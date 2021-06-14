Польша - Словакия 1:2. Соколы заклевали орлов

Евро-2020 - турнир уникальный. Одна из его особенностей - выход четырех команд через Лигу Наций. Венгрия, Словакия, Шотландия и Северная Македония оказались слабее конкурентов в отборочных группах, однако новое соревнование открыло им дорогу на главный турнир континента. Пока это расширение ни к чему не привело, ведь что шотландцы, что северные македонцы в первом туре проиграли. Сегодня на поле выходили футболисты из Словакии, дабы защитить честь нового турнира.

Поляки вышли на турнир традиционным путем, однако этого местной федерации было мало. В январе 2021-го случилась неожиданная смена тренера, после которой команда провалилась в яму. Соуза сходу начал рушить наработки предшественника и решил играть по схеме 3-5-2, которую игроки отторгали, но португалец твердо стоял на своем.

В составе "белых орлов" хватает именитых футболистов, но на фоне своего соперника они смотрелись разобрано. В первом тайме было непонятно, что хотят показать поляки и за счет чего вскрыть оборону "соколов". Наличие Левандовского - это великолепно, но от него сегодня было мало толку. На фоне Польши соперник смотрелся гораздо живее. Была надежность в обороне и вылазки в контратаку, одна из которых привела к голу. Постарался Мак, который накрутил сразу двух оппонентов на левом фланге (привет конкурентам Кендзеры), а после пробил в ближний. Мяч ударился о штангу, отлетел в голову Щенсны и оказался за линией ворот - 0:1.

"Белые орлы" начали играли только во втором тайме. На восстановление паритета им хватило 46 секунд. Рыбус прострелил с левого фланга, а Линетты отправил мяч в сетку. Первый провал словаков и сразу пропущенный гол. Как принято говорить в таких случаях: все началось с самого начала. Вот только поляки были на моральном подъеме, начали наконец-то создавать моменты и казалось, что вот-вот что-то произойдет. Так и получилось, правда вместо второго гола от команды Соузы, они остались в меньшинстве. Криховяк заработал второй горчичник и досрочно покинул поле.

Семь минут. Ровно столько понадобилось "соколам", чтобы воспользоваться численным преимуществом. У них было не так много моментов сегодня, однако реализация на самом высоком уровне. После подачи с углового, мяч дошел до Шкриньяра, который одним касанием круглого остановил, а вторым - мощно выстрелил в левый угол. В концовке поляки попытались явить Санкт-Петербургу чудо, однако даже после двух неплохих моментов счет сравнять не получилось.

Итог простой: "словацкие соколы" огорчили "белых орлов" и с первого же тура взлетели на самый верх таблицы. Учитывая предтурнирные расклады, сегодня случилась большая сенсация. И даже знаменитый ЛеванГОЛский не спас команду. С такой игрой Золотой мяч получить будет сложно.

Евро-2020, группа Е

Польша - Словакия 1:2

Гол: Линетты 46 - Щенсны 18 (аг), Шкриньяр 69

Польша: Щенсны - Берешинский, Глик, Беднарек - Юзвяк, Клих (Модер 85), Криховяк, Линетты (Франковский 74), Рыбус (Пухач 74) - Левандовский, Зелинский (Свидерский 85)

Словакия: Дубравка - Пекарик (Косчельник 79), Шатка, Шкриньяр, Губочан - Куцка, Громада (Грошовский 79) - Гараслин (Дюриш 87), Хамшик, Мак (Суслов 87) - Дуда

Удаление: Криховяк 62 (вторая желтая)