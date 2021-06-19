Португалия - Германия 2:4. Германия вернулась!

Евро-2020. Группа F. Второй тур

Мюнхен. "Алльянц Арена"

: Криштиану Роналду 15, Жота 67 - Диаш 35 (автогол), Геррейру 39 (автогол), Хавертц 51, Гозенс 60

: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Карвалью (Рафа Силва 58), Данилу, Бернарду Силва (Саншеш 46), Бруну Фернандеш (Моутинью 64), Жота (Андре Силва 83), Криштиану Роналду

: Нойер, Гинтер, Рюдигер, Хуммельс (Джан 62), Киммих, Кроос, Гюндоган (Зюле 73), Гозенс (Халстенберг 62), Гнабри (Сане 87), Хавертц (Горетцка 73), Мюллер

: Хавертц 61, Гинтер 77

: Энтони Тейлор (Англия)

И без того высокий уровень скептицизма вокруг сборной Германии после поражения от французов возрос ещё больше. Критиковали все - слабый командный баланс, разрывы в центре поля, тактическую схему 3-4-3, присутствие Йозуа Киммиха на фланге, а не в центре, примитивные "кроссы" с флангов, отсутствие идей, смелости в атаке. В сборной соглашались. Вместе с тем, говорили о своём доминировании в матче, о несомненной мотивации и на этом собирались строить свой камбек против собранного, но мучившегося в первом туре в Венгрии соперника. И оказалось, что есть на чем строить.

Начали немцы очень мощно. Иоахим Лев говорил, что его подопечным нужно больше рисковать, чаще идти на прорыв на дриблинге, играть вертикально. Это они и делали. Особенно Гнабри. Он забил на пятой минуте, замкнув заброс. Из минимального офсайда. Патрисиу также потащил удар Хавертца, и тот же Гнабри чуть не добил. Португальцы выглядели в панике. Однако забили именно они. Когда у тебя лишь два опорника, нельзя посылать лучшего из них подавать угловой. Кроос подал, Роналду начал контратаку, Бернарду Силва блестяще забросил на Жоту, и Диого уже оставлял КриРо перед пустыми воротами.

Первый гол Роналду в карьере против сборной Германии и 107-ой за свою сборную в целом.

Этот гол выбил ветер из немецких парусов почти на 20 минут. А португальцам позволил вернуться к Плану А. Защищаться не так глубоко, ближе к центру поля, замедлять игру даже до скучной. Создать два удара головой после угловых. Играть по счёту. Но как раз это и сыграло с ними злую шутку. Чемпионы Европы уж слишком заснули, уж слишком поверили в неудачливость атаки соперника. Перед матчем Фернанду Сантуш заявлял, что его сборная не может позволить уж слишком часто отдавать мяч, должна работать с ним. Неудивительно, что 38 процентов владения в первом тайме в итоге ударили по ней.

Можно заявить, что свои голы немцы забили в своём старом стиле. В рваном темпе. Они держали мяч вроде бы без обострения и вдруг резко включались, переводили с фланга на фланг, находя разреженное пространство. Правый латераль Киммих вдруг перевёл на левого латераля Гозенса, тот прострелил в одно касание, и Хавертц надавил на Диаша. Вновь пас на Гозенса, прорыв, бардак во вратарской, прострел Киммиха - и ещё один автогол. Замечательная комбинация через оба фланга и центр - и прострел Гозенса на Хавертца. Ещё одна комбинация, Киммих навешивает - и Гозенс замыкает головой.

Причём счет мог стать 4:1 ещё в концовке первого тайма. Уже тогда Гозенс и Гнабри прорвались к воротам. Второй - вновь переиграв всю защиту. Патрисиу отбил два сложных удара.

Как на все это пытались реагировать португальцы? В перерыве Бернарду Силву заменил Ренату Саншеш. Так Сантуш желал прикрыть разгромленный до перерыва центр поля. Вместо этого он получил оголение правого фланга обороны, где и бушевал Гозенс. Далее заменил игроков центральной оси Карвалью и Фернандеша. Это, а скорее отход назад немцев, позволило ему перехватить инициативу, забить (Геррейру подал штрафной, Роналду еле достал его и переправил на Жоту). Саншеш издали попал в стойку. Но было уже поздно.

Пятая победа Германии над Португалией подряд. Четыре из них - с как минимум тремя забитыми. Бруну Фернандеш заявлял, что пора изменять эту статистику, состояние команд действительно намекало на такое. Но в итоге желание Киммиха доказать, что "мы также фавориты", также гранды, победило. Немецкая гордость взыграла и выиграла. Прежде всего - благодаря смелости и размашистой игре в атаке через обоих латералей. Тем самым напомнившей "Аталанту" Гозенса. Он - герой матча. Также благодаря полной победе в центре поля. И умению мгновенно переключать передачи.

А португальцы терпят худшее поражение в эру Сантуша. Ранее закрадывалась мысль о том, что они слабоваты в быстрой игре, слабоваты в прессинге и против него. Что недостаточно настроены на турнир, несколько сонны. Сегодня это было чётко видно. И теперь они третьи, уступая обоим последним чемпионам Мира. Перед матчем с французами, которым из-за ничьей в Будапеште есть за что играть. Неприятная ситуация.