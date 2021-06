Наименее зрелищный матч, самый возрастной португалец (не Роналду). Пять фактов пятого дня Евро-2020

Вчера двумя матчами в группе F завершился первый круг Евро-2020. Португалия в конце матча дожала Венгрию, Франция засушила игру с Германией, воспользовавшись автоголом.

Роналду любит бить рекорды и оставлять отпечатки своей карьеры в футбольной истории. Вчера Роналду забил два гола в ворота сборной Венгрии. Это значит, что 36-летний португалец забивает уже на пятом чемпионате Европы подряд (никому ранее это не удавалось), а всего у него на Евро 11 голов – это на два больше, чем у Платини, второго игрока в списке бомбардиров всех времен. Также Роналду стал самым возрастным автором дубля на Евро, обойдя Андрея Шевченко.

Cristiano Ronaldo ????



⚽️ All-time EURO top scorer (11 goals)

???????? All-time top scorer for Portugal (106 goals)

???? First player to appear at 5 EURO final tournaments

???? First player to score at 5 consecutive EURO final tournaments #EURO2020 pic.twitter.com/rjJ7C5iXo1