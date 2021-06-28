Сытость, раздражение и любимчики тренера. О причинах неудачи сборной Португалии на Евро

Действующий Чемпион Европы покинул турнир уже на стадии 1/8 финала. Таким образом, уже на пятом из семи последних крупных турниров сборная Португалии вылетела уже на первой стадии плей-офф либо ранее. Более того, из восьми Евро, в которых принимала участие, этот результат - худший. Ранее она всегда выходила хотя бы в Топ-8 турнира. Также она установила свой антирекорд на Евро по пропущенным мячам. Удручающая картина, учитывая ожидания от команды и повсеместные заявления о том, что этот её состав лучше чемпионского. Попробуем же проанализировать причины провала.

Плохой подход игроков

По составу Португалия выглядела очень сильной, одной из сильнейших на турнире. Проблема в том, что состояние многих игроков было не лучшее. Часть отыграли сезон посредственно или и того хуже, часть отыграли сильно, но смертельно устали. А ротация была ограничена из-за тяжёлой группы и решений тренера. Вкупе с перелётами и ужасной жарой в Европе получилась фатальная смесь.

Диого Жота подходил к турниру с травмой. Жоау Канселу так и не начал его из-за коронавируса, и именно его правый фланг обороны обвалился против Германии, привез пенальти против Франции и пропустил от Бельгии. Нельсон Семеду и Диого Далот выглядели не готовыми к такому уровню игры, и Сантуш заявил, что первый не вышел на поле 1/8 финала, поскольку был обессилен. Верный солдат Сантуша Вильям Карвалью провел слабый сезон в "Бетисе", и сам его вызов на Евро многие болельщики не поняли, называя его "улиткой". Жоау Фелиш и Гонсалу Гедеш также провели слабые сезоны в Испании.

Пепе отыграл в сезоне 2020/21 на 600 минут больше, чем в сезоне 2015/16, и с того времени постарел на пять лет до 38-ми. Бруну Фернандеш - первый игрок в Европе по игровым минутам после завершения локдауна из-за коронавируса, Рубен Диаш в Топ-5 в этом списке. Криштиану Роналду также играл очень много для своего возраста.

Плохой подход тренера

Нет сомнений, что сложности "Группы Смерти" сыграли свою роль. Как и два лишних дня для бельгийцев на подготовку к матчу и их прогулочный третий тур. Но это можно было предвидеть. Руководство составом Сантушем было неудовлетворительным. Репутация Фернанду в Португалии после Евро-2016 до сих пор на высоте, но иногда его критикуют именно по кадровым вопросам. Неизменное доверие медленному Карвалью и медленному и возрастному Моутинью вызывает недоумение. Время Пепе на таком уровне также приближается к концу. Он уж точно было не готов играть четыре матча за 13 дней.

Андре Силва даже после бомбардирских успехов в Германии не получает шансы. В матче против Бельгии он отыграл больше минут (20), чем в групповом турнире в целом. И, когда играл, острота сборной в штрафной площадке ощутимо возросла. Рафа Силва вышел на замену и сделал игру против Венгрии после унылых 83-ех минут команды. Сколько минут он получил в турнире далее? 32. В матче против Германии, когда уже все было кончено. После замен Моутинью и Карвалью неизменно возрастала скорость. Но это было замечено слишком поздно.

Да и в целом Сантуш бросался из крайности в крайность. Тот же Карвалью играл в "старте" в двух первых матчах, а в четвёртом и вовсе не попал в заявку. А когда тренер так быстро разочаровывается в любимце - это плохой признак. Это практически означает, что тренер разочаровывается в самом себе.

Плохой подход Манчестера

Двое заслуживают отдельного упоминания. Бернарду Силва был одним из важнейших игроков сборной последних лет. Пожалуй, главным кадровым прыжком вперёд по сравнению с Евро-2016. Он связывал правый фланг с центром поля, полузащиту с атакой, постоянно двигался, и строил атаки в глубине, и отдавал голевой пас. Его роль в победе в первой Лиге Наций и в Отборе на Евро-2020 была огромной. Однако на самом Евро он вдруг предстал совершенно однообразным игроком, зацикленным на своём правом фланге, не видевшим партнёров и искавшим лишь смещение с мячом и удар, что легко читалось.

Даже сам Сантуш мягко заявил, что Бернарду концентрировался на владении мячом и дриблинге. То есть не на угрозе воротам. Из этого тренер должен был сделать выводы и заменить его на Рафу Силву. Не сделал. И проиграл.

Бруну Фернандеша наставник после второго тура заменил. Звезда "Манчестер Юнайтед" за 1.5 года в клубе получила океан комплиментов, была возведена на пьедестал, объявлена одним из лучших игроков в мире. Что, видимо, заставило забыть о том, что до 2020-го года его карьера игрока в лигах Топ-5 состояла из провала в скромных "Удинезе" и "Сампдории", что "Юнайтед" с ним вылетел из группового турнира Лиги Чемпионов и проиграл финал Лиги Европы гораздо более бедному клубу. Что на клубном уровне всё, что Бруну выигрывал - это Кубок Португалии и два Кубка португальской лиги.

К своим 26-ти годам Фернандеш не сделал в сборной абсолютно ничего. Забил лишь четыре мяча - Израилю, Алжиру и Люксембургу. Потому доверить ему место "десятки" на крупном турнире и практически изменить схему под него было слишком авантюрным решением. Как он отыграл? Процитирую профессионалов. "Он был на поле, но не играл" (Жозе Моуринью). "На поле под его именем бегал самозванец. Делать такое, когда он нужен стране..." (Рой Кин). "Когда он не получает мяч, он всегда жестикулирует и жалуется. В моей раздевалке он не продержался бы и пяти минут" (Грэм Сунесс).

Плохой игровой подход

Кадровые и тактические проколы - разумеется, вина тренера. В целом в первых четырёх матчах 1/8 финала вылетели сборные, которые слишком экспериментировали с тактическими схемами. Нидерланды изменили перед самым турниром, Уэльс, Австрия и Португалия кардинально меняли по ходу. Более стабильные Италия, Чехия, Бельгия и Дания победили. Перед началом турнира Сантуш заявлял, что его главная схема - 4-3-3, но первые два матча в итоге провёл по схеме 4-2-3-1. Малоудачной. В третьем туре и в 1/8 финала тренер вернулся на 4-3-3, и эти матчи были двумя лучшими сборной на турнире.

Весьма примечательны пертурбации в центре поля. В первых двух матчах там играли Данилу и Карвалью. В третьем - Данилу, Моутинью и Саншеш. В четвёртом - Пальинья, Моутинью и Саншеш. Пальинья, для которого это был первый "старт" за сборную в карьере. Такие изменения означают потерю веры в опорную зону. А ведь это важнейшая зона в любой команде, для которой важнейшее, даже единственно важное качество - стабильность. И если ее приходится так кардинально менять - ясно, что команда долго на турнире не продержится. К гадалке не ходи.

В целом лузитане в который раз проявили свою слабость в позиционной атаке, а также слабость в создании опасности из пределов штрафной соперника. Без помощи Бернарду и Фернандеша, с постоянными смещениями Криштиану Роналду на фланг и назад эта зона выглядела пустынной. На Чемпионате Мира-2018 и за последние 255 минут на Евро-2020 они не забили ни одного гола из пределов штрафной с игры. Гол против венгров, сделанный после 33-ех передач, как считал Фернандеш, добавит команде уверенности в себе. Не добавил. Для этой сборной Португалии такая комбинация была случайной.

Даже во втором тайме, тайме сумасшедшего давления на Бельгию, в матче с 23-мя ударами по воротам Куртуа, из пределов штрафной с игры "Селесао" создала слишком мало. А в матче против Франции обе сборные с игры из пределов штрафных не создали почти ничего.

Атака атакой, да и в целом португальцы же забили на Евро семь мячей. Впервые с 1966-го года забив как минимум два в трёх матчах подряд. Главная проблема - в обороне. Традиционно сборная Сантуша скучная в атаке, часто бесцельно перекатывает мяч, зато этим перекатыванием обеспечивает тишину в защите и очень мало пропускает. Более одного мяча до Евро пропускала лишь трижды в 18-ти матчах. А здесь - семь в четырёх. Впервые с 2014-го года пропустила четыре в одном. Во второй раз за 38 матчей пропустила больше двух в одном. Матч против Германии был худшим в каденции Сантуша.

В чём причины? В провалах центра поля и правого фланга, усталости Пепе и Диаша? В гордыне Диаша, избранного лучшим игроком АПЛ и также возведённого на пьедестал английской прессой после лишь одного сезона в лиге Топ-5? Да, но не только. Ещё до турнира существовали подозрения, что эта сборная не умеет играть быстро, плохо противостоит быстрой игре соперника и высокому прессингу. И главное - сама не умеет высоко прессинговать. А также прикрытие флангов вингерами Бернарду Силвой и Диого Жотой было ужасным, что оставляло фланговых защитников на растерзание.

Наибольшее поражение в истории своих выступлений на Евро, впервые в истории два автогола в одном матче - этот турнир точно проиграла оборона португальцев. Вместе с центром поля.

Плохой подход лидера

На Евро-2020 Криштиану Роналду сравнялся с мировым рекордом по голам за сборную (109), побил такой рекорд по голам на крупных турнирах (20), на Евро (14), он первый по участиям в Евро (5), в матчах на Евро (25). На данный момент он лучший бомбардир турнира с пятью голами. Именно на нём он впервые в карьере забил Германии и Франции. Он точно не был худшим в команде, в атаке команды. Он старался, двигался, искал мяч и в глубине поля. Тренер поставил его единственным центрфорвардом на поле, что в последние годы ему делать очень тяжело и в клубе обычно не удавалось.

Тем не менее, он лидер, легенда и с него спрос больше. Из пяти голов лишь два с игры, в том числе и третий, лишь добивший Венгрию. В том же матче он невероятным образом смазал с пяти метров, будто намекая на будущее. Против Бельгии отыграл слабо. Тезис о том, что он портит игру сборной, поскольку медленный и все вынуждены играть лишь на него, никуда не делся. И даже главное - настроение. Он выглядел раздражённым, вчера даже бросил свою капитанскую повязку на землю (за что любого другого уже сожрали бы). Кстати, бросил во второй раз за три месяца.

КриРо стал лучшим бомбардиром Серии А, но провел крайне тяжёлый сезон в "Ювентусе". В концовке и вовсе выглядел крайне усталым и раздражённым. Теперь он хочет уйти, и его мысли заняты этим. Потому неудача капитана и его сборной объяснима и предсказуема.

Плохой фундамент

И всё же почему на Евро-2016 Португалия смогла, а здесь нет? Главный ответ - голод. Куарежма, Нани, Элизеу, Виеринья, Моутинью, Фонте, Бруну Алвеш тогда были хорошими игроками, недовольными своей клубной карьерой и искавшими сатисфакцию. Геррейру, Жоау Мариу, Данилу, Андре Гомеш, Седрик - голодной молодёжью, от которых не очень и ожидали стать звёздами. От той сборной в целом не ожидали ничего. Теперь же в сборной талантов, звёзд навалом. Они сами говорили о победе на Евро, говорили, что не желают разбазаривать это поколение. Выходит, что зазнались либо перегорели.

Тот же Сантуш, хмурый, спокойный консервативный персонаж, был лучшим тренером для компании, собравшейся в 2016-ом. Но, скорее всего, для миллениалов 2021-го нужен другой тренер, более современный, более дипломатичный, умеющий достучаться до талантов, умеющий найти общий язык со звёздами. И голодный. Способный разбудить сборную, которая ещё до начала турнира выглядела сытой, сонной. Фернанду же в итоге заснул вместе с ней. Семь лет во главе сборной - слишком много.

Перед началом и во время турнира были заметны психологические проблемы тренера "Селесао". Сантуш противоречил сам себе, то говоря, что его сборная - негранд и никто не может требовать побед над Францией и Германией, то, до и после Бельгии, говорил, что она чемпион, никто не сильнее её и она даже не должна думать о соперниках. То говорил, что без хорошей игры почти невозможно победить, то - о том, что финалы не играют, а выигрывают. Назвав матч против Бельгии финалом, но заявив, что его сборная играла лучше.

Опорник Данилу Перейра вынужден был отвечать на вопросы о голоде, реагируя раздражённо. Роналду раздражённо отвечал на все вопросы, особенно о личных рекордах. После провала в Мюнхене уж слишком много говорили о рекордах КР7, даже о пасах пяткой. Чуть ли не забывая о матче. Который очень больно ударил по самооценке сборной, шокировал её, привёл к растерянности. Что повлияло на дальнейший путь. Постоянно реагировали президент, премьер-министр, министр просвещения страны. Не с критикой, со словами поддержки. Но и такое внимание политиков всегда во вред.

В конце концов, а чему так удивляться? Португалия уже вылетала в первом раунде плей-офф ЧМ-2018, в первом раунде плей-офф Кубка Конфедераций-2017, в групповом турнире Лиги Наций-2020, уступила Украине в Отборе на Евро, неуверенно начала Отбор на ЧМ-2022, с 1:0 над Азербайджаном и 2:2 в Сербии. И этот Евро она проиграла не Бельгии, а кризисной Германии, которая больше пока что ни у кого не выиграла. Причем Моуринью в своей колонке в The Sun уже тогда заявил, что тактически не проиграть было невозможно и он очень беспокоится о дальнейшей судьбе сборной.

В Португалии объясняют вылет лишь неудачей, деталями. Но удачу анализировать глупо. Зато можно проанализировать наличие прочного фундамента. Что такое прочный фундамент? Чёткая тактика без дыр на различных позициях, стабильный центр поля, сплочённость, физическая и психологическая подготовка. Настрой на игру, желание жёстко бороться, а не всего пять фолов в матче против немцев и девять - вчера. Когда этого нет, когда играют любимчики, а не лучшие - тогда и удача, и детали против тебя.

Фото - Getty Images, Zimbio.com