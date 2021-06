Испания повторила рекорд разгромной победы на Евро

Сборная Испании разгромила Словакию со счетом 5:0 на домашнем стадионе в Севилье.

Победа с таким большим разрывом в счете случилась уже в пятый раз в финальных частях чемпионатов Европы. Последний раз, 17 лет назад, на Евро-2004, похоже достижения установила Швеция, которая обыграла Болгарию тоже с разрывом в пять мячей.

5 - Spain's 5-0 win over Slovakia was the joint-largest margin of victory by any side in a European Championship match, marking the fifth five-goal victory in the competition, and first since Sweden 5-0 Bulgaria in 2004. Famous. #EURO2020 #ESP pic.twitter.com/A0iSJ74bFx