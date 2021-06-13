Болят глаза и Кройф переворачивается в гробу. Ситуация в сборной Нидерландов - уникальный шанс для Украины

К матчу против сборной Украины сборная Нидерландов подходит в плохом состоянии. Игра не клеится, зависит от пары отдельных игроков и их индивидуальных действий, репутация тренера крайне низка, разговоров о нём, игроках, тактике и особенно посторонних, лишь косвенно касающихся сборной аспектах, слишком много. Что предоставляет подопечным Андрея Шевченко уникальный шанс.

Слишком много свободы

Нидерланды известны как страна свободы и раскрепощённости. Часто - слишком больших. В футболе это ещё и страна слишком большой самоуверенности. Рууд Гуллит четыре года назад и журналист и писатель Ауке Кок пару дней назад отмечали одно и то же. "Мы думаем, что знаем всё и что наш игровой путь - единственный правильный". Гуллит также не понимал, кто командует в сборной. Командуют там все, любой чиновник Федерации пытается протолкнуть свои идеи, Совет Игроков сборной (да, есть такое), состоящий из пятерых ее лидеров, открыто высказывается о назначении тренеров.

Такая прямая демократия вкупе с самоуверенностью и привели в середине 2010-х к 728-дневной серии без побед дома, пяти поражениям дома подряд, двум подряд невыходам на крупные турниры - антирекордам последних 35-ти и даже 65-ти лет. Перетягивания каната и отсутствие плана развития привели к пяти главным тренерам за семь последних лет плюс двум временным. Причем в Королевском Футбольном Союзе (KNVB) отчаянно пытались цепляться за прошлое, возвращая Гууса Хиддинка, Дика Адвоката, либо сохранять контроль, ставя абсолютно неопытного и управляемого Дани Блинда.

Этот порочный круг разорвал Рональд Куман - опытный, но не старый, жёсткий, равноудалённый от KNVB и всех голландских грандов, не зацикленный на кройфизме, на традиционном голландском футболе. Проектом Team Oranje он вернул сборной сплоченность, ощущение клубной команды, вернул её на крупный турнир, даже вывел в финал Лиги Наций. Если бы Евро состоялся в срок - голландцы были бы одним из его главных фаворитов. Однако не состоялся, Куман ушёл в "Барселону" - и начался развал. Тишина ушла, ушла прочная связь игроков с тренером, вернулись бардак, вседозволенность.

Худший тренер в истории АПЛ

Франк Де Бур точно не Куман и не подходит сборной. Хотя и молод и вместе с тем опытен. Его последний опыт - три увольнения подряд за четыре года. Из "Интера" после 85-ти дней и 12-го места в лиге, "Кристал Пэлас" - после 77-ми, антирекорда всей лиги последних 93-ех лет с четырьмя поражениями без забитых мячей на старте сезона. Увольнение и из американской "Атланты". Он слишком жёсткий, слишком отдалённый от игроков, неприятный и высокомерный. Что, кстати, было заметно ещё во времена карьеры игрока. Тогда это не мешало, но не сейчас, во времена миллениалов-миллионеров.

В "Интере" он сразу же перессорился с игроками. Что было не очень сложно, поскольку компания там подобралась отвратительная, разобранная. "Игроки делали, что хотели. Они не желали выполнять мои указания на тренировках, поскольку не понимали, зачем это нужно". В "Кристал Пэлас" также не желали отказываться от успешной оборонительной схемы в пользу голландского футбола, в который никто не умел играть. Лидеры команды открыто жаловались руководству клуба. В "Атланте" лидеры открыто говорили даже с прессой о том, что им не нравится тренер и его идеи, сбегали с тренировок.

Разумеется, эти события говорили и о том, что Франку страшно не повезло с игроками, командами, которые тренировал после любимого и правильно выбранного "Аякса" (единственный тренер в истории Эредивизие, выигрывавший четыре чемпионата подряд, единственный раз в истории клуба с четырьмя чемпионскими титулами подряд). Что более разумный выбор мог бы повернуть его карьеру по другому пути. Отнюдь не только он виноват. Его подопечные явно не были профессионалами. Но его характер и упрямое желание внедрить кройфизм даже там, где он невозможен, точно не помогли.

Жозе Моуриньо назвал Франка худшим тренером в истории АПЛ. И, даже учитывая склонность Моура к подобным провокациям, с этим вполне соглашаешься.

И его назначение в сборную было рождено в грехе. Конкурентами в прессе назывались давно ушедшие с тренерской работы Луи Ван Гаал, Франк Райкард, Гуллит. Что лишний раз говорило о панике и отсутствии какого-либо Плана Б в KNVB. При том, что у Кумана в контракте имелся пункт о свободном уходе в "Барселону".

Лучше молчать

Oranje сейчас руководит человек, открыто рассказывающий, с каким счётом собирается побеждать Украину и Австрию, и почему лучше проиграть после этого Северной Македонии. Человек, долго жаловавшийся на "антифутбол" Гибралтара после 7:0 над ним. Человек, заявивший о 4000 игровых минутах Донни ван де Беека за сезон в "Манчестер Юнайтед", хотя на самом деле он отыграл 1500. Перепутавший Квинси Промеса с другим Промесом, не игравшим никогда за сборную. Заявивший, что лично переговорил со всеми, кого исключил из окончательной заявки на Евро, что уже было доказано как ложь.

Де Бур уже извинился за пресс-конференцию, на которой говорил большинство этих глупостей, но его психологическое состояние вызывает вопросы.

Соответственно ведут себя и подопечные. Шестеро из них отказались от вакцинации, причём Матейс Де Лихт заявил, что отказывается, поскольку и с ней можно заболеть. Отмазка из серии "не буду пристегивать ремни в автомобиле, потому что и с ними можно пострадать в автокатастрофе". Эти отказы вызвали немалый резонанс в стране и лишили сборную спокойствия. Обвинение Промеса в поножовщине, из-за которого срочно сбежал играть в Россию (куда же ещё в такой ситуации) также висит над сборной, и его в прессе называют "тикающей бомбой", способной отвлечь, помешать во время Евро.

Даже такая мелочь, как немедленное исключение из заявки сборной первого вратаря Яспера Силлесена из-за заражения коронавирусом и немедленные жалобы Яспера прессе на тренера говорит о плохой атмосфере в сборной. Атмосфере поспешных решений и недоверия. И Де Бур так быстро выбросил своего первого вратаря, несмотря на то, что второй играет лишь в Чемпионшипе, и ему 37 лет, а третьему 38 и он с сентября до середины февраля был глухим запасным в "Аяксе". А в трех сезонах до этого - в "Эвертоне".

От игры болят глаза

В плане непосредственно игры радости от Oranje Де Бура также мало. Уже после его первых матчей (Франк - антирекордсмен всех времен по первым матчам во главе сборной без побед с четырьмя) De Telegraaf написал, что от игры сборной болят глаза. Он заявлял, что будет глупостью разрушать сборную Кумана с ее идеями, стратегией - и разрушил её в рекордные сроки. Вернув бесцельную и медленную "тики-таку" поперек поля. Вернув обилие прострелов/навесов с флангов, которое благополучно уничтожил Куман. В штрафную, где замкнуть способен лишь один человек и присутствия явно не хватает.

В последних матчах Кумана против Беларуси и Северной Ирландии сборная отдавала по 12-21 "кроссов". У Де Бура в неудачных матчах в Боснии и Турции - 34-36, в выигранных у Боснии и Польши - 21-23. Тенденция ясна. При том, что замкнуть их в одно касание - специализация лишь троих. Люка Де Йонга, Вегхорста и Вейналдума. Двое первых - старомодные центрфорварды, да и могут не выйти в стартовом составе вообще. А третьего Де Бур держит далеко от штрафной, в центре поля. Из-за чего Жоржиньо открыто, на камеру, высказывает недовольство. Говорили даже о конфликте между ним и тренером.

Недовольство читается в словах многих игроков. Прежде всего - переходом на схему 3-5-2 в последнее время. Что уже дико для ярого кройфиста Де Бура. В словах Вейналдума, Де Лихта, Френки Де Йонга "мы идём вперед со схемой" чувствуется, насколько они её ненавидят. Хотя Де Бур и заявляет, что утвердил её по итогам многочисленных разговоров с подопечными. Де Лихт прямо заявляет, что так будет трудно разыгрывать мяч, ведь это уменьшает число игроков в обороне и в атаке и отдаёт численное преимущество сопернику.

Ну а вокруг сборной и вовсе бушуют. Негодуя из-за схемы. Эксперт канала NOS Рафаэль ван дер Ваарт даже возмущённо заявил: "Если сборная выйдет на Северную Македонию по схеме 5-3-2, мы даже не должны это транслировать. Я не буду это транслировать!". А над тренировкой игроков даже пролетел самолёт, тащивший за собой надпись: "Франк, только 4-3-3". Сам Франк, правда, спорит, считая несправедливым, некрасивым называть ее 5-3-2, поскольку латерали всегда идут вперёд. Добавляя, что она ещё и удобна, поскольку с неё легко перейти на 4-3-3. Но это мало кого убеждает.

Даже брат Франка Рональд заявил, что от такой схемы Йохан Кройф переворачивается в гробу.

Доволен как слон лишь последний опорник Мартен Де Роон, играющий в "Аталанте" с тремя центрдефами. Тот самый Де Роон, который в последние дни стал любимой мишенью СМИ и болельщиков из-за неуклюжести и постоянных потерь мяча даже в матче против скромной Грузии, последнем перед Евро. Вплоть до заявлений "его техника недостойна сборной Нидерландов". Да еще и доволен Мемфис Депай, любящий играть в центре атаки. Автор семи голов и трех ассистов в последних семи матчах за сборную критически важен для неё, его хорошее настроение критически важно.

Уникальный шанс

Картина сборной Нидерландов и её тренера весьма хмурая. И весьма реалистичная. Смена тактической схемы прямо перед турниром, причём от тренера, никогда не думавшего о Плане Б, чревата проблемами. Сам тренер не сумел найти контакт ни с игрой, ни с игроками, с которыми отношения далеко не лучшие. Все уверены, что его уволят, поскольку уверены, что он раздражает всех и успеха не будет. Против Украины точно не сыграет Де Лихт, ван Дейк не приехал, Дейли Блинд в плохой форме после травмы. То есть центр обороны ослаблен. А в атаке абсолютно все зависит от Депая и Вейналдума.

С другой стороны, Мемфис и Жоржиньо, мягко говоря, не худшие игроки. Они замечательные игроки. Даже у второго, зажатого тренером, 4+3 в семи последних матчах. Сборная составлена из игроков лиг Топ-5, в том числе и лучших клубов, плюс таланты Эредивизие. 3-5-2? Слова друга и оппонента ван дер Ваарта на NOS Уэсли Снейдера о том, что сборной не хватает вингеров, и потому схема 3-5-2 логична, недалеки от истины. Эта схема уж точно избавит её от раковой опухоли прострелов/навесов, уменьшит бесцельное владение мячом.

И ещё. В Нидерландах часто вспоминают о 2014-ом годе. Тогда в тренера сборной также абсолютно никто не верил, тогда многим надоели его жёсткость и упрямство, сборной также предрекали полный провал. Тогда в контрольных матчах также ничего не получалось, и тренер в панике перешёл на игру с тремя центральными защитниками. За что был разорван голландской общественностью в клочья. Чем все закончилось? 5:1 над Испанией, "бронза" Чемпионата Мира и полная реабилитация тренера. И одними из лучших в той сборной были Вейналдум, Депай и Стефан Де Фрай - ее нынешние лидеры.

Правда, Де Бур - даже близко не Луи ван Гаал. Ни по опыту, ни по достижениям, ни по тактическому мышлению, ни по лидерским качествам он даже не приближается к маэстро. Oranje Франка сильно уязвимы и предрасположены к провалу. Что предоставляет уникальный шанс сборной Украины.