Италия - Австрия 2:1 (доп.вр). Победа замен

Евро-2020. 1/8 финала

Лондон. "Уэмбли"

Италия - Австрия 2:1 ОТ (0:0)

Голы: Кьеза 95, Пессина 105+1 - Калаиджич 114

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Бонуччи, Спинаццола, Жоржиньо, Верратти (Локателли 67), Барелла (Пессина 67), Берарди (Кьеза 84), Иммобиле (Белотти 84), Инсинье (Кристанте 108)

Австрия: Бахманн, Лайнер (Триммель 114), Хинтереггер, Драгович, Алаба, Гриллитш (Шауб 106), Забитцер, Шлагер (Грегоритш 106), Лаймер (Ильсанкер 114), Баумгартнер (Шопп 90), Арнаутович (Калаиджич 97)

Предупреждения: Ди Лоренцо 50, Барелла 51 - Арнаутович 2, Хинтереггер 103, Драгович 120+1

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Состояние Италии перед этим матчем можно было описать одним ярким словом - счастье. Она могла побить рекорд, державшийся с 1930-х годов - 30 матчей без поражений, рекорд по матчам без пропущенных, державшийся с 1970-х - 11 подряд. Рекорд по победам подряд - 11. В сборной и вокруг неё восхищены игрой в групповом турнире, сплоченностью команды, уже говорят о победе на Евро. Чемпион Мира-1982 Джузеппе Бергоми заявлял, что никогда не видел такой сильной "Скуадры Адзурры". На "Уэмбли", который Роберто Манчини назвал "храмом футбола", его команда собиралась продолжить путь.

Впрочем, Австрия была не менее счастлива. Она вышла из группы на крупном турнире впервые с 1982-го года, вышла в плей-офф впервые с 1954-го. Практически смыв позор договорняка в Хихоне-1982 победой над Украиной, понравившись агрессией и интенсивностью в том матче. Настолько, что Леонардо Бонуччи назвал её типичной немецкой командой, шагом вперёд по сложности после группового турнира. Лео, все другие игроки и тренер неизменно говорили о мощи и скорости соперника. А сам соперник хотел соответствовать комплиментам и стадиону, игру на котором также называл мечтой.

Подавляющее большинство на трибунах было у итальянской диаспоры Британии, которая в целом насчитывает 700 тысяч человек. Тем не менее, австрийцы начали агрессивно. В первые 15 минут даже владели мячом 62 процента времени, постоянно устраивали жесткие стыки. Правда, тогда итальянцы выглядели опаснее, устраивая контратаки длинными пасами и прорывами с флангов. Не хватало резкости и игры в пас. Спинаццола, Берарди, Инсинье опаздывали и пробивали сами, да и неопасно. Последние минут 15 тайма также были в пользу аутсайдера, он нередко держал мяч, а защищался чётко.

Лишь в середине тайма фаворит показал себя. Мяч был постоянно у него. Спинаццола прострелил, Барелла пробил хлёстко с линии штрафной. Бахманн отбил ногой. Иммобиле блестяще пробил метров с 23-ёх - спасла лишь стойка. Хотя и тогда Бахманн и компания отбились. Несмотря на 11:1 по ударам по воротам, можно сказать, что в первом тайме "адзурри" не создали достаточно остроты. Единственный удар Арнаутовича с длинного заброса мог как раз стать очень опасным. Однако Марко перебросил вратаря и ворота.

В начале второго тайма после пары заблокированных ударов Иммобиле и Инсинье подопечные Франко Фоды и вовсе начали агрессивно высоко прессинговать и организовывать быстрые атаки. Уже Арнаутович пожадничал, пройдя почти всех. Доннарумма чуть не привез. Штрафной Алабы чуть не попал. Удар Забитцера был близок. Впервые на турнире подопечные Манчини выглядели растерянными. И даже пропустили, когда на 65-ой минуте Алаба и Арнаутович разыграли головами. Им повезло, что стопа и колено Марко были в офсайде. Ответами же были лишь заблокированные удары и ужасная подсечка Инсинье.

После отменённого гола обе команды уже действовали осторожнее, пытались комбинировать, но без авантюры. Ожидали дополнительного времени. Берарди на 83-ей минуте пробивал ножницами. Плохо. Овертайм также начался спокойно, причём у обеих команд были свои отрезки владения мячом. И всё же как раз в это время Италия забила. Начали и закончили игроки, вышедшие на замену. Локателли двинул мяч вперёд, Спинаццола собрал вокруг себя соперников и забросил направо, на свободного Кьезу. Федерико спокойно принял, убрал защитника и мощно пробил с довольно острого угла.

Этот гол вдруг разбудил в австрийцах смертельную усталость. Логично, учитывая, что играли третий тур на день позже, решающий матч, тем же составом, что и сейчас, а не вторым, как соперник против Уэльса. Логично, учитывая, что Фода начал проводить замены лишь на 90-ой минуте. Итальянцы отбились от слабой попытки штурма, вновь пошли в атаку, Спинаццола и Инсинье разыграли, Ачерби, уже лежа в штрафной, сумел отдать пас. А Пессина, также вышедший на замену, чётко пробил.

В начале второго овертайма Доннарумма блестяще вытащил выстрел замены Фоды - Грегоритша. Забитцер не попал с позиции, с которой забил Кьеза. Калаиджич пробивал с десяти метров. Австрия боролась. И всё же стала той, кто прервал 11-матчевую серию Италии без пропущенных. Опять замены сыграли - Шауб навесил угловой, Калаиджич подправил головой в падении. Но это было все. Несмотря на попытки, на большее номинальных гостей не хватило. Более того, Кьеза уже перебросил вратаря, и его остановили перед пустыми воротами.

Сборная Австрии провела исторический для себя турнир. Наверное, лучший за 66 лет. Она была близка к сенсации, да и по ходу матча её победа не выглядела сенсацией. Возможно, если бы не заторможенность с заменами и не более сложный календарь... Её остаётся лишь поблагодарить за игру на Евро. А Италия вышла на 31 матч без поражений, то есть на свой рекорд всех времен. Побила и рекорд по "сухим" минутам. Однако из этого 31-го матча встреча с Австрией была для неё самой сложной. Что должно немного опустить с небес, унять эйфорию. Дальше будет еще сложнее.