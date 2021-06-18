Швеция - Словакия 1:0. Начали играть во втором тайме

Мы все критикуем УЕФА. Очень часто это делается по объективным причинам, однако рядом с критикой иногда должна быть похвала. К примеру, в структуре приняли правильное решение вынести игру Швеция - Словакия на первый временной слот. Скучные, унылые, тяжелые матчи нужно подавать первыми, чтобы их можно было перетерпеть, а уже после приступить к нормальным поединкам.

Зрелище до перерыва было не из простых. Временами казалось, что играют не участники чемпионата Европы, а аутсайдеры УПЛ. Причина проста. Что "скандинавы", что "соколы" делают ставку на оборону и контратаки, а позиционная игра - это про других. С более сильными соперниками такая тактика работает, но когда в одном матче встречаются подобные кадры, не стоит ждать яркой игры. Об этом, кстати, мы писали в анонсе к поединку.

В первом тайме оба коллектива нанесли шесть ударов на двоих, из них в створ - один. Из интересных моментов не вспомнить ни одного, из опасных - еще меньше. Возможно, все дело в шведах, ведь в первом туре они раскатали нулевку с Испанией. Все шло к подобному результату и сегодня.

Теперь о хорошем. Выйдя на второй тайм, команды вспомнили, что можно играть немного быстрее и агрессивнее, после чего, о чудо, пошли моменты. Да, они были не идеальны, но удар головой от Аугустинссона обязан был становиться результативным. Дубравка шикарно сыграл на линии, вовремя вытянув руку и переведя мяч на угловой. После этого был опасный выстрел от Исака после прохода с центра поля - и снова Дубравка тащит.

Ключевой момент встречи случился перед началом финальной десятиминутки. Исак одной передачей вывел Квайсона 1 на 1 с вратарем соперника, после чего Дубравка вынужден был нарушать - пенальти. Форсберга взял на себя ответственность и не сплоховал - 1:0. Выстрадали. Вымучили. Забили.

Финальный свисток зафиксировал победу "скандинавов", которые набрали четыре очка на этом Евро и временно возглавили группу. По крайней мере, до конца игры Испания - Польша.

Евро-2020, группа Е

Швеция - Словакия 1:0

Гол: Форсберг 77

Швеция: Ольсен - Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон (Бенгтссон 88) - Ларссон, Ольссон (Классон 64), Экдаль (Свенссон 88), Форсберг - Берг (Квайсон 64), Исак

Словакия: Дубравка - Пекарик (Гараслин 64), Шатка, Шкриньяр, Губочан - Куцка, Грошовски (Дюріш 84) - Косцельник, Гамшик (Бенеш 77), Мак (Вайс 77) - Дуда