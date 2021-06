Ярмоленко - в символической сборной группового этапа Евро-2020

Капитан и вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную Евро-2020 по итогам группового этапа турнира, сообщает пресс-служба УЕФА.

Отметим, что 31-летний украинец отметился двумя голами и одной результативной передачей в первых двух матчах чемпионата Европы.

