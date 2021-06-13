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Болят глаза и Кройф переворачивается в гробу. Ситуация в сборной Нидерландов - уникальный шанс для Украины

ЕВРО-2020
(2 голосов)

Все против тренера

Болят глаза и Кройф переворачивается в гробу. Ситуация в сборной Нидерландов - уникальный шанс для Украины

AS

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

К матчу против сборной Украины сборная Нидерландов подходит в плохом состоянии. Игра не клеится, зависит от пары отдельных игроков и их индивидуальных действий, репутация тренера крайне низка, разговоров о нём, игроках, тактике и особенно посторонних, лишь косвенно касающихся сборной аспектах, слишком много. Что предоставляет подопечным Андрея Шевченко уникальный шанс.

Слишком много свободы

Нидерланды известны как страна свободы и раскрепощённости. Часто - слишком больших. В футболе это ещё и страна слишком большой самоуверенности. Рууд Гуллит четыре года назад и журналист и писатель Ауке Кок пару дней назад отмечали одно и то же. "Мы думаем, что знаем всё и что наш игровой путь - единственный правильный". Гуллит также не понимал, кто командует в сборной. Командуют там все, любой чиновник Федерации пытается протолкнуть свои идеи, Совет Игроков сборной (да, есть такое), состоящий из пятерых ее лидеров, открыто высказывается о назначении тренеров.

Такая прямая демократия вкупе с самоуверенностью и привели в середине 2010-х к 728-дневной серии без побед дома, пяти поражениям дома подряд, двум подряд невыходам на крупные турниры - антирекордам последних 35-ти и даже 65-ти лет. Перетягивания каната и отсутствие плана развития привели к пяти главным тренерам за семь последних лет плюс двум временным. Причем в Королевском Футбольном Союзе (KNVB) отчаянно пытались цепляться за прошлое, возвращая Гууса Хиддинка, Дика Адвоката, либо сохранять контроль, ставя абсолютно неопытного и управляемого Дани Блинда.

Болят глаза и Кройф переворачивается в гробу. Ситуация в сборной Нидерландов - уникальный шанс для Украины - изображение 1

Этот порочный круг разорвал Рональд Куман - опытный, но не старый, жёсткий, равноудалённый от KNVB и всех голландских грандов, не зацикленный на кройфизме, на традиционном голландском футболе. Проектом Team Oranje он вернул сборной сплоченность, ощущение клубной команды, вернул её на крупный турнир, даже вывел в финал Лиги Наций. Если бы Евро состоялся в срок - голландцы были бы одним из его главных фаворитов. Однако не состоялся, Куман ушёл в "Барселону" - и начался развал. Тишина ушла, ушла прочная связь игроков с тренером, вернулись бардак, вседозволенность.

Худший тренер в истории АПЛ

Франк Де Бур точно не Куман и не подходит сборной. Хотя и молод и вместе с тем опытен. Его последний опыт - три увольнения подряд за четыре года. Из "Интера" после 85-ти дней и 12-го места в лиге, "Кристал Пэлас" - после 77-ми, антирекорда всей лиги последних 93-ех лет с четырьмя поражениями без забитых мячей на старте сезона. Увольнение и из американской "Атланты". Он слишком жёсткий, слишком отдалённый от игроков, неприятный и высокомерный. Что, кстати, было заметно ещё во времена карьеры игрока. Тогда это не мешало, но не сейчас, во времена миллениалов-миллионеров.

В "Интере" он сразу же перессорился с игроками. Что было не очень сложно, поскольку компания там подобралась отвратительная, разобранная. "Игроки делали, что хотели. Они не желали выполнять мои указания на тренировках, поскольку не понимали, зачем это нужно". В "Кристал Пэлас" также не желали отказываться от успешной оборонительной схемы в пользу голландского футбола, в который никто не умел играть. Лидеры команды открыто жаловались руководству клуба. В "Атланте" лидеры открыто говорили даже с прессой о том, что им не нравится тренер и его идеи, сбегали с тренировок.

Разумеется, эти события говорили и о том, что Франку страшно не повезло с игроками, командами, которые тренировал после любимого и правильно выбранного "Аякса" (единственный тренер в истории Эредивизие, выигрывавший четыре чемпионата подряд, единственный раз в истории клуба с четырьмя чемпионскими титулами подряд). Что более разумный выбор мог бы повернуть его карьеру по другому пути. Отнюдь не только он виноват. Его подопечные явно не были профессионалами. Но его характер и упрямое желание внедрить кройфизм даже там, где он невозможен, точно не помогли.

Жозе Моуриньо назвал Франка худшим тренером в истории АПЛ. И, даже учитывая склонность Моура к подобным провокациям, с этим вполне соглашаешься.

И его назначение в сборную было рождено в грехе. Конкурентами в прессе назывались давно ушедшие с тренерской работы Луи Ван Гаал, Франк Райкард, Гуллит. Что лишний раз говорило о панике и отсутствии какого-либо Плана Б в KNVB. При том, что у Кумана в контракте имелся пункт о свободном уходе в "Барселону".

Болят глаза и Кройф переворачивается в гробу. Ситуация в сборной Нидерландов - уникальный шанс для Украины - изображение 2

Лучше молчать

Oranje сейчас руководит человек, открыто рассказывающий, с каким счётом собирается побеждать Украину и Австрию, и почему лучше проиграть после этого Северной Македонии. Человек, долго жаловавшийся на "антифутбол" Гибралтара после 7:0 над ним. Человек, заявивший о 4000 игровых минутах Донни ван де Беека за сезон в "Манчестер Юнайтед", хотя на самом деле он отыграл 1500. Перепутавший Квинси Промеса с другим Промесом, не игравшим никогда за сборную. Заявивший, что лично переговорил со всеми, кого исключил из окончательной заявки на Евро, что уже было доказано как ложь.

Де Бур уже извинился за пресс-конференцию, на которой говорил большинство этих глупостей, но его психологическое состояние вызывает вопросы.

Соответственно ведут себя и подопечные. Шестеро из них отказались от вакцинации, причём Матейс Де Лихт заявил, что отказывается, поскольку и с ней можно заболеть. Отмазка из серии "не буду пристегивать ремни в автомобиле, потому что и с ними можно пострадать в автокатастрофе". Эти отказы вызвали немалый резонанс в стране и лишили сборную спокойствия. Обвинение Промеса в поножовщине, из-за которого срочно сбежал играть в Россию (куда же ещё в такой ситуации) также висит над сборной, и его в прессе называют "тикающей бомбой", способной отвлечь, помешать во время Евро.

Даже такая мелочь, как немедленное исключение из заявки сборной первого вратаря Яспера Силлесена из-за заражения коронавирусом и немедленные жалобы Яспера прессе на тренера говорит о плохой атмосфере в сборной. Атмосфере поспешных решений и недоверия. И Де Бур так быстро выбросил своего первого вратаря, несмотря на то, что второй играет лишь в Чемпионшипе, и ему 37 лет, а третьему 38 и он с сентября до середины февраля был глухим запасным в "Аяксе". А в трех сезонах до этого - в "Эвертоне".

От игры болят глаза

В плане непосредственно игры радости от Oranje Де Бура также мало. Уже после его первых матчей (Франк - антирекордсмен всех времен по первым матчам во главе сборной без побед с четырьмя) De Telegraaf написал, что от игры сборной болят глаза. Он заявлял, что будет глупостью разрушать сборную Кумана с ее идеями, стратегией - и разрушил её в рекордные сроки. Вернув бесцельную и медленную "тики-таку" поперек поля. Вернув обилие прострелов/навесов с флангов, которое благополучно уничтожил Куман. В штрафную, где замкнуть способен лишь один человек и присутствия явно не хватает.

В последних матчах Кумана против Беларуси и Северной Ирландии сборная отдавала по 12-21 "кроссов". У Де Бура в неудачных матчах в Боснии и Турции - 34-36, в выигранных у Боснии и Польши - 21-23. Тенденция ясна. При том, что замкнуть их в одно касание - специализация лишь троих. Люка Де Йонга, Вегхорста и Вейналдума. Двое первых - старомодные центрфорварды, да и могут не выйти в стартовом составе вообще. А третьего Де Бур держит далеко от штрафной, в центре поля. Из-за чего Жоржиньо открыто, на камеру, высказывает недовольство. Говорили даже о конфликте между ним и тренером.

Болят глаза и Кройф переворачивается в гробу. Ситуация в сборной Нидерландов - уникальный шанс для Украины - изображение 3

Недовольство читается в словах многих игроков. Прежде всего - переходом на схему 3-5-2 в последнее время. Что уже дико для ярого кройфиста Де Бура. В словах Вейналдума, Де Лихта, Френки Де Йонга "мы идём вперед со схемой" чувствуется, насколько они её ненавидят. Хотя Де Бур и заявляет, что утвердил её по итогам многочисленных разговоров с подопечными. Де Лихт прямо заявляет, что так будет трудно разыгрывать мяч, ведь это уменьшает число игроков в обороне и в атаке и отдаёт численное преимущество сопернику.

Ну а вокруг сборной и вовсе бушуют. Негодуя из-за схемы. Эксперт канала NOS Рафаэль ван дер Ваарт даже возмущённо заявил: "Если сборная выйдет на Северную Македонию по схеме 5-3-2, мы даже не должны это транслировать. Я не буду это транслировать!". А над тренировкой игроков даже пролетел самолёт, тащивший за собой надпись: "Франк, только 4-3-3". Сам Франк, правда, спорит, считая несправедливым, некрасивым называть ее 5-3-2, поскольку латерали всегда идут вперёд. Добавляя, что она ещё и удобна, поскольку с неё легко перейти на 4-3-3. Но это мало кого убеждает.

Даже брат Франка Рональд заявил, что от такой схемы Йохан Кройф переворачивается в гробу.

Доволен как слон лишь последний опорник Мартен Де Роон, играющий в "Аталанте" с тремя центрдефами. Тот самый Де Роон, который в последние дни стал любимой мишенью СМИ и болельщиков из-за неуклюжести и постоянных потерь мяча даже в матче против скромной Грузии, последнем перед Евро. Вплоть до заявлений "его техника недостойна сборной Нидерландов". Да еще и доволен Мемфис Депай, любящий играть в центре атаки. Автор семи голов и трех ассистов в последних семи матчах за сборную критически важен для неё, его хорошее настроение критически важно.

Уникальный шанс

Картина сборной Нидерландов и её тренера весьма хмурая. И весьма реалистичная. Смена тактической схемы прямо перед турниром, причём от тренера, никогда не думавшего о Плане Б, чревата проблемами. Сам тренер не сумел найти контакт ни с игрой, ни с игроками, с которыми отношения далеко не лучшие. Все уверены, что его уволят, поскольку уверены, что он раздражает всех и успеха не будет. Против Украины точно не сыграет Де Лихт, ван Дейк не приехал, Дейли Блинд в плохой форме после травмы. То есть центр обороны ослаблен. А в атаке абсолютно все зависит от Депая и Вейналдума.

Болят глаза и Кройф переворачивается в гробу. Ситуация в сборной Нидерландов - уникальный шанс для Украины - изображение 4

С другой стороны, Мемфис и Жоржиньо, мягко говоря, не худшие игроки. Они замечательные игроки. Даже у второго, зажатого тренером, 4+3 в семи последних матчах. Сборная составлена из игроков лиг Топ-5, в том числе и лучших клубов, плюс таланты Эредивизие. 3-5-2? Слова друга и оппонента ван дер Ваарта на NOS Уэсли Снейдера о том, что сборной не хватает вингеров, и потому схема 3-5-2 логична, недалеки от истины. Эта схема уж точно избавит её от раковой опухоли прострелов/навесов, уменьшит бесцельное владение мячом.

И ещё. В Нидерландах часто вспоминают о 2014-ом годе. Тогда в тренера сборной также абсолютно никто не верил, тогда многим надоели его жёсткость и упрямство, сборной также предрекали полный провал. Тогда в контрольных матчах также ничего не получалось, и тренер в панике перешёл на игру с тремя центральными защитниками. За что был разорван голландской общественностью в клочья. Чем все закончилось? 5:1 над Испанией, "бронза" Чемпионата Мира и полная реабилитация тренера. И одними из лучших в той сборной были Вейналдум, Депай и Стефан Де Фрай - ее нынешние лидеры.

Правда, Де Бур - даже близко не Луи ван Гаал. Ни по опыту, ни по достижениям, ни по тактическому мышлению, ни по лидерским качествам он даже не приближается к маэстро. Oranje Франка сильно уязвимы и предрасположены к провалу. Что предоставляет уникальный шанс сборной Украины.

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В статье: Нидерланды Рональд Куман Франк де Бур Евро-2020 Жоржиньо Вейналдум
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Комментарии (3)
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viajador (то є Кошмари City)
13.06.2021 в 11:25
Голандія виграє забивши не менше 3-х м'ячів. Різниця буде 3-4 м'ячі.
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-1
cucumber (Киев)
13.06.2021 в 11:53
На ватника подіяв холодний душ бельгійців у С.Петербурзі? вася огурцов
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0
0
denisvk (T)
13.06.2021 в 11:54
Нема такої збірної як Голандія, є Нідерланди і обов'язково виграють в три м'ячі, але не сьогодні і скоріш за все не на цьому турнірі
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.