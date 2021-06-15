Евро-2020. Венгрия - Португалия 0:3. Косо, криво, живо, разгромно и исторически

Евро-2020. Группа F. Первый тур

Будапешт. "Пушкаш Арена"

: Геррейру 84, Криштиану Роналду 87 (пен.), 90+2

: Гулаши, Ловренчич, Ботка, Ат. Салай, Орбан, Фиола (К. Варга 89), Надь (Р. Варга 90+5), Кляйнхайслер (Шигер 78), Шефер (Него 65), Ад. Салай, Шаллай (Шон 77)

: Руи Патрисиу, Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру, Данилу, Карвалью (Саншеш 81), Бернарду Силва (Рафа Силва 71), Бруну Фернандеш (Моутинью 89), Жота (Андре Силва 81), Криштиану Роналду

: Него 82 - Диаш 38

: Джюнейт Чакыр (Турция)

Впервые на турнире полный стадион. Возможно, наибольшее число болельщиков на европейском стадионе после начала пандемии - более 67-ми тысяч. Разговоры венгерской прессы и болельщиков о том, что этот матч, первый в Венгрии в рамках крупного турнира, возможно, наибольший в истории на территории страны. В Будапеште царило ощущение праздника. Несомненно прогрессирующая сборная не отчаивалась из-за попадания в "Группу Смерти", а собиралась наслаждаться моментом. И бороться так, будто это последний матч игроков в карьере. Именно это просил её главный тренер Марко Росси.

У португальцев были свои задачи. Их пресса начала день с заголовками о защите чемпионского титула, о турнире, который должен остаться в истории, стать легендарным. В самой сборной выражали точно такие же желания, заявляли, что сильнее, чем пять лет назад. Криштиану Роналду, уже начав матч, установил рекорд по участию в финальных турнирах Евро - пять таких. Он и его наставник Фернанду Сантуш говорили о том, что этот матч, первый матч - самый важный. В группе с Францией и Германией Венгрию и вправду нужно было только побеждать.

Никто из португальцев не ожидал лёгкой жизни, высказываясь о сопернике уважительно. Сантуш говорил, что его команда не наберет нужную форму сразу же, что соперник жёсткий и организованный. Это было заметно. Двукратного преимущества по владению мячом чемпиону до перерыва не хватило. Тем более, что он слишком увлекался дриблингом, не ища командное движение. А соперник чётко перекрывал, особо заботясь о прикрытии фланговых защитников и Бруну Фернандеша. Сами венгры в атаке не создали ничего, даже редко связывали несколько передач. Но обороной были довольны.

Создавал фаворит в первом тайме практически лишь с ошибок соперника. На пятой минуте Жота - единственный, за кем не успевали, часто фоля на нем, перехватил и пробил с линии штрафной. Гулаши вытащил. На 26-ой перехватил и отдал пас Криштиану Роналду - Орбан блестяще сработал в подкате. На 43-ей Геррейру перехватил на фланге, и Роналду был обязан замыкать прострел с пяти метров. Почему-то он пробил намного выше. А на 40-ой состоялась одна классная атака. Фланговая. Жота замыкал её с разворота не слишком сильно, и Гулаши вновь вытащил. Диого должен был пасовать Фернандешу.

Второй тайм начался ударом головой Пепе с подачи углового. Гулаши отбил. Однако затем началась другая игра. Венгры осмелели, начали быстрее переходить в атаку, даже агрессивнее прессинговать. Шаллай и Салай пробивали издали. Несложно для Патрисиу, но это уже был звоночек. Португальцы также заиграли быстрее, пытались атаковать появившееся свободное пространство. В середине тайма Гулаши отбил удар Фернандеша издали, а Шаллай плохо замкнул с 14-ти метров. Напряжение и скорости возросли до почти максимальных. Шон ещё и сместился с фланга и забил. Хотя и из офсайда.

Наверное, логично, что в открытой игре забила более качественная команда. Пусть и во втором тайме она выглядела не лучше соперника, а то и слабее. Пусть и гол вышел корявым. Сыграла замена. Рафа Силва прострелил справа с рикошетом от Орбана. Левый защитник Геррейру пробил коряво, но вновь помог рикошет. От Атиллы Салая. И почти сразу же Рафа вновь победил Орбана. Вилли сфолил на нем. Криштиану Роналду без проблем стал лучшим бомбардиром Евро всех времен, забив свой десятый гол. КриРо даже ещё и обыгрался с тем же Силвой и забил ещё один.

Роналду устанавливает исторические достижения. Он близок к еще одному. 106 голов за сборную - лишь на три меньше, чем всемирный рекорд Али Даеи. Португалия мстит Венгрии за 3:3 на Евро-2016 и начинает защиту того титула с разгрома. Который точно не заслужила. И потому жаль бравых венгров. Но все же главные эмоции, главные вердикты этого матча связаны с болельщиками. Наконец-то мы почувствовали Евро на полную. Только полный стадион может обеспечить такое ощущение. И это достижение исторически более важно, чем любые другие.