЕВРО-2020
Обновлено
(7 голосов)

Упал без причины...

Эриксен потерял сознание, игрока унесли со стадиона. Матч Дания - Финляндия остановлен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче первого тура группового этапа сборная Дании играет против команды Финляндии.

В концовке первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен без контакта с другим игроком повалился на газон. На 43-й минуте встречи арбитр остановил игру, а на поле выбежали врачи.

Медики 10 минут пытались привести полузащитника в чувства, сделали массаж сердца хавбеку, после чего медицинский персонал растянул ширму и в окружении футболистов Дании унес Эриксена из стадиона. Матч приостановлен из-за неотложной медицинской помощи.

Болельщики остаются на трибунах в тишине. Диктор по стадиону "Паркен" объявил, что как только будут новости, это будет объявлено по арене.

Внимание. Видео не рекомендовано к просмотру несовершеннолетним и лицам с неустойчивой психикой

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В статье: Кристиан Эриксен
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Комментарии (80)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.06.2021 в 21:49
Всякое бывает..... Надеюсь, что закончится лёгким испугом и все будет хорошо!
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0
0
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IM-RM-DK (Miami)
12.06.2021 в 20:50
Не евро ,а муки одни…отменили бы ,и играли бы уже в 24 году,но нет уэфа плятская денег недополучит
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+2
-4
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IM-RM-DK (Miami)
12.06.2021 в 20:41
Идиоты с уэфа слелайте плять ещё 8 турниров,такие же идиоты в Англии где 48 кубков играют!
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+2
-2
football_soccer (Украина)
12.06.2021 в 20:49
а где связь между количеством турниров и случаем Эриксона? или ты тоже доктор "высшей категории", и уже по картинке сделал заключение, что это от перетренированности ? а почему тогда остальные тысячи футболистов сознание не теряют? По такой логике надо весь футбол вообще запретить после 2004 года, когда Фехер умер на поле
Ответить
+3
-2
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IM-RM-DK (Miami)
12.06.2021 в 20:53
Можно подумать ,что это первый случай,ты посмотри как они носятся на поле,и посмотри как играли 20 лет назад!..думаешь это просто так ,без Фармы?..потому и пьют всякую хрень ,чтоб осилить все эти турниры
+4
-2
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таврия19752009 (симферополь)
12.06.2021 в 20:51
А как же суперлига .за которую тут некоторые топят
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+2
-5
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IM-RM-DK (Miami)
12.06.2021 в 20:55
Так это вместо ЛЧ,а не в дополнение !
+3
-2
football_soccer (Украина)
12.06.2021 в 21:00
так ты любой вид спорта глянь, как играют сейчас и как раньше, на скорости игры. Везде темп и скорость стала выше. Ну и что, толпами спортсмены умирают? Спорт меняется. Ну а на счет фармы, сомнительно, более чем уверен, что раньше, в 80-90 годы спортсменов пичкали фармой поголовно, и гораздо больше нынешнего, так как контроль был на примитивном уровне.
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+3
-1
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IM-RM-DK (Miami)
12.06.2021 в 21:20
))))))
0
-1
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Виталий1981 (Україна)
12.06.2021 в 20:36
Дай, Боже, здоров'я.Вибачте, що не в тему, вже не знаю куди писати, але ua-football - ти вже задовбав! До початку матчу 3 хвилини, а рахунок вже 1:0!!! І так постійно!
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+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2021 в 20:39
Там ще й 74 хвилина матчу, про Еріксена пишуть "упал без причины", курять хлопці...
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+3
0
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Siren05 (Мариуполь)
12.06.2021 в 20:28
Удивляет то, что не была обеспечена быстрая помощь медработнникам сборной Дании. Не приехал реаниамобиль прямо на стадион и целых 20-30 минут помощь оказывали явно не на высоком уровне. Учитывая то, что на таком футбольном форуме должны быть задействованы лучшие средства реанимации. Явный прокол хвалённой Европейской медицины...
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+10
-4
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IvaneZZZ (Киев)
12.06.2021 в 20:30
ватник обиженный
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+3
-7
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Siren05 (Мариуполь)
12.06.2021 в 20:32
Кто меня минусует, информация для размышления, я врач медицины неотложных состояний высшей категории...
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+5
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2021 в 20:35
Не думаю що якби треба було виїзд машини то про це би не подумали. Все ж таки краща країна Європи.
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+2
-3
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Siren05 (Мариуполь)
12.06.2021 в 20:39
Тут долго думать не надо, 5 минут на всё про всё после остановки сердца...
+3
-1
Саша AS80 (Харків)
12.06.2021 в 20:37
ага... ось у моКшанії вже б штучне серце поставили і нові артерії пересадили б...
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+2
-2
football_soccer (Украина)
12.06.2021 в 20:38
думаю, в одной из самых богатых и развитых стран всей Европы в медицине понимают явно побольше врачей с нашей страны и в частности с Мариуполя.
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+3
-4
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Romerik (YNWA)
12.06.2021 в 20:38
там нет вроде бы вьезда на стадион... И во вторых, медики делали неотложку сразу же, а в таких случаях каждая секунда на счету. как ты думаешь, лучше делать сразу массаж сердца, или двигать человека в машину и трясти его а потом спасать??
Ответить
+2
-2
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Siren05 (Мариуполь)
12.06.2021 в 20:47
Реанимационные мероприятия надо начинать и проводить сразу же, но при первой возможности перенести в реанимобиль, где всё предусмотрено для качественной реанимации...
+3
-1
octavi4 (Warszawa)
12.06.2021 в 20:58
А то что врачи сидят в процессе перевоз и на пациенте и прыгая не нем делают массаж, тебя такое не смущает когда каждая секунда на счету…
0
-1
DK с 6 лет (Киев)
12.06.2021 в 20:41
У нас теперь будет тоже самое(
Ответить
0
-1
DK с 6 лет (Киев)
12.06.2021 в 20:56
Я вобще не видел там дежурной кареты
Ответить
0
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
12.06.2021 в 21:12
То: octavi4 (Warszawa) Без комментарий. Видно, что вы очень далеки от современной медицины...
0
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
12.06.2021 в 21:26
Успокойся уровень европейской медицины впорядке.
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+1
0
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IM-RM-DK (Miami)
12.06.2021 в 20:24
Есть уже фото ,когда уносили голову держал сам и глаза были открыты.Все будет норм Слава Богу
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+5
0
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Romerik (YNWA)
12.06.2021 в 20:26
Не факт что его рука. Но глаза вроде бы вменяемые уже были..
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+2
0
Леонід Скачков (Рівне)
12.06.2021 в 20:21
Все буде правильно.На цьому стоїть світ.Це слова Булгакова,і вони істинні.Ми думаємо,що можемо все,але тільки Вищий Розум знає,де початок,і де кінець.Хлопчика дуже жаль!
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+3
-2
Leolion (Alicante)
12.06.2021 в 20:20
Будет иронично, если из-за прививки от ковида, были прицинденты... а так здоровья, повезло, что врачи поняли что делать...
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+4
-6
Acsakal (Kharkov)
12.06.2021 в 20:33
Де тут іронія? Раптова втрата свідомості найчастіше є наслідком інфаркту або інсульту. І перше, і друге, як правило, повязане з тромбозом. А утворенню тромбів може сприяти не лише дія вакцини, але й сам коронавірус та його наслідки. За статистикою, серед людей, що перехворіли на ковід, ризик утворення тромбів на порядок вищий, ніж серед тих, хто не хворів, і в рази вищий, ніж серед вакцинованих. Тож в мене 3 питання: 1 Чи хворів Еріксен на ковід?2 Чи вакцинувався він від ковід?3 Якщо вакцинувався, то якою вакциною?
Ответить
+4
0
football_soccer (Украина)
12.06.2021 в 20:44
тут проще сказать кто НЕ болел коронавирусом с футболистов, ведь начиная с мая 20 -го года, когда первыми немцы возобновили свой чемпионат, в командах чуть не каждую неделю были карантины из-за заболевших, но за этот год после возобновления футбола никто сознание не терял на поле. Поэтому не факт, что есть связь с вирусом и потерей сознания. Все таки год ничего такого не было. А вот вакцина - да. Но датчане вроде не вакцинировались, ну или не сообщали об этом
0
0
Acsakal (Kharkov)
12.06.2021 в 20:54
Одна з небезпечних особливостей ковід - це так звані "відкладені стани". Тобто людина нібито повністю відновилася, і всі симптоми зникли, і раптом... До речі, останнім часом були повідомлення про смерті на футбольному полі. А випадків раптової втрати свідомості не через травму я не памятаю на жодному європейському чи світовому чемпіонаті за останні 40 років.
+2
0
football_soccer (Украина)
12.06.2021 в 21:02
2004 год, Фехер, с Бенфики, упал на поле, откачать не смогли, умер на поле. Это самый известный случай.
+1
0
Acsakal (Kharkov)
12.06.2021 в 21:19
Але то був календарний матч чемпіонату Португалії, а не чемпіонат Європи чи світу. Календарних ігор внутрішніх чемпіонатів грається на порядки більше, ніж континентальних чи світофих форумів, звідти й значно більша ймовірність. А на фіналах міжнародних турнірів я не памятаю жодного такого випадку. Були важкі травми, але щоби просто втратив свідомість?..
+1
0
DesnaUA (Чернигов)
12.06.2021 в 20:14
Молюсь мысленно за его здоровье...Дай бог чтобы все было хорошо с ним.
Ответить
+6
0
Sashaselik (Чернигов)
12.06.2021 в 20:11
Эх футбол.... футбол.... как такие игроки с таким мед обслуживанием просто замертво падают.... очень, очень жаль....
Ответить
+6
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.06.2021 в 20:26
Так потому то и падают,что Фарма очень зашла далеко,вроде силы есть ,а сердце не выдерживает нагрузок!
Ответить
+3
0
VAO (Луганск)
12.06.2021 в 20:27
Сейчас у футболистов такие физ нагрузки за сезон, что они могут и физ подготовке военных дать фору мб. Фармакология на грани фола с доппингом. А организм не обманешь. Плюс корона как и прививка от нее свой вклад вносят. А так да очень жаль. Здоровья
Ответить
+3
0
1966macdowell (Київ)
12.06.2021 в 20:11
Шок, бажаю йому здоров'я
Ответить
+5
0
friday13 (Івано-Франківськ)
12.06.2021 в 20:08
матч перервано. схоже продовжують реанімувати. поки до тями не приведуть - гру не поновлять. сумно
Ответить
+5
0
аалекс ( Крым)
12.06.2021 в 20:08
Очень жаль парня. Скорейшего выздоровления, Кристиан.
Ответить
+7
0
avatar
Artem-south (Херсон)
12.06.2021 в 20:08
Не хочется спекулировать на таких вещах, ноДе брюйне получил травму. Азар с травмой тоже не сыграетЭриксон повалился ни с того ни с сегоИ все это в группе, где есть Россия. Как думаете, это все случайности, или ..?
Ответить
+10
-13
euro2021 (Бухарест)
12.06.2021 в 20:10
у соседа кошка родила вчера котят..тоже Путин виноват)) футбол нужно смотреть не бухая и куря...жаль что ты это не знал
Ответить
+6
-15
Леонід Скачков (Рівне)
12.06.2021 в 20:26
Так! Путін навіть винен в тому,що він є на цьому світі.
+3
-1
Не чесний президент (Полтава)
12.06.2021 в 20:28
Виноват! Если бы не было этой твари, мир был бы лучше и люди были бы живы.((
+4
-1
Не чесний президент (Полтава)
12.06.2021 в 20:29
Виноват! Если бы не было этой твари, мир был бы лучше и люди живы((
+4
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.06.2021 в 20:10
Пацаки - абсолютное зло, но тут они вряд ли свои грязные лапы приложили
Ответить
+7
-2
DesnaUA (Чернигов)
12.06.2021 в 20:11
Ска,ты полный отмороженый петух! Сейчас за жизнь человека все молятся,кроме таких долб..бов как ты
Ответить
+5
-9
Orest_ua (Kyiv)
12.06.2021 в 20:14
DesnaUA (Чернигов) залупу нюхни
+6
-6
pilips111 (Чернигов)
12.06.2021 в 20:22
Орест, а чего ты пишешь, что с Киева?))) Чухан
+4
-4
DesnaUA (Чернигов)
12.06.2021 в 20:12
Ох и дол...ёб....
Ответить
+3
-6
avatar
Artem-south (Херсон)
12.06.2021 в 20:15
Не переживай, я, конечно же, надеюсь, что такой великий человек выживет, а ты пад аль - нет
+5
-6
ukatan (Харьковская обл.)
12.06.2021 в 20:14
Ну если уже британских солдат в Эстонии спаивают российские спецслужбы , то тут точно их дело!
Ответить
+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2021 в 20:18
В данному випадку Росія ні до чого.
Ответить
+2
-4
pilips111 (Чернигов)
12.06.2021 в 20:19
Ну ты и баран
Ответить
+1
-3
avatar
simargl (Чернигов)
12.06.2021 в 20:20
Самое страшное, что реально можно предположить и ожидать от них, что угодно...
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+5
0
Саша AS80 (Харків)
12.06.2021 в 20:23
а згадайте олімпіаду 2014 естафету по біатлону у жінок в росії , коли фаворитки франзуженки, німкені падали з ніг... росіянки вже приміряли золоті медалі, поки не втрутилия українки! совпадєніє - нє думаю!
Ответить
+3
-1
atskiysotonakool (Ибанофранковск)
12.06.2021 в 20:26
Думаю это Путин травит их Новичком.
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2021 в 20:27
Будь ласка, не пишіть дурниць і не сваріться.
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+4
-2
Acsakal (Kharkov)
12.06.2021 в 20:37
Ну, якщо данських футболістів вакцинували "Новачком-V", то я не здивуюся з наслідків.
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+2
0
Kozlintip (Rivne)
12.06.2021 в 21:20
ще Вітсель
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0
0
budo2012 (Чугуев)
12.06.2021 в 20:06
желаю здоровья!!!
Ответить
+4
0
budo2012 (Чугуев)
12.06.2021 в 20:06
желаю зоровья Эриксону!!!держись Кристиан!!!
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+4
-1
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IvaneZZZ (Киев)
12.06.2021 в 20:04
жесть. плохо дело, здоровья челу.
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+5
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
12.06.2021 в 20:03
Твою ж маму, праздник футбола...
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+3
0
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sanya-78 (Днiпро)
12.06.2021 в 20:01
Шок!!!
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+3
0
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Romerik (YNWA)
12.06.2021 в 20:01
Жесть.. Просто от так біжить і впав. Но якщо з кисневою маскою понесли, то може живий.
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+9
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2021 в 20:02
Та дай Боже, до сраки вже той футбол.
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+5
0
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Bush_Dima (Чернігів)
12.06.2021 в 20:06
Вибач, мінусонув випадково. Життя і здоров'я важливіше за все!
Ответить
+4
0
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Romerik (YNWA)
12.06.2021 в 20:14
Буває...Надіємся на краще...
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2021 в 19:59
Шок!!!! Хоть бы живой остался...
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+8
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.06.2021 в 19:59
Ужас, унесли интубированного … что за стадион, что реанимобиль заехать не может?!
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+10
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.06.2021 в 20:41
Фух, кажется просто маска и в сознании… все будет хорошо!
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0
0
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simargl (Чернигов)
12.06.2021 в 19:59
Кошмар !!!!!! ...
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+5
0
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HavanaClub (Днепр)
12.06.2021 в 19:59
Да что за день сегодня такой?
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
12.06.2021 в 20:05
А шо ещё случилось?
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+2
-2
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Artem-south (Херсон)
12.06.2021 в 20:08
В этот день ещё на свет появилось недоразумение под названием РФ
+11
-2
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HavanaClub (Днепр)
12.06.2021 в 20:21
Да вообще ничего. То я о своём. Мне весь день в гараже не фартило. Пришел злой и усталый, ничего не получилось. Вспомнил, что чемпионат. Запускаю - а тут Эриксен лежит на поле. И начинают его откачивать...
0
0
hunter_kiev (Київ)
12.06.2021 в 19:58
Дай Бог здоров’я Крістіану!
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+9
0
rivnenskyi (Рівне)
12.06.2021 в 19:58
Жесть. Сподіваюсь все з Еріксеном буде добре. Тільки-що винесли з поля...
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+5
0


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.